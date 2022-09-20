أحمد حضرة :على البرهان وحميدتي تسليم السلطة بدلاً عن التصريحات

شدد القيادي بالحرية والتغيير أحمد حضرة على أن رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو حميدتي فقدا المصداقية أمام الشعب السوداني وأمام الثورة، واعتبر أن كل واحد منهما يريد أن يجمل وجهه أمام الرأي العام.
وقال حضرة وفقا لصحيفة (اليوم التالي) “إن البرهان وحميدتي كل ما يشعران بضيق ما من المجتمع الدولي أو الضغط الداخلي يظهران بمثل هذه التصريحات التي يريدان بها تجميل وجوهيهما”، وأضاف: “لكن القبيح لا يمكن أن يجمل بمثل هذه التصريحات وإن الواقع هو من يحكم”.
وطالب حضرة المكون العسكري بتسليم السلطة للمدنيين بدلاً عن التصريحات، لافتاً إلى الطريق واضح، وقال: “إن العودة للثكنات ليست عيباً وإنما هذا مكانهم الحقيقي لأن دورهم حماية البلاد”
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