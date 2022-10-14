أسرة شاب يُشتبه وفاته تحت تعذيب الشرطة تُؤجل دفنه لحين ظهور تقرير التشريح

أرجأت أسرة الشاب مدثر كمال، الذي يُشتبه قتله تحت تعذيب عناصر الشرطة، إجراءات موارته الثرى إلى حين ظهور نتائج فحص السُّميات لعرفة أسباب الوفاة.
وقال إسرة الشاب الخميس، إنها قررت تأجيل إجراءات دفن أبنها إلى حين ظهور نتائج فحص المعدة والدم لكشف تعرضه لسُميات أو تناول جرعة زائدة من المخدرات، لمعرفة أسباب الوفاة. وأفاد محامٍ، شهد تشريح جثمان مدثر كمال، إن الجثة “تظهر عليها تعذيب”، فيما قال آخر إن الشاب تعرض لـ “ضربة بألة حادة في الرأس”.
وقالا أنهما لا يجزما بأن التعذيب هو سبب الوفاة لأن ذلك ينبغي التأكد منه عبر نتائج فحص المعدة والدم التي أُرسلت عيناتها إلى المعمل الجنائي وتوقعا ظهورها مطلع الأسبوع المقبل.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 13 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة