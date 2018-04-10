أزمة حادة لمياه الشرب بمعسكر زمزم ومدينة الجنينة والرعاة يعربدون شرق جبل مرة



06:12 PM April, 10 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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شهد معسكر زمزم للنازحين جنوب الفاشر ازمة حادة فى مياه الشرب والمواصلات واعلن نازحون لراديو دبنقا عن توقف ( 10 ) دوانكى من جملة ( 21 ) دونكى عامل بالمعسكر بسبب انعدام الوقود . وقال شيخ لراديو دبنقا ان سعر (جوز ) الماء ارتفع الى (5)جنيهات وبرميل الماء وصل الى (20) جنيها .وقال ان زمة الوقود ادت الى صعوبة في المواصلات من المعسكر الى مدينة الفاشر.

وفى ولاية غرب دارفور ارتفع سعر (فنطاس ) الماء بمدينة الجنينة، من 30 الى 60 جنيها ، بسبب توقف الإمداد المائي بأحياء المدينة جراء تذبذب التيار الكهربائي لما يقارب الأسبوعين .واعرب مواطنون في الجنينة عن غضبهم جراء زيادة أسعار السلع الاستهلاكيةوشح المياه وانقطاع التيار الكهربائي .

احرق مسلحون من الرعاه (50 ) جوالا من فحم معدة للتسويق بمنطقة العراديب العشرة شرق جبل مرة ونهبوا في ذات الوقت (4) حمير وغادرو المكان. وقال شهود لراديو دبنقا ان الحادث وقع ليل الاحد في كمينة للفحم يعمل بها كل من حامد ابراهيم و ابوبكر عيسى و ادم يعقوب و محمد يونس بمنطقة العراديب العشر، واوضح ان الرعاه الذين كانو على ظهور الجمال اطلقوا النار بكثافة في الهواء ومن ثم قاموا بإشعال النيران في الفحم المعد للشحن للبيع في الاسواق وساقوا معهم (4) حمير تابعة للعمال وغادروا المكان.