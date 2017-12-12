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(3) آلاف تاجر مخدرات بالسجون محكومون بالمؤبد

12-12-2017, 02:30 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1634

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(3) آلاف تاجر مخدرات بالسجون محكومون بالمؤبد

    02:30 PM December, 12 2017

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    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم: جمعة عبد الله
    أعلن مدير الإدارة الفنية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات العقيد شرطة نجم الدين عبد الرحيم وجود (٣) آلاف تاجر مخدرات محكومين بالسجن المؤبد، وأكد عدم التهاون والتساهل فيما يتعلق بمكافحة المخدرات لجهة أنها تشكل تهديداً لأمن وصحة المواطن، وأقر بصعوبة مكافحة المخدرات بدون مساندة المجتمع، مشيراً لضبطهم يومياً كميات كبيرة من المخدرات تقدر بعشرات الآلاف من رؤوس الحشيش.
    وقال العقيد عمر خلال محاضرة (أضرار ومخاطر المخدرات) التي نظمتها أمانة الشباب والتشغيل بالتعاون مع الهيئة الفرعية لعمال المعادن أمس، إن السلطات ما زالت تلاحق المتهم الرئيس في قضية الحاويات الشهيرة عبر الإنتربول الدولي، مبيناً أنه أجنبي الجنسية، نافياً ملاحقة المهمشين أو صغار المروجين، وقال "حربنا ضروس وشرسة ضد تجار المخدرات ومزارعيه" مشيرًا إلى وجود زراعة للمخدرات بالسودان.
    وكشف عن تزايد تعاطي المخدرات والإدمان وسط الطلاب، مبيناً أن ولاية الخرطوم تتصدر معظم بلاغات السودان في المخدرات، وعزا ذلك لاتساع مساحته وتداخل أطرافه، مشيراً إلى ارتفاع نسبة وجود المخدرات بمناطق التعدين التقليدي بالولاية الشمالية لوجود السيولة وضعف الرقابة الشرطية ووجود بيئة خصبة للترويج وسط هذه المجموعات، وكشف عن خطة بالتنسيق مع حكومات الولايات لمنع وصول تجار المخدرات لمناطق التعدين بجانب التوعية وسط المعدنين.
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