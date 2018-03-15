أستراليا تعرض للخرطوم استثمارات ووديعة بـ11 مليار دولار



08:46 PM March, 15 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان

مكتبتى

رابط مختصر

الخرطوم – (اليوم التالي)

اطّلع المشير عمر البشير رئيس الجمهورية، أمس (الأربعاء)، على عرض مقدم من الحكومة الأسترالية، للدخول في عدد من المشاريع بمبلغ (11) ملياراً، منها (7) مليارات دولار كوديعة نقدية تودع لدى البنك المركزي.

وقال وزير المعادن، هاشم علي سالم، وفق وكالة السودان للأنباء، إن (4) مليارات من المبلغ خصصها الجانب الأسترالي للاستثمار في مجال التعدين، و(7) مليارات دولار كوديعة، مشيراً إلى أنه سيتم الاتصال بالمستثمرين الأستراليين للبدء في إجراءات الاستثمارات.