منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 11-04-2018, 08:37 PM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

أعلنت استمرار إجراءات الإصلاح المالي المالية: حرب إعلامية استهدفت الاستقرار، والمضاربون بالدولار هد

11-04-2018, 07:12 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1796

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


أعلنت استمرار إجراءات الإصلاح المالي المالية: حرب إعلامية استهدفت الاستقرار، والمضاربون بالدولار هد

    07:12 PM April, 11 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر





    البرلمان: صابر حامد

    قالت وزارة المالية، إن هنالك حرباً إعلامية استهدفت استقرار الاقتصاد بالبلاد بمعية عدد من التحديات الأخرى واجهت الاقتصاد منذ مطلع العام الحالي، وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أدت لاستقرار سعر الصرف، لكنها نوهت إلى أنه استقرار في مستوى مرتفع، مُعلنة استمرار برنامج الإصلاح المالي والمؤسسي لتحقيق الشفافية وتأمين معاش الناس.

    وقال وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار خلال تقديمه بياناً للبرلمان حول التحديات والمشاكل التي تواجه الاقتصاد أمس، إن الاقتصاد واجه منذ يناير الماضي عدداً من التحديات تمثلت في ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي بسبب تفشي المضاربات، وانتشار ظاهرة تهريب سلع الصادر الأساسية كالذهب والصمغ العربي والسلع المدعومة، إضافة لزيادة عرض النقود والزيادة المستمرة في الطلب على النقد الأجنبي، فضلاً عن الحرب الإعلامية التي استهدفت الاستقرار الاقتصادي، واستمرار عجز الميزان التجاري.

    وقال إن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة أدت لإيقاف التدهور في سعر الصرف واستقرار المستوى العام للأسعار، لكنه استقرار عند مستوى مرتفع، وقال الوزير إن نشاط المضاربين في سوق العملات هدّد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي دفع الدولة للتدخل من أعلى مستوياتها لمحاصرة ظاهرة انفلات سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم بغية استعادة الاستقرار.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de