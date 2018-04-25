أعلن القبض على المتهمين في كشف امتحان الكيمياء دقنة: ارتفاع البلاغات ضد النظاميين وموظفي الحكومة وا



08:38 PM April, 25 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

مكتبتى

رابط مختصر











البرلمان: صابر حامد



كشف وزير الدولة بوزارة الداخلية بابكر دقنة عن تدوين "661" ألفاً و"894" بلاغاً جنائيا في الفترة من أبريل من العام 2017م وحتى مارس الماضي بانخفاض "28140" بلاغاً عن ذات الفترة للأعوام الماضية، وانخفاض في الجرائم الواقعة على النفس والجسم بنسبة "2.2%" وجرائم الأموال بـ"0.04%" وجرائم الطمأنينة العامة بنسبة "12.9%" والجرائم المتعلقة بالأديان "11%" وجرائم القوانين الأخرى بـ"5.3%."، كاشفًا عن القبض على المتهمين في كشف امتحان مادة الكيمياء في الشهادة السودانية.



وأوضح دقنة خلال تقديمه بياناً للبرلمان أمس، حول الأوضاع الأمنية والجنائية بالبلاد خلال الفترة من "أبريل 2017 إلى مارس 2018م"، أن قضية كشف امتحان مادة الكيمياء في الشهادة السودانية بيد النائب العام وتجري التحريات فيها، مشيراً لارتفاع البلاغات ضد القوات النظامية خلال فترة البيان بـ "11" بلاغاً وارتفاع البلاغات المتعلقة بالموظف العام التي بلغت "1201" بلاغاً وأشارت الوزارة إلى أن الارتفاع لا يؤثر على الموقف الجنائي لجهة أن غالبيتها تتعلق باعتراض الموظف العام عند تنفيذ القوانين والأوامر المحلية، فضلاً عن ارتفاع بلاغات التزييف والتزوير، وبلغت "95" بلاغاً، وأوضح الوزير أن الوضع الأمني بالبلاد يشهد استقراراً ملحوظاً نتيجة للجهود المستمرة والخطط الموضوعة التي تُقيَّم من حين لآخر.



وقال دقنة إن إجمالي عدد البلاغات المهمة والمؤثرة على الموقف الجنائي خلال فترة البيان بلغت "133" ألفاً و"980" بلاغاً بانخفاض بنسبة "4%" عن ذات الفترة للأعوام الماضية، ويشمل الانخفاض بلاغات القتل 3.8% وتسبيب الجراح والشروع في الانتحار 19.5% والاغتصاب بنسبة "3.2%" والأسلحة 1.7%"، وأشار إلى أن الوضع الأمني بولايات دارفور شهد انحساراً ملحوظاً لنشاط الحركات المسلحة والخارجة على القانون، وأشار إلى ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق اللتين شهدتا استقراراً أمنياً ملحوظاً بعد قرار وقف إطلاق النار، وأوضح أن الهدوء كان سمة فترة التقرير فيما يلي النزاعات القبلبة، وقال إن فترة البيان شهدت انخفاضاً في جملة الحوادث المرورية الخطرة بنسبة "4.5%"، وبلغت جملة حوادث الموت "1709"، وبلغت جملة الوفيات "2152" شخصاً، بينما بلغت المخالفات المرورية أربعة ملايين و"820" ألفاً و"706" مخالفة.