أخيراً سلفاكير يطلق سراح جيمس قديت الناطق الرسمي بإسم ريك مشار و يمنح البشير الدكتوارة الفخرية في ا



06:57 PM October, 31 2018 سودانيز اون لاين

عبير سويكت-France

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شهدت جوبا عاصمة جنوب السودان اليوم الأربعاء الموافق 31/10/2018 الإحتفال بإتفاقية السلام 2018 حيث منحت جامعة جوبا الدكتوراة الفخرية للرئيس السوداني عمر البشير في "السلم و الدبلوماسية" تكريماً للجهود التي بذلها في رأب الصدع بين الأطراف المتنازعة و العمل على إحلال السلام و الإستقرار في جنوب السودان.



و في ذات السياق أصدر فخامة الرئيس سلفاكير ميارديت أمر بإطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين على رأسهم جيمس قديت داك المتحدث الرسمي بإسم رئيس الحركة الشعبية في المعارضة دكتور ريك مشار.



و قد أشار سلفاكير ميارديت في كلمته بإحتفالات السلام على أن قرار إطلاق سراح جيمس قديت أتخذ من أجل إحلال السلام بالرغم من أنه محكوم عليه بالإعدام.



و الجدير بالذكر أن جيمس قديت قد تم اختطافه من قبل مسؤولين كينيين في نوفمبر / تشرين الثاني 2016 ، على خلفية نشاطه السياسي المعارض لحكومة جنوب السودان، إضافة إلى تصريحات كانت قد صدرت منه أعرب فيها عن دعمه لإقالة الجنرال جونسون موغوا كيماني أونديكي ، الضابط الكيني الأعلى في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان.



و كان قد تم تعيين الجنرال جونسون موغوا كيماني أونديكي الكيني الأصل كقائد لقوة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان في بيان رسمي من بان كي مون، خلفاً للجنرال “يوهانيس جيبريميسكيل تيسفاماريام” الإثيوبي ، الذي كانت سوف تنتهي مهمته في 17 يونيو 2016.



كذلك كانت أطراف المعارضة الجنوبية قد شددت على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين و على رأسهم جيمس قديت ، الذي قادت المعارضة الجنوبية سابقاً حملات إعلامية و إنسانية ناشدت فيها بإطلاق سراحه و آخرين معه .



كما كانت هناك مشاركة واسعة لرؤساء الدول الأفريقية على رأسهم الرئيس السوداني عمر البشير، و رئيس الصومال احمد عبدالله فارمالو ، و رئيسة إثيوبيا سهلي ورق زودي، و الرئيس اليوغندي موسيفيني، و الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، و أيضاً رئيس وزراء جمهورية مصر العربية مصطفي كمال.



هذا إلى جانب حضور رئيس زعيم المعارضة الجنوبية و رئيس الحركة الشعبية في المعارضة دكتور ريك مشار برفقة زوجته انجلينا تينج، و دكتور لام اكول أجاوين، دينق الور ، و جوزيف بنقاسو،و دكتور قبريال تشانغسون وفيتر ميان مجوكديت و آخرين.





عبير المجمر (سويكت)

31/10/2018

