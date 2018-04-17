أستقبال الفوج الاول من العائدين السوادينين من معسكرات اللجوء فى شرق تشاد.

04:50 AM April, 16 2018 سودانيز اون لاين

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يان صحفى صادر من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومعتمدية اللاجئين اليوم الاثنين بخصوص



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الطينة – ولاية شمال دارفور: (مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين-

معتمدية اللاجئين ) : فى يوم 14 أبريل 2018 أستقبلت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومعتمدية اللاجئين الفوج الاول الذى يضم 53 من اللاجئين السودانيين

الذين عادوا الى السودان بعد أكثر من 14 عاما من اللجوء فى شرق تشاد.

وقد وجد العائدون الذين كانوا برفقة ،نائب ممثل المندوب السامى للامم المتحدة للاجئين بتشاد ومفوض اللاجئين وكبار المسؤولين التشاديين ترحيبا حارا من قبل معتمد محلية الطينة ومعتمد اللاجئين وممثل المفوض الساممى للامم المتحدة لشؤون اللاجئين بالسودان

بجانب قيادات الادارة الاهلية والمجتمع المحلى.

وفر اللاجئون السودانيين الى تشاد بحثا عن الملاذ الامن عقب اندلاع الصراع فى دارفور فى عامى 2003 -2004. وقد عبر عدد كبير منهم عن رغبتهم فى العودة الى السودان بعد استقرار وتحسن الاحوال الامنية العامة فى دارفور.

وتاتى هذه العودة بعد توقيع اتفاقية ثلاثية بين السودان وتشاد والمفوضية السامية فى مايو من عام 2017 حول العودة الطوعية للاجئين السودانيين من تشاد الى السودان.

وتلقى العائدين حزمة من المساعدات لمساعدتهم فى الاندماج كما تم ترحيلهم من مركز الاستقبال فى الطينة الى قراهم الاصلية فى ولاية شمال دارفور.

وقال حمد الجزولى معتمد اللاجئين : - " ان استقبال الفوج الاول من اللاجئين العائدين من تشاد تعتبر لحظة تاريخية. أود ان اؤكد إهتمام حكومة السودان بالعودة الطوعية للاجئين كافضل الحلول لمشكلة اللجوء حتى يتمكنوا من إعادة بناء حياتهم مرة أخرى

كمواطنين سودانيين."

16 أبريل 2018

وقالت السيدة نوريكو يوشيدا، ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في السودان :- "أن استقبال اللاجئين مرة أخرى فى وطنهم بعد كل هذه السنوات من اللجوء هو أمر مؤثر جدا. وانا أود ان انتهز الفرصة لاناشد المجتمع الدولى لمساعدة جهود الحكومة السودانية فى جعل العودة الطوعية نهائية ومستدامة وهذا ايضا مفيد للنازحين

والمجتمع المحلى بنفس القدر من خلال تعزيز التعايش السلمى بين هذه المكونات."

وقال آدم النور أبكر، وهو احد اللاجئين العائدين من تشاد بعد 15 عاما : " انا سعيد للغاية بالعودة الى حضن الوطن مع اسرتى. حقيقة انا الان أشعر بطمانينة وراحة تملأ دواخلى . اننى لا استطيع ان اعبر عن شكرى للمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجيئن وحكومتى السودان وتشاد لانهم سهلوا أمر عودتنا الى السودان. انا الان ارغب باللحاق

بالموسم الزراعى فى قريتى الاصلية بكبكابية."

وتهدف مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومعتمدية اللاجئينh, الى مساعدة 20,000 من اللاجئين السودانيين فى شرق تشاد فى العودة الى السودان خلال عام 2018. وسيستمر تسجيل الرغبين فى العودة الطوعية من تشاد ومن ثم تقديم المساعدة

لهم للعودة الى السودان.

هذا وقد أخذت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومعتمدية اللاجئين علما بوجود عودة تلقائية للاجئين من تشاد الى السودان واوضحوا ان تقديم المساعدات سيكون فقط للذين يعودون ومعهم بطاقات لجوء سارية المفعول. كما ان مناطق العودة التلقائية فى

حاجة ماسة الى إعادة الاعمار. جدير بالذكر أن هناك حوالى 300,000 لاجئ سودانى يعيشون فى شرق تشاد. |Articles |News |مقالات |بيانات