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كيفية الحصول على (الطاعون)
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ولمن فاتهم الاستماع .....
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ولمن فاتهم الاستماع .....
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سلامات يا ناس
جميعكم كتاباتكم طاعمة ...تشدنا وتجعلنا نهفوا اليها
ونتنسمها عبيرآ...وعطرآ..نأتى ونعلق عليها ..واحيانآ
لا نعلق ونكتفى ب ...متابع ومستمتع...
للايقاع السريع للبوست ...تفوت علينا بعض المداخلات ..
هذا البوست [ لمن فاتهم الاستماع ..] يأتى اليكم بمداخلات
طاعمة من اميال سبقت...تفاعلكم معه يجعلكم تعودون الى القديم
وتستمتعون...زول جرب يستمتع بصورته وهو فى العشرينات؟؟
ننتظركم ...بعد اول كلام طااااااااااااااااااااااااااااااعم.
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: محمد صديق)
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يا كوتش الفكرة رائعة وهي تشبه الى حد بعيد فكرة نجيلة في تلخيص البوست و التي أصبحت من أميز الفقرات بعد أن طورها نجيلة بموهبته و حسة الابداعي...
فكرتك ستكون جميلة جدا و لكنها متعبة جدا..فهي تحتاج منك قراءة كل المداخلات بتمعن و الرجوع الى ما فاتك في حالة ان منعتك ظروفك من الدخول وهكذا...
أضف الى فكرتك و من خلال كلامك أيضاأن يشمل ذلك الرجوع الى صور العشرينات أو صور الشهور الأولى لأعضاء البوست...صدقني ستكون فقرة جميلة جدا....
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: محمد صديق)
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|Quote: Quote: .أعاين ليك ...
اعاين ليك بلد ممتد
وصوت طنبور نسايم ليل وريحه ند
واحس الدنيا لحظه فال يلاقي ظلال عيون مرسال وباقة ورد
واعاين ليك حنان يمه نضال يابه وشوق ممدووووووود فايت الحد
واعاين ليك حنان غيمة ومطر ديمه وشوق ممكووووون كاتمو بجد
واشوف عاما جديد شبعان ملان بالخير وخالى نكد
حنان00 نضال00 غيمة00 ديمة000 شوق00
القصيدة فيها اجمل اسماء لبنات 00
اها النقد دا كيف يا محمد صديق00
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: محمد صديق)
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سلامات يا ناس
ياسر لك الود واحترم رأيك فى لقب شاعر
لكن التحت ده شعر...عندى انا اسمو شعر
واى زول حيقراهو حيقول شعر...واقروا معانا
يا ناس الجاى ده:
|Quote: لمن نحن نتلاقي عصافير الامل تصحي
تغني مع الجريد المال توشح ذاتنا بالفرحة
نقول ليكم سلام مرحب عدد ماجرت السبحة
عدد نقط المطر في الغيم وشوق الماحي للمدحة
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: محمد صديق)
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سلامات يا ناس
|Quote: Quote: لمن نحن نتلاقي عصافير الامل تصحي
تغني مع الجريد المال توشح ذاتنا بالفرحة
نقول ليكم سلام مرحب عدد ماجرت السبحة
عدد نقط المطر في الغيم وشوق الماحي للمدحة
لو جيتوا حنقول ليكم
سلام مرحب عدد ما جرت السبحة
عدد نقط المطر فى الغيم
وشوق الماحى للمدحة
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: محمد صديق)
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العزيز محمد صديق
فكرتك حلوة جداً
وانا واحد من الناس اللي راح يستفيدو منها جداً لانو فاتني كثير
اما الحتة بتاعت الشعر دي
اياها الضلعة التانية المكسورة مع الاولى الكسرها النغم
يا ود يا نجيلة
قول شعر بدون اسامي بنات
انحنا كبرنا على الملطشة
معاي واحد صاحبي مصري في الشغل بيوصف لي في مرتو قالي لي
هيى كوييسة وبنت حلال بس إيدها تئيلة شوية
عبد القادر الكتيابي صديق عزيز
لي معه ذكريات
مرة واحد فتان قالي هو داسي اسم بت في واحدة من اشهر قصايدو
لكن ما في زول بيعرفها لانها جاي في السياق مظبوط
يعني راجل حريف برضو عشان مسألة الايد الئيلة دي وكده
عشان اسهل عليك يا نجيلة البت اسمها اماني
