أزمة الجازولين تهدد بفشل حصاد وترحيل المحاصيل بمشروع حلفا الجديدة الزراعي

حذر مزارعو مشروع حلفا الجديدة الزراعي من فشل عمليات حصاد وترحيل الفول والعدس والقمح بسبب أزمة الجازولين. وأوضح المزارعون في حديث لراديو دبنقا إن المحلية تعاني من أزمة حادة في الجازولين منذ قرابة الأسبوعين. وأشاروا إلى صفوف الشاحنات والمركبات الطويلة أمام محطات الوقود. وطالب المزارعون الحكومة بالإسراع بتوفير الجازولين لإنقاذ عمليات الحصاد.
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