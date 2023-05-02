أخر التطورات بشأن إضراب المعلمين ..لجنة المعلمين تعلن مقاومتها لقرار البرهان بتجميد النقابات

أقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر بوجود ضغوطات تم ممارستها ضد المعلمين مع ذلك الإضراب مستمر حتى تتحقق جميع المطالب .
وقال الباقر في تصريح لـ(التيار) :” حتى الآن أغلقت أكثر من ١٦ ألف مدرسة، في كل بقاع السودان، ورأى إن هذا الإضراب غير مسبوق في تاريخ الحركة النقابية في قطاع التعليم في السودان وربما في العالم، ونحن لن نتنازل حتى تتم الاستجابة “.في سياق أخر أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، مقاومتها ورفضها لقرار المرسوم الصادر من مجلس السيادة والخاص بتجميد النقابات والاتحادات واتحاد أصحاب العمل، وتعيين لجان تسيير، وقالت اللجنة خلال بيان صادر عنها أمس السبت بأنه شأن يخص العضوية واعتبرت القرار باطلاً ويتعارض معكل الالتزامات التي وافق ووقع عليها السودان ومحاولة لتزييف إرادة المعلمين، وطالبت اللجنة العاملين بالضغط لإلغاء القوانين المتعارضة مع اتفاقية الحريات النقابية ورفض تعيين لجان تسيير متجاوزة لإرادتهم .وطالبت اللجنة الحكومة بالقيام بمسؤولياتها بإنفاذ الاتفاقية(٨٧) التي صادقت عليها في ٢٦/٢/٢٠٢١ وأصبحت واجبة النفاد بعد عام من تاريخ التوقيع عليها، وهذا يتطلب إلغاء القوانين التي تتعارض معها وعلى رأسها قانون النقابات سيئ الذكر ٢٠١٠م، وقانون الاتحادات المهنية للعام٢٠٠٤م
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