أطباء: انعدام أدوية علاج مدمني المخدرات بالبلاد



10:01 PM April, 17 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان

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الخرطوم ـــ أماني خميس

أقرّ أطباء واستشاريون نفسيون بانعدام أدوية علاج مدمني المخدرات في السودان، في وقت طالبوا فيه مجلس الأدوية والسموم بتسجيل أدوية علاج المدمنين تمهيداً لاستيرادها من الخارج، مؤكدين في ذات الوقت إمكانية علاج جميع المختلين عقلياً في البلاد بتوفر الأدوية.

وأقرت رحاب شبو، المدير العام لمركز حياة للعلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي، في مؤتمر صحفي، أمس، بمعاناة المركز في توفير علاج أدوية إدمان المخدرات والبالغ عددها (12) دواءً، وقطعت بعدم توفر هذه الأدوية في السودان، لعدم موافقة مجلس الأدوية والسموم على استيرادها، وشكت من قلة الاختصاصيين وأطباء التمريض، بسبب الهجرة للخارج، في إشارة إلى تزايد هجرة الكوادر الصحية.