(100) مهاجر سوداني يواجهون الموت في غابات بلاروسيا

يواجه مهاجرون سودانيون مصيراً مظلماً في غابات بيلاروسيا . وعلمت (الإنتباهة) ان نحو (100) سوداني يواجهون شبح الموت جراء البرد وفقدان الاطراف جراء التجمد وعثرت السلطات البيلاروسية على عدد من الشباب السودانيين بعضهم في حالة حرجة وعثرت على احدهم وقد فارق الحياة جراء التجمد .
ونقلت مصادر للصحيفة ان السودانيين وصلوا الى بيلاروسيا عقب تسللهم من روسيا وبحسب المعلومات فان عصابات لتهريب البشر تقوم بارسال الشباب الى روسيا عقب منحهم تأشيرات دخول سياحية الى روسيا ومنها يتسلل اولئك الشباب الى بيلاروسيا ويشقون طريقهم عبر غابات بيلاروسيا سيراً بالاقدام متوجهين الى بولندا بشرقي اوروبا ومنها يتسللون الى دول الاتحاد الاوربي كهدف رئيسي لرحلتهم . .
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق January, 12 2023
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