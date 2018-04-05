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(50) الف شخص لايزالون يحتمون داخل كراكير جبل مرة ومناشدة لليوناميد والمنظمات لإنقاذهم

05-04-2018, 08:18 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
تاريخ التسجيل: 25-09-2017
مجموع المشاركات: 349

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(50) الف شخص لايزالون يحتمون داخل كراكير جبل مرة ومناشدة لليوناميد والمنظمات لإنقاذهم

    08:18 PM April, 05 2018

    سودانيز اون لاين
    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
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    قدر نشطاء في العمل الطوعي اعداد الفارين من قراهم بمناطق شرق جبل مرة عقب الهجوم الحكومي بنحو (50) الف شخص محتمون الان داخل الكهوف والكراكير حول منطقة ليبة وقال نشطاء ان هؤلاء المدنيين نزحوا من مناطق سواني و ترونقفوقي و اورو و ركونة عقب الهجوم الحكومي والمعارك مع حركة تحرير السودان قيادة عبدالواحد. واكد النشطاء ان هؤلاء المدنيين الذين لجئوا الى الكهوف يتوسدون الحجارة و الجبال و يلتحفون السماء لا ماوي ولا غذاء و لا مياه، واكدوا ان المنظمات وبعثة اليوناميد لم تصل بعد لانقاذهم المدنيين. وادانت هيئة النازحين واللاجئين بشدة القوات الحكومية التي قامت بحرق بعض القري بمناطق شرق جبل مرة اثناء عملياتها مع قوات الحركة ما ادي لفرار سكان (11) قرية . وطالب حسين ابوالشراتي الناطق الرسمي بإسم الهيئة عبر راديو دبنقا المنظمات الانسانية بالتحرك العاجل لانقاذ المدنيين في شرق جبل مرة وتقديم الطعام والدواء والحماية. وفي الخرطوم دعا النائب البرلماني عيسى علي عجب لإطلاق سراح ( 100 ) شخص بدارفور، ما يزالون معتقلين لدى السلطات الأمنية منذ أكثر من 9 أشهر. وقال عيسى امام البرلمان ان هؤلاء المائة شخص جري اعتقالهم بدارفور في إطار حملة جمع السلاح بدون تقديمهم لمحاكمة منذ اكثر من (9) اشهر. وطالب النائب البرلماني رئاسة الجمهورية بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين او تقديمهم للمحاكمة. ومن جانبه هاجم نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان متوكل التجاني، ما أسماها بيروقراطية العدالة، وقال إن كثيرا ممن صدر عفو عنهم ما يزالون يقبعون في السجون
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