شوف الراجل ده شفت كيف وعرف كيف يدس الاسم
استمتع بقى
*****************
مدن عينيك
لمحتك
قلت بر آمن .. بديت أحلم
ألملم قدرتى الباقية
وأشد ساعد على المجداف
تلوّح لى .. مدن عينيك
وترفع لى منارة بسمتك .. سارية
وبديت أحلم
***
كل ما الريح .. تطارد الموج
أزيد إصرار وأحلف بيك
أغير سكة التيار
وأقول يا إنتى .. يا أغرق
أخاف
غيم المنى الشايل
تسوقو الريح .. ويتفرق
أخاف .. وأخاف
***
وأشد ساعد على المجداف
وأجيك بى قدرتى الباقية
حطام إنسان موسّم بى شقا الدنيا
ومقسّم قلبو فى الأحزان
أجيك فنان
أشد أوتارى .. وأحكيلك
حكاية إنسان وهب لى سكتك نفسو
ورسم صورتك على حسّو
وربط ساعد على المجداف
وقال يا إنتى يا أغرق
أخاف
الضفة ترجع بيك .. قَبـُل ألحق
أخاف
غيم المنى الشايل
تسوقو الريح وإتفرق
وألاقيك يا أمانى سراب
مواهبى عليهو تتدفـّق
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: كمال الشادي)
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سلامات يا ناس
|Quote: فكرتك حلوة جداً
وانا واحد من الناس اللي راح يستفيدو منها جداً لانو فاتني كثير
اما الحتة بتاعت الشعر دي
اياها الضلعة التانية المكسورة مع الاولى الكسرها النغم
العزيز كمال ...اسعدنى مرورك
الكثير من الكتابات تستحق الوقوف عندها واعطاءها حقها من النقاش
والكثيرون هنا يمتلكون ادوات الكتابة ...وبارعون فى ترجمة الدواخل
سأجتهد فى اختيار طاعم الكلام ...وسأجتهد ايضآ على العمل فى الضلعة
التانية المكسورة.
لك الود.
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: البادي النور)
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سلامات يا ناس
الف الف مرحب بالحبيب بكرى حامد
وسعادتى لا توصف بهذه الطلة الجميلة
|Quote: بكورة ود المأذون ... والله ليك وحشة ...
يا أخي بالله عليك ما تبعد عننا ...
البادى النور سلامات انت جابك البوست ولا جابك
بكرى حامد ؟؟؟
اذا جابك البوست كلنا كسبانين
واذا جابك بكرى حامد برضو كسبانين
بس اقلو كان تقول لينا السلام عليكم
وخاصة انك طوالى مشكّل غياب بدءآ من
الحارة 14 مرورآ بجبل اولياء.
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: محمد صديق)
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|Quote: يا ود يا نجيلة
قول شعر بدون اسامي بنات
انحنا كبرنا على الملطشة
معاي واحد صاحبي مصري في الشغل بيوصف لي في مرتو قالي لي
هيى كوييسة وبنت حلال بس إيدها تئيلة شوية
والله ياشادي ... اضحكتنا... ربنا يخفف "اياديهم" علينا ... الحمدلله الضرب عند المصريين بس
والسبب شنو ماعارف ...
الاخوان محمد صديق وزهير ... عموما شكرا للدعم ...
بس عمركم شفتو ليكم شاعر اطول قصيده عندو 6 بيوت ؟؟؟ّ!!!
حبيبنا ود صديق واصل ... برنامجك الظرف ... الكثيرين متابعين باقي "اللفحي" ...
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: ياسر نجيلة)
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سلامات يا ناس
|Quote:
الاخوان محمد صديق وزهير ... عموما شكرا للدعم ...
بس عمركم شفتو ليكم شاعر اطول قصيده عندو 6 بيوت ؟؟؟ّ!!!
وجاهدتُ...
لكى أستأصل الاشواق من قلبى ..
لأرميها ببطن الجُّب
أن أنسى ..
حلاوة روعة الماضى ..وقسوتها
ولكنّى :
ضبطتُ الشوق مخبوءآ بأوردتى ..
==============================
احسب دى كم كلمة ؟؟؟مش كم بيت.
يا حبيب طلّع الجواك وليس مهمآ الكم ...
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: محمد عيد)
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سلامات يا ناس
الزول البكتب دايمآ بكون كاتب الحاجة البتعبر عنو
والحاجة المناسبة للموقف المناسب...
والقارىء احيانآ يتمنى - تمنى لاغير - لو كان هذا مكان
هذا....
الطيب صالح بقدر حبه للمتنبىء...كثيرآ ما يقوم بالتصرف
فى ابيات للمتنبىء ويبدل كلمة مكان اخرى....
ولكن يبقى اختيار الكاتب لكلماته له اهميته ودلالاته.
