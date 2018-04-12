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(الدفاع) تكشف للبرلمان عن حشود عسكرية على الحدود مع دولة الجنوب

12-04-2018, 08:36 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
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(الدفاع) تكشف للبرلمان عن حشود عسكرية على الحدود مع دولة الجنوب

    08:36 PM April, 12 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    البرلمان: صابر حامد

    كشف وزير الدولة بوزارة الدفاع الفريق أول علي محمد سالم عن وجود حشود عسكرية للحركات المسلحة بدولة جنوب السودان في المناطق المحاذية لحدود البلاد لاسيما منطقة "الأزرق"، وأشار إلى أنها لم تشكل حتى الآن تهديداً للقوات المسلحة بالرغم من كونها على مرمى نيران منها. وقدم سالم أمس "الأربعاء" بياناً حول الأوضاع الأمنية للبرلمان في جلسة أغلقت أمام وسائل الإعلام .

    وقالت "مصادر" لـ(الصيحة) إن وزير الدولة بوزارة توقع أن تكون للحركات المسلحة الموجودة بدولة الجنوب في المناطق المتاخمة لحدود البلاد، أن تكون لها نوايا سيئة تجاه الجيش السوداني، واتهم الحركة الشعبية "قطاع الشمال" بعدم السماح بتمرير المساعدات الإنسانية عبر المعابر الداخلية لمناطق النزاع، وطالب عضو البرلمان عبد الله قرفة في تصريح صحفي، بضرورة إيجاد حل لقضية إيصال المساعدات حتى لا تكون عقبة أمام تحقيق السلام، وأضاف: "الوزير قال في مشاكل لكن نحن ما شايفين كده".
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