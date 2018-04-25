نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل عثمان رغيم الحسن فى رحمه الله
.. في الخالـدين .. الصديـق عثمان رغيـم الحســن كرفـــس ...
خبر مفجع البوردابي عثمان رغيم في ذمة الله
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 25-04-2018, 09:55 PM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

أعلن القبض على المتهمين في كشف امتحان الكيمياء دقنة: ارتفاع البلاغات ضد النظاميين وموظفي الحكومة وا

25-04-2018, 08:38 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1834

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


أعلن القبض على المتهمين في كشف امتحان الكيمياء دقنة: ارتفاع البلاغات ضد النظاميين وموظفي الحكومة وا

    08:38 PM April, 25 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر







    البرلمان: صابر حامد

    كشف وزير الدولة بوزارة الداخلية بابكر دقنة عن تدوين "661" ألفاً و"894" بلاغاً جنائيا في الفترة من أبريل من العام 2017م وحتى مارس الماضي بانخفاض "28140" بلاغاً عن ذات الفترة للأعوام الماضية، وانخفاض في الجرائم الواقعة على النفس والجسم بنسبة "2.2%" وجرائم الأموال بـ"0.04%" وجرائم الطمأنينة العامة بنسبة "12.9%" والجرائم المتعلقة بالأديان "11%" وجرائم القوانين الأخرى بـ"5.3%."، كاشفًا عن القبض على المتهمين في كشف امتحان مادة الكيمياء في الشهادة السودانية.

    وأوضح دقنة خلال تقديمه بياناً للبرلمان أمس، حول الأوضاع الأمنية والجنائية بالبلاد خلال الفترة من "أبريل 2017 إلى مارس 2018م"، أن قضية كشف امتحان مادة الكيمياء في الشهادة السودانية بيد النائب العام وتجري التحريات فيها، مشيراً لارتفاع البلاغات ضد القوات النظامية خلال فترة البيان بـ "11" بلاغاً وارتفاع البلاغات المتعلقة بالموظف العام التي بلغت "1201" بلاغاً وأشارت الوزارة إلى أن الارتفاع لا يؤثر على الموقف الجنائي لجهة أن غالبيتها تتعلق باعتراض الموظف العام عند تنفيذ القوانين والأوامر المحلية، فضلاً عن ارتفاع بلاغات التزييف والتزوير، وبلغت "95" بلاغاً، وأوضح الوزير أن الوضع الأمني بالبلاد يشهد استقراراً ملحوظاً نتيجة للجهود المستمرة والخطط الموضوعة التي تُقيَّم من حين لآخر.

    وقال دقنة إن إجمالي عدد البلاغات المهمة والمؤثرة على الموقف الجنائي خلال فترة البيان بلغت "133" ألفاً و"980" بلاغاً بانخفاض بنسبة "4%" عن ذات الفترة للأعوام الماضية، ويشمل الانخفاض بلاغات القتل 3.8% وتسبيب الجراح والشروع في الانتحار 19.5% والاغتصاب بنسبة "3.2%" والأسلحة 1.7%"، وأشار إلى أن الوضع الأمني بولايات دارفور شهد انحساراً ملحوظاً لنشاط الحركات المسلحة والخارجة على القانون، وأشار إلى ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق اللتين شهدتا استقراراً أمنياً ملحوظاً بعد قرار وقف إطلاق النار، وأوضح أن الهدوء كان سمة فترة التقرير فيما يلي النزاعات القبلبة، وقال إن فترة البيان شهدت انخفاضاً في جملة الحوادث المرورية الخطرة بنسبة "4.5%"، وبلغت جملة حوادث الموت "1709"، وبلغت جملة الوفيات "2152" شخصاً، بينما بلغت المخالفات المرورية أربعة ملايين و"820" ألفاً و"706" مخالفة.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de