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: أبوبكر حامد الأمين)
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|Quote: امانه الفرقة لما تطول
تولع فينا جمر الشوق نظل صابرين
ونحسب نحن في الايام
سبت واتنين نفط الجمعة في الاسبوع
نلاقي اليوم صبح سنتين
نكورك ااه مشتاقين
أنا حأمسك العصاية من الوسط و أقول مع الاتنين...بس بي فهم...و فهمي كالتالي...
لو أخدنا حتى هذا المقطع
امانه الفرقة لما تطول
تولع فينا جمر الشوق نظل صابرين
ونحسب نحن في الايام
يكون الأنسب الغربة
و ذلك لأن من يحسب الأيام يكون كمن لقائة بالآخر يأتي بعد فترة معينة...في الاجازة...و تحتمل أيضا أن الطرف الآخر هو البعيد فبالتالي الذي في غربة بمعناها المجرد هو الطرف الثاني وليس كاتب الأبيات الذي يعاني هنا(فرقة)...
أما اذا أخذنا الأبيات كاملةففرقة تناسبها جيدا في الحالتين...أي أن اي من الطرفين هو البعيد..
هل أضفت ولا لخبطكم...
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: محمد صديق)
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سلامات يا ناس
|Quote: أول بى التبادى حباب البادى ود النور
حباب البادر بى السلام قبّال إجيهو الدور
ياود الماذون...كيف الحال دايرنك مشارك ما ممناكف
ادينا كلامك فى الكلام الحلو ده ....
فى المنبر العام بى هناك فى بوست ناس الزقازيق انت
الظاهر عليك ما شفتو...بى هناك رحبنا بيك ايما ترحيب
|Quote: سلامات يا ناس
وصباحات السمك
Quote: أبوبكر حامد الأمين
تاريخ التسجيل: 03-04-2006
مجموع المشاركات: 313
Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: محمد صديق)
ياناس يا أجمل الحلوين ، أها جيتكم ومعاى كمية أشواق لو وزعت على اهل الأرض لكفتهم
رحبوا معى بالحبيب الظريف ...بكرى حامد
ومبروك علينا هذا القلم الهازل الجاد.
شفت كيف؟
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: محمد صديق)
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سلامات يا ناس
رغم عدم الاحترافية فى الكتابة ...الا ان اسلوب الكتابة
يميز الكثيرين ...ما ان تشرع فى قراءة كتابة ما حتى
تدرك من البداية لمن تكون...كل له بصمته الخاصة...
تساؤلآ جميلآ لا يخلو من الطرافة والجديّة وجدته بالميل 30
ادعوكم لمشاركتى متعة الكتابة ...ومحاولة الاجابة على التساؤل...ز
|Quote: من الأشياء التى تحير
غير العيون القالها محمد صديق
(ودى قصة حا احكى ليك عنها شوية فى البوست الخمجان بتاع الغناء البهناك )
يوم الخميس الفات الليلة يا حليلو
المحيرنى يا محمد صديق
هو يوم الجمعة فى الزقازيق
شكله كان كيف
انا اليوم ده
زى سقط من زاكرتى عديل
لدرجة انو بتخيل الأسبوع زمان كان ستة يوم بس
صحى الكلام ده
أظننا كنا بنقضيهو نايمين
بعد ما نعصر الخميس عصر
زكرونى يا جماعة
بنعرف الجمعة فى شمبات
وفى غندهار وسوق الناقة
وين الجمعة فى الزقازيق ؟؟
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: محمد صديق)
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يا كوتش لمنصور اسلوب خاص به...فهو باستطاعته أن يجبرك على متابعته حتى آخر حرف...و كل يفهم ما كتبه منصور بطريقته...هذه الطريقه لها مميزاتها و لها عيوبها أيضا...مميزاتها كثيرة ولكن من أميز عيوبها أن التداخل مع منصور لا يتسنى الا لمن لهم مقدرة منصور في الكتابة...و لقد لاحظت ذلك في بوسته يوم الخميس الفات...فلم يستطيع أحد مجاراته الا القلة القليلة...الأمر الذي جعله يغرد وحده في ذلك البوست....
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: الرشيد بابكر)
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سلامات يا ناس
رشيد يا حبيب كم اشتقت اليك فى هذه
الايام الطويلة والتى كنت فيها بعيدآ
بشأن كتابات منصور فأنا تأسرنى جدآ...
فمقدراته كما قلت انت ..لا تُجارى..ولكنك
تحس كتاباته عميقآ...ويأسرنى اكثر ذلك المزج
التلقائى غير المتكلّف للجديّة والطرافة...
وعودآ اليك....اسهمت فى الجزئية الاولى ...ماذا
عن الاخرى؟؟؟
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: محمد صديق)
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|Quote: وعودآ اليك....اسهمت فى الجزئية الاولى ...ماذا
عن الاخرى؟؟؟
ان كنت تعني بالجزئية الثانية الاجابة على تساؤل منصور...فلقد كان لي رد مستفيض عليه عندما طرح هذا التساؤل...فأنا لي نفس شعور منصور تجاة الجمعة في ذلك الوقت..فلا أذكر أي جمعة في الزقازيق و كأنها سقطت من الذاكرة تماما...ليس ذلك فحسب بل لا أذكر حتى أيام العطلات و اجازة التيرم...لقد كان ارتباطنا بالكلية يشكل كل حياتنا في تلك البلد...و بالتأكيد ان ارتباطنا بالكلية كان لأننا نلتقي فيها الأصدقاء و الزملاء...لم نكن نحب الجمعة على ما أعتقد لأنها كانت تفرقنا عن الكلية...
غريبة فعلا...أين ذهبت الجمعة ولماذا سقطت من الذاكرة هكذا...
يا كوتش لك من الشوق شلالات...
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: محمد صديق)
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احبكم يا شباب
انا اكتب ما احس
بعد ان احس ما اريد ان اكتب
ثم امضى
حتى ارجع لأكتب من جديد
لا اكتب ششنة
افكارة تجرى الى الكيبورد مباشرة
لا اذكر اننى راجعت شيئا كتبته
اضعه باخطاء الأملاء
باخطاء القاعدة
واترك حتى لأخطاء الأحساس
ان تمضى
فبعض الأفكار تأتى مرتبكة
فيؤثر ذلك على نسقها العام
وتسلسلها
وقوة حجتها بالضرورة
ولكنها تبقى (بناتى )
قويات جاسرات (حينا)
وضعيفات واهنات (احيانا اخر)
استيلاء فكرة ما على يا رشيد يا حبيب
يجعلها تجرى وتتسرسب من بين يدى
بلا عيون
وبنصف اذن
وبحاسة شم معطلة
وبايادى تلمس , وكأنها لا تلمس
وبلسان تحورت خلايا التذوق فيه
فاضحت قرونا للأستشعار
المالح فيها مالح
والحلو فيها كماهو
ابيضها ابيض
واسودها كذلك
ولا وجود للون الرمادى فيها
واذا ما وشوشنى العبير
فانا حفى بالأنتشاء
واذا ما طلب الهوى زيارتى
اتتخيلنى اذ (ابيت)
مودتى لكما يا رشيد ومحمد صديق
وحبى الأكيد
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: منصور عبد الرازق)
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سلامات يا ناس
|Quote: المالح فيها مالح
والحلو فيها كماهو
ابيضها ابيض
واسودها كذلك
ولا وجود للون الرمادى فيها
واذا ما وشوشنى العبير
فانا حفى بالأنتشاء
واذا ما طلب الهوى زيارتى
اتتخيلنى اذ (ابيت)
نموذج حى للطعامة...واعجبنى تعبير ..اكتب ما احس
ومن نكون نحن اذا لم نحس اشياءنا وناسنا...؟؟
لك الود منصور
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: محمد صديق)
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الراقى الرقيق محمد صديق..
انااتزوق الشعر .. ولى اذن موسيقية فى انتقاء الكلمات .. كنت اتمنى ان يهبنى الله ملكة وربة الشعر..
انت ونجيلة وعيد ورشيد القوم تكتبون نحن نقرا ونستمتع..
منصور يحس ويكتب وانا لى احساس خاص بكتابات منصور.. عيناى تلتهم حروفه التهاما واحس بالجوع الشديد
عندما تنتهى مداخلته فاعيدها مرات ومرات..
فكرتك رائعة بس انا ما عايزة نقدى يظلم كتاباتكم الثرة..
لك ولاسرتك كل الود وعيد سعيد..
دمتم سالمين
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: محمد صديق)
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سلامات يا ناس
الجمعة عندى انا فى الزقازيق مرتبطة ذكرياتها
بى شقتين بس...شقة الدور السابع فى عمارة سفن اب
حيث كان الجامع فى الدور التانى ...اذكر استعدادى للصلاة
ومنظرى وانا جالس فى الصفوف الوسطى...
الشقة التانية ...شقة الفلسطينى فى لكوظ...والمسجد المواجه للشقة
الخطبة فى المسجد ده كانت خفيفة جدآ...اذكر مرة عمك سيد بتاع الدكان الذى
لايقفل ابوابه ابدآ...وعادة ياتى الى الصلاة فى نهايات الخطبة...اخد مقلب لما
جا خطيب جديد ...وعمك قاعد بى عين مع الخطيب والتانية مع الدكان ولما الخطبة
طالت ...اطلق تهيدة زهج واتخارج من الجامع...
خلاف المسجد تبدو صورة يوم الجمعة غائمة ...
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: محمد صديق)
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|Quote:
السمؤال ابوسن
"و عليك أن تصعد فوق شرفات جرحك ، كي تري مالاتراه"
صلاح الامين
وعن الزقازيق ... سأكتب يلا شدوا اوتار القلوب
عبدالحميد البرنس
أصحو الآن من نومي على حين غرة لحكمة لا يعلمها سوى الله. أجد الجهاز لا يزال مفتوحا على الإنترنت. أتمعن الصفحة الأولى مسافة. أطالع الوجوه التي أحببت من أعماقي السحقية. أحس بشيء جميل يسري في عروقي. لكأنني أطالع وجه أمي بعد غياب. وقبل أن أعاود النوم ثانية.. لا أملك سوى أن أقول بنصف وعي: أحبكم أيها الزميلات والزملاء.. ويا لما في قلبي من مقدار حنين كعمر الأبدية يبدو لثقله بلا إنتهاء!!!!!.
معتز تروتسكي
قالوا على شقى ومجنون..
صحيح مجنون وانتو جنونى يا حلوين..
السهيلي حمد مجذوب
I will be back soon
Best regard to Zagazigests
حيدر حنين
ود ابوسن:
تحايا نديات وانت تستنطق زاكرة المكان بكل حيواته وخرافاته ولايخالجني
ادني شك في امساككم بتلابيب هذه التفاصيل التي لاتستعصي على امثالكم.
ذلك الذي شكل ملامحنا وجلعلنا (نصعد فوق شرفات جرحنا كي نرى ما لانراه)
امطر علينا من ما تجود به قريحتك
الى الذين عطروا سماوات هذا السفر بالشجون والذكريات، اين انتم إخوتي، فلكم في القلب بطينا او اذيننا لا يمتلي الا بمداد كلماتكم وحسن طلتكم.
وفي شأن الغائبين يلا نسأل عنهم ونتمنى أن يكونوا بالف خير
يلا همتكم معانا ياشباب
مادام الجمعة فى الزقازيق ما جابتكم ...نشوف الكلام الجابو حاج جلال ده فى الميل13
بجيبكم ولا لا؟؟؟
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: الرشيد بابكر)
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متابعة ...
يوم الجمعة في الزقازيق .... يوم أكثر من عادي ... يقضيه الجميع في النوم .... حيث لا زيارات اجتماعية نهار الجمعة ... ولا عقد أو عزومات ..... عدا صلاة الجمعة لم يكن به ما يميزه ... الزقازيق تميزها الامسيات ... حيث دار الاتحاد ... والبنق ... والناس الحلوة ... وغيرها من الأنشطة الأخري ...
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: زهير الزناتي)
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الكوتش محمد صديق ... لك العتبى حتى ترضى ...
فكرة البوست جميلة جدا وهي نافذة زي مذكرات الدكاترة في الجامعة
وملخص حلو ومقتطفات جميلة للمداخلات السابقة ... بستانك جميل وظله وريف ...
جينا في اللمة اللي كانت في منزل الريس الأسبق وتشرفنا بالسلام على حرمكم المصون
وأنت كنت في غياهب جوبا ... وإنشاء الله نتلاقى في كرامة نهلة نجم الدين ...
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: محمد صديق)
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سلامات يا ناس
قطارنا تحرك هذه الامسية الى الميل 56
لقينا الرشيد عندو فكرة بنت 60 لذينا
وكان جاهز للتنفيذ...لكن زهير وعيد خذلوه
مع بعض نشوف الفكرة:
|Quote: بعد متابعاتي المستمرة للتلفزيون والتي تسببت لي بكثير من الملل والقرف وحراق الروح
طرأت لي فكرة أظن أنها جيدة...قررت أعمل شركة دعاية و اعلان و أن أستعين بخبرات كل من
زهير الزناتي و الذي له سابق خبرة في هذا المجال ويعرف من أين تؤكل الكتوف...و بي
محمد عيد لما له من ابداعات في الفوتشوب والكوارل درو وشغل الكمبيوتر داك...لكن ولكي
يكتمل الجهاز الفني للشركة لا بد من تبني مطربة جديدة وليه جديدة...عشان العداد بتاعه بيكون
خفيف على الجيب...شرط أن تكون حافظة غناء بنات شوية وكمان اغنيتين تلاتة من أغنيات
الحقيبة...و حأستعين بمخرج متخرج حديثا من كلية الفنون والدراما وبيكون ما لاقي شغل
و منتظر فرصة العمر عشان ينطلق في مجال الاخراج...
حنعمل معاينة سريعة للمطربة و نخليها تغني لينا اغنيتين تلاتة من غناء البنات و أغنيتين من
الحقيبة...ليس شرط عندنا حلاوة الصوت ولا جلاوتة نحن ما عايزين نشارك بيها في مهرجان
الأغنية العربية نحن جايبنها عشان تغني لينا أغاني الدعايات...و محمد عيد يظبط لينا الاخراج
بالديجتال مع معاونة المخرج ...و زهير يجيب لينا الشغل...
ما نخلي دعاية بتاعت صابون ولا شعيرية ولا اسبيرات ولا محل بتاع تياب واكسسوارات...
أنا بكتب شعر الأغنيات بتاعت الدعاية ونلصق ليها لحن بتاع أغنية بنات والمطربة تبدع
ومحمد عيد يظبط الصور والمخرج يخرج....
تعبنا ياخي من الغربة دي و الشغلة دي شايف مافيها مشكلة حسب الأنا شايفو في التلفزيون
اعلانات ممجوجة ودعايات تافهة ما فيها أي ابداع ولا فن ولا اخراج ولا حاجة...ممكن الواحد
يجي يمسك السوق براحه...
زهير و محمد عيد لو انتو جاهزين أنا جااااااااهز
ء
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: محمد صديق)
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|Quote: حنعمل معاينة سريعة للمطربة و نخليها تغني لينا اغنيتين تلاتة من غناء البنات و أغنيتين من
الحقيبة...ليس شرط عندنا حلاوة الصوت ولا جلاوتة
يا كوتش والله نحن ما خذلناهو ...
لكن يظهر اننا خفنا من احتكارية صاحب الفكرة للموضوع ...
حسب التوجه البائن أعلاه ..!!!!!
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: محمد صديق)
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محمد صديق يا حبيب...بالله عليك الكلام المطروح ده مش دراسة جدوى عديل كده...حسة لو طبعته في ورقة و مشيت لفيت بيهو في السوق...بيتباع بالراحه...عموما انت عارف السودانيين ديل عايزين تكمل ليهم الفكره للآخر و تسمي الغناية و تكتب الدعايات و تلحنه ليهم و تجيب ليك عقد عقدين حتى يقوموا يتلحلحوا و كان بعد داك قلت ليهم و الله يا جماعة أنا آسف أنا ما عايز شركاء...يقولوا ليك خاين و نحن بدينا معاهو المشروع ده و أديناهو كمان فكرة ان المخرج ممكن يكون من جامعة دنقلا بدل بتاع كلية الموسيقى و المسرح جامعة السودان...
الجماعة خذلوني...بس أصبر ليهم أنا لقيت الممثلات و الغناية...باقي لي المخرج...
|Quote: يا كوتش والله نحن ما خذلناهو ...
لكن يظهر اننا خفنا من احتكارية صاحب الفكرة للموضوع ...
حسب التوجه البائن أعلاه ..!!!!!
ما قلت ليك يا كوتش...خليك متذكر الكلام ده للتوثيق...
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: محمد صديق)
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كوتش يا جميل ...
صباحاتك حلوة وندية ..
مزهوة .. خيلاء .. فى تعالى البنفسج ..
ممشوقة مصقول عوارضها .. كأشجار البان .. تنادى كل من ارتدى الخضرة ..
هل لكم من بهائى شيئا ..؟ !
اشتقنا اليك يا حبيب وطلاتك صارت مثل لمعان عربية الدورية
فى الطرق السريعة ..
هيا يا عزيزى شمر عن سواعدك .. نريد بدء نشر الاطلالة ..
|Quote: الفيل ذه بنقدر عليه...بس البطيّر الخوف شنو؟
قالوا الخواف ربّى عيالو ...
انا الشردنى تلقاهو فى بطن الشاعر ..!!
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: محمد عيد)
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سلامات يا ناس
|Quote: اشتقنا اليك يا حبيب وطلاتك صارت مثل لمعان عربية الدورية
فى الطرق السريعة ..
عيد يا حبيب لك من الشوق ما لك
وقلت ليك قبل كده منك طولنا طول
اعانى مشكلة فى الجهاز بتاع الكونيكشن
وشغال بى جهاز متخلف....ستحل قريبآ...
انا جاهز ...بس عيدوا لى الكلام حنعمل شنو
ونرسل كيف ...ومع ده رسل لى كركم...
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: محمد صديق)
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سلامات يا ناس
زهجة الرشيد...فى الميل 57 بعد الجماعة طنشوه
|Quote: انت عارف حكمة ولدي مهند و الأنا عاجباني جدا بيقول لي يا باباTAKE IT OR LOSE IT
فحسة نحن موضوع الاعلان طرحناه وقلنا ننشئ شركة دعاية واعلان...جاء زهير قال الا تمشوا
مصر...قلنا ليهو يا زهير نحن قلنا ليك عندنا غضروف عشان نمشي مصر...نحن عايزين
نرجع نعمل شركة سودانية وبمواردنا المحلية...
أها الموضوع مافي زول اشتغل بيهو لحدي ما القطر فات خلاهو...
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: محمد صديق)
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يا كوتش لأنهم لم ينتهزوا الفرصة من المرة الأولى لذلك فانهم Lost IT و هذا ما قصده مهند و لهذا السبب أعجبتني حكمتة...
و كذلك عندما تسأل مهند هل تستطيع عمل هذا الشئ يقول ليك طبعا بقدر أعمله I am not a loser ..هل نستطيع أن نسمي من لم يغتنموا الفرصة Losers و لا رأيك شنو؟؟؟؟
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: محمد صديق)
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يا كوتش أنا فاتني الكلام الجاي دا ...و عايز أعرف معناهو
دا إذا لم تكن تريد أن تأتي بشئ آخر لمن فاتهم الإستماع
|Quote: صباحاتك حلوة وندية ..
مزهوة .. خيلاء .. فى تعالى البنفسج ..
ممشوقة مصقول عوارضها .. كأشجار البان .. تنادى كل من ارتدى الخضرة ..
هل لكم من بهائى شيئا ..؟ !
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: كمال الشادي)
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سلامات يا ناس
|Quote: محمد صديق في زول جاب سيرتك
كدي طل علينا بي جاي
سلام يا شادى ...سألت عليك فى واحدة من
طلاتى الخفيفة هذه الايام...بسبب مشغوليات
وسفر متواصل....
لم استطع المرور عند ناس الهندسة ...
لك الشكر على مرورك ...وهذا البوست
يناديكم....غبت انا فأصبح تعسآ...
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: محمد صديق)
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|Quote: ...وهذا البوست
يناديكم....غبت انا فأصبح تعسآ...
بنجي كل يوم ندق الباب و ندفر الباب و ندخل كمان...لكن الديار خالية و الحوش فاضي...نقول يا حليلو سيد الحوش ده...
لازم تشيل معاك اللاب توب يا كوتش و أشتري ليك جهاز زين بتكون ما عندك مشكلة....
و أخيرا...مشتااااااقين...
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: الرشيد بابكر)
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سلامات يا ناس
|Quote: بنجي كل يوم ندق الباب و ندفر الباب و ندخل كمان...لكن الديار خالية و الحوش فاضي...نقول يا حليلو سيد الحوش ده...
لازم تشيل معاك اللاب توب يا كوتش و أشتري ليك جهاز زين بتكون ما عندك مشكلة....
و أخيرا...مشتااااااقين...
الرشيد الحبيب ...سلام
اللاب نوب موجود...فى مشكلة فى الكونيكشن....ستعالج
ما مستقر فى الخرطوم وفى حالة سفر متواصل
ستكون هنالك عودة قوية...ده على طريقة الصحف الرياضية
لك الشوق
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: محمد صديق)
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سلامات يا ناس
|Quote:
Quote: لابد أن يكون لكل كلية حكاية ورواية وإبداع
هل نجد من يهتم بهذا التراث الجميل ويلتقطه
من الضياع والإندثار ،،، وأوجه كلامي للناس
التي تهتم بالفن والفنون وجمعية محراب الأداب والفنون
- ياسر نجيلة ، عبدالدائم ، محمد صديق ، محمد عيد ، الرشيد
وبقية القوم على رأسهم منصور .
هل في الإمكان إنقاذ وجمع هذا التراث الجميل والألق،،، ودمتم
في إنتظار مكي ،،،،،
احدي مبادات الريس ميسرة الرائعة ...
نرجو الاهتما م بالموضوع من جانب جميع المتداخلين والمتاوقين ...
ونبدأ مناشدة الاخوان مكي وكمال الشادي بمدنا بكلمات قصائد الرائع زاهر الصادق
وطني عيونك ديل ...
ويا جمالك ياوطن ...
حتي يتم توثيقهم بهذا البوست الذي يعتبر المرجع الرسمي "حتي الآن" للزقزيقاب جميعا ...
وعلى باقي الشباب مدنا"ماامكن" من اعمال الزقازيقاب وتوثيقها بهذا البوست ...
ومنها يمكن طباعة مدونه بها جميع الاعمال الخاصة بأبناء الزقازيق بعد الاتفاق ..
من الميل 78...
الريس ميسرة...ثم
نجيلة ...
وانتو كيف؟؟
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: محمد صديق)
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سلامات يا ناس
ما فى اى زول سسخن الموضوع...
نذكر هنا اسماء مبدعين من الزقازيق...ليس حصرآ
انما نماذج نطمع فى تعاونكم لحصر اكبر عدد....
مختار دفع الله
حافظ ابوعاقلة
زاهر الصادق
حسين شنقراى
الرشيد بابكر
منصور عبد الرازق
محمد عيد
قند اليمن عثمان
جمال فارح
عبد الهادى عبدالله
عادل عبدالرحمن
ياسر نجيلة
بدر الدين محمد احمد
عروة على موسى
عبد الحميد البرنس
المرحوم ياسر الشفيع
برهان الدين المكى
منى عباس المبارك
عمر النملة==مسادير
ناجى عبدالرحيم ==تشكيلى
حاتم صديق==تشكيلى
مصطفى محمد الحسن
طارق جبريل
كمال الشادى
عبدالحميداحمد المصطفى
مبارك جادين
ماهر شاهين
عثمان على ادم
===============
نحتاج الى مشاركتكم...حتى الوصول الى قائمة متكاملة
لكم الود
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: محمد صديق)
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سلامات يا ناس
|Quote: وأنا في عيونك بحضن النيل الفيهو كم تاهت خطاي
وأنا يا حنيني بكون مسافر ليك في صبحي ومساي
وأنا بيك بغني كل غنوات الحنين يا فاردة لي شوقك جواي
يا حاضنة لي وهج الحنين منك طلع
يا حابسة لي القلب الحزين صابو الهلع
لامِن طلع ..
من بين مساماتك وقع
واتشتت كل الاحاسيس الفي القليب ..
فوق ساحة البت الدلع
وبديت ألقط كل احساسي الرجع
حاملك وجع ..
شفتك مع البرق الشلع
وشميت عبيرك في الولع
ومِطرت بيك ..
وغسلت إحساس الوجع
نموذج لمبدع من ناس الزقازيق...لقيتو فى المنبر العام
عروة على موسى
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: محمد صديق)
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لمن فاتهم الاستماع
هذه المداخلة وهذا المقال وجدته عند ناس المنبر الحار
يعني هنا
لو ما كنت سوداني..موضوع للنقاش
قلت انقله كاملا لانه عجبني جدا
رغم عدم الصالح النفسي بيني وبين الكتابة أو المجادلة في السياسة
لكنه أعجبني
وقطعا لا اريد ان ادخل في اية مناقشات سياسية فقط ارجو الاطلاع عليه
من ناب لمن فاته الاستماع
|Quote: اريد ان اقول وانا بكامل قواى العقلية .. ان اكبر خطاء يرقى الى مستوى الخطيئة هو نيلنا الاستقلال السياسى من الانجليز .. لقد اثبت التاريخ - انا احمل فيه اجازة دكتوراة - ان الشعب السودانى , شعب لا يستطيع حكم نفسه بنفسه .. قولوا لى من فضلكم كم نهب الانجليز طيلة فترة حكمهم 60 عاماً .. وكم نهب الوطنيين - هؤلاء الشرفاء - منذ الاستقلال حتى الان 50 عاماً .. كم قتل الانجليز من جماهير الشعب السودانى .. وكم قتل ابناء البلد من افراد شعبهم .. الى اى مدى دمر الاستعمار البيئة, ولوثوا النيل والمياه الجوفية .. والى اى مدى فعلت الحكومات الوطنية ذلك
انا لا اتهم الاحزاب والحكومات العسكرية فقط , بل اتهم كل الشعب .. نعم كل الشعب , هو ببساطة شديدة لا يستطيع , عاجز , خانع , مستسلم .. ضربت الطفيلية فى كافة احزابه وفعاليات مجتمعه المدنى
اننى اطالب باعلى صوتى بعودة الاستعمار الى السودان ووضعه تحت الانتداب الدولى بواسطة الامم المتحدة مدى الحياة
ولذلك اعلنت عن تشكيل تنظيم جديد تحت اسم حركة المطالبة بانتداب دولى (حمد) .. اذا كان بتر الساق عملية مؤلمة , وكان الموت عملية بشعة , وعليك الاختيار فانك دون شك ستختار احلى المرارات
ربما تخصصى الاكاديمى هو الذى دفعنى لاعتناق مثل هذه الافكار .. لو فهم الشخص تاريخ بلده بشكل جيد واعى , سيعرف اين الخطاء واين الصواب .. وعموما انا لا احب اسطورة ان الشعب السودانى شعب معلم وبطل وذكى .. هذا غباء وضحك على الذقون , وطق حنك لا يُسمن او يُغنى .. نحن فعلا شعب فشل .. وفعلا شعب فاشل .. وهذه ليست شتيمة , هذا توصيف اكاديمى صارم .. مثلاً لو كان هناك انسان مُتخلف ذهنياً وكتبت عنه انه شخص مُعاق عقلياً هل اصبح