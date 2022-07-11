أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم تحديد القصر الجمهوري وجهة للتظاهرات المعلنة غداً تحت اسم "موكب الثبات".
تصريح صحفي
تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم
موكب 8 نوفمبر "موكب الثبات" المتوجهة نحو قصر الطاغية
عندما نتحدث عن طريق العيش فأسبح مع التيار، و عندما نتحدث عن المبادئ قف كالصخرة ..
لقد أظهر المجلس العسكري وحشيته منذ فض إعتصام القيادة العامة ومن ثم قيامه بعدد من المجازر نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مجزرتي أمدرمان وشرق النيل في 13 نوفمبر الماضي، ومجزرة بحري في 17 نوفمبر الماضي حيث فارقت الحياة 23 روحاً طاهرة، وذلك بخلاف ما تم وما يتم ارتكابه من مجازر في مدن وأقاليم البلاد المختلفة منذ ديسمبر وحتى الآن، رغماً عن ذلك الثمن الباهظ والمواجهة التي باتت حتمية مع وابل من القنابل المسيلة للدموع، الرصاص الحي والمطاطي والدوشكات، إلا أننا ظللنا ثابتين على مبادئنا وهذا عهدنا إلى أن نصل لأهداف ثورة ديسمبر المجيدة، وتصبح جميع الشعارات التي ننادي بها واقعاً ملموساً معاشاً. ستظل لجان المقاومة وطنيةً خالصة مصوبةً أعينها لا لشيء سوى الوطن، حتى تحقيق أهداف الثورة النبيلة ومن ثم الحفاظ على مكتسباتها.
نحن في لجان مقاومة ولاية الخرطوم ندعوكم للخروج في مليونية الغد 8 نوفمبر تحت مسمى "موكب الثبات " المتوجهة نحو قصر الطاغية.
قدرنا أننا الجيل الذي سينهي الإنقلابات العسكرية في السودان إلى الأبد.
مكتب العمل الميداني لتنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم 7 نوفمبر 2022
الموقعون: * لجان أحياء بحري * تجمع لجان أحياء الحاج يوسف * تنسيقيات لجان مقاومة أمدرمان الكبرى * تنسيقية شرق النيل جنوب *تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم
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