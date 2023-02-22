(القرية وطائر القمر) معرض تشكيلي للفنان حاتم الفاضلابي يفتتح الجمعة المقبل 24 فبراير

بتنظيم من ميرهام للفنون (Mirham4arts) يقيم الفنان التشكيلي المبدع صانع الصورة واللوحة الأستاذ حاتم الفاضلابي معرضا فنيا بعنوان (القرية وطائر القمر) يفتتح مساء الجمعة المقبل الموافق 24 فبراير، ويستمر حتى يوم الأحد 26 فبراير 2023م، تفتح ابواب المعرض من الساعة السابعة مساءا إلى الساعة العاشرة مساء، المكان مدينة الرياض الخرطوم – كافيه درندة- شرق تقاطع مكة مع شارع 117.
الأستاذ حاتم عبدالقادر الفاضلابي من مواليد العام 1965م، يمتاز بالحس الإنساني الشفيف، شارك في الكثير من المبادرات التي جمعت أهل التشكيل، ومن أبرزها إقامته معرض (حوار) في العام 2016م والذي ذهب جزء من عائد اللوحات المباعة إلي رياض الأطفال وأطفال متلازمة داون، والذي وجد مشاركة وتفاعل من التشكيليين وبمحبة شديدة.
الفنان الفنان التشكيلي حاتم الفاضلابي قطع جزء من منزله وحولها لصالة عرض بحي الزهور بالخرطوم، وكانت لفتة فنية وانسانية بارعة جدا أكدت على دور الفن التشكيلي في الارتقاء بالمجتمع في كافة مجالاته الصحية والتعليمية والاقتصادية والفنية بطبيعة الحال، فقد شارك في (صالة حوار) أكثر من عشرين فنان تشكيلي في معرض جماعي فتح الأفق لمبادرات من شأنها أن تحرك البرك الساكنة فيما يتصل بدعم رياض الأطفال، وأطفال متلازمة داون.
حاتم الفاضلابي يرى "أن الفنان التشكيلي يفترض أن يقدم شئ لمجتمعه حتي لا يكون معزولاً عنه، وتتلخص الفكرة في أن يرسم التشكيليين كمجموعة ويطوروا أنفسهم ويذهب عائد بيع لوحاتهم إلي رياض الأطفال، في شكل ألوان وكراسات رسم لتطوير الرسم لدي الاطفال وتحفيزهم علي الإبداع".
المعرض التشكيلي (القرية وطائر القمر) من المزمع أن يستقطب اعدادا كبيرة من محبي وهواة الفن التشكيلي بمختلف المدارس الفنية، كما يتوقع أن يفتتح المعرض وسط اهتمام إعلامي كبير.
يذكر أن (ميرهام للفنون) بدأت نشاطها منذ هام 2002 في تنظيم معارض الفنانين، وهي جهة فنية ذات موثوقية في هذا المجال.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق February, 20 2023
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة