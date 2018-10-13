13-10-2018, 04:25 PM

حسين سعد

حسين سعد

تاريخ التسجيل: 09-12-2013

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) (خبراء)هناك مبادي لصناعة الدستور (ناشطون) صراعات الحزب الحاكم تفرض التعديلات

05:25 PM October, 13 2018 سودانيز اون لاين

حسين سعد-الخرطوم-السودان

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في سمنار دستور دائم ونظام انتخابي نزيه



الخرطوم:حسين سعد

كشف سمنار دستور دائم ونظام إنتخابي نزيه الذي نظمه المركز الاقليمي بالتعاون مع ادارة شؤون الدستور والبحوث بوزارة العدل يومي الاربعاء والخميس الماضيين كشف عن وجود صعوبات وتحديات حقيقية تواجه انتخابات 2020م ،وقال المشاركون ان التعديلات الدستورية تفرضها صراعات الحزب الحاكم وليس مصلحة البلاد،واشاروا الي ان الممارسات السالبة المصاحبة للانتخابات الخاصة بتفريغ داوئر انتخابية لاخرين من خارج المنطقة عمقت الغبن وكرست لغياب العدالة الاجتماعية ،و استعرض عدد من الخبراء القانونيين صناعة الدساتير والرؤي التشريعية لاصلاح قانون الانتخابات ،وقال الخبير القانوني والاستاذ الجامعي دكتور علي سليمان ان القوانيين المخالفة للدستور لم يتم تعديلها ودعا سليمان للمحافظة علي وثيقة الحقوق الواردة في الدستور الحالي وتضمينها في أي دستور قادم وتابع(أخشي من الدسترة) وقال سليمان للسودان تجارب في كتابة الدساتير مشيرا الي وجود مبادي تحكم ذلك من بينها الشفافية والتشاركية واضاف صناعة الدستور لا تتم من فوق او بواسطة مجموعة محددة بل يجب طرحه لمشاركة شعبية ومن جهته قال الدكتور طارق المجذوب مدير ادارة شؤون الدستور والبحوث بوزارة العدل ان التمثيل الحالي بالبرلمان اوسع تمثيل غير ان المجذوب عاد واوضح ان السيادة للشعب لا تاتي مع التعيين ولفت الي ان مجلس الولايات شبه معطل ،وفي الاثناء قال الخبير القانوني والمستشار بوزارة العدل الدكتور علي عثمان الجعلي في ورقته ملاحظات علي مشروع قانون الانتخابات انه تحصل علي مشروع القانون من صحيفة سياسية وتابع(هذا معاناه ان القانون لم يكتب من الفنيين) واشار الجعلي الي ان الضمانات الهامة والسابقة للعملية الانتخابية هي عملية اعداد السجل الانتخابي وكيفية القيد به والرقابة علي هذه العملية حيث تعتبر هذه المرحلة من المراحل التحضيرية البعيدة لعملية الانتخابات ومنها تقييد المواطن في لوائح الاقتراع (السجل الانتخابي)وقارن الجعلي بين قانوني 2008م و2018 وقال ان ااخير اعتمد السجل المدني بجانب اعادة انتخاب الوالي الذي حجبته عنه الثقة ونص مشروع القانون المقترح الذي تمت اجازته في مرحلة السمات العامة مؤخرا من قبل البرلمان نص علي ان عدد المجلس الوطني يتكون من 300 عضوا منتخبا 50% منهم منتخبين من الدوائر الجغرافية و30% نساء يتم انتخابهن علي اساس التمثيل النسبي علي مستوي الولاية عبر قوائم نسبية منفصلة ومغلقة و30% يتم انتخابهم علي اساس التمثيل النسبي علي مستوي الولاية عبر قوائم حسبية منفصلة ومغلقة وحول مجلس الولايات قال الجعلي ان القانون المقترح نص علي ان المجلس يتكون من ثلاثة ممثليين لكل ولاية ينتخبهم اعضاء المجلس التشريعي اما التاييد للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من 18 الف بدلا من 15 الف في قانون 2008م ،وفي المقابل قالت عضو البرلمان الدكتورة سهير صلاح ان قانون الانتخابات مهم وغير عادي وهو يلامس حقوق الانسان ومرجعيته هي الدستور ومخرجات الحوار ولفتت أي وجود اجتماع هام يعقد ظهر اليوم -تقصد الخميس الماضي -بشأن التوافق بين كل الاحزاب حول القانون الذي به حوالي 110 مادة اختلفت الاحزاب علي اربعة مواد وهي اعادة انتخاب الوالي الذي سحبت منه الثقة بجانب الاختلاف حول مفوضية الانتخابات واوضحت سهير انهم اقترحوا مفوضية مستقلة لا ولاية عليها وان يتم اختيار رئيسها بالتوافق وتقدم للبرلمان لاجازتها واعتمادها ،وحول اعتماد السجل المدني للمشاركة في الانتخابات أوضحت سهير ان الحكومة قالت لهم مافي قروش لتمويل الاحصاء السكاني وردا علي مداخلة من المشاركين من تخوفات الصحفيين من اجازة قانون الصحافة القادم وهو ما يعتبر مقيد ومهدد لحرية التعبير وحرية الصحافة تعهدت سهير بعدم تمرير قانون مشروع قانون الصحافة بشكله الحالي وقالت انهم متمسكون باحترام حرية التعبير وتابعت(نحن حريصيين عي عدم قيام الانتخابات اذا لم يتم اتاحة الحريات ) واوضحت هناك ميثاق شرف للصحافة،وقالت ان الاحزاب اذا كانت تريد اقامة ندوة جماهيرية فقط عليها اخطار السلطات المختصة فقط ولا تاخذ اذن واردفت(نحن حارسين الحكاية) وزادت(ياريت اذا تم بث جلسات البرلمان للناس عشان تعرف نحن نعمل في شنو في البرلمان) ووصفت سهير الحوار الوطني بانه اعظم مشروع بعد الاستقلال في السودان وعبره تم توافق كبير بين عدد من الاحزاب وحول الاحزاب والحركات غير المشاركة في الحوار قالت انهم لديهم اتصالات ومشاورات مع قيادات تلك الحركات المسلحة وانهم تم تسليمهم وثائق الحوار واضافت تلك الحركات لديها متطلبات من بينها ايصال الاغاثة لمناطق المتاثرين بالنزاع وحاليا هناك مجهودات في ذلك نتمني ان يمضي الحوار أي نهاياته وان لا ينتكس وتابعت(نحن دايرين التوافق ومشاركة كل الناس ) |Articles |News |مقالات |بيانات