أزمتا مرور ومواصلات بالخرطوم وشكاوى من ارتفاع قيمة التذكر

الخرطوم ـــ (اليوم التالي) تكدست مواقف المواصلات بمحليات ولاية الخرطوم، أمس، بالمواطنين الذين تقطعت بهم السبل، وعزا عدد منهم الأمر لأزمة الوقود واصطفاف المركبات بالمحطات. وشكا مواطنون لـ(اليوم التالي) من استغلال أصحاب المركبات للأمر وفرضهم لتعرفة جديدة، بمضاعفة قيمة التذكرة، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل لوقف ما سموه بالفوضى وإنهاء الأزمة بشكل عاجل.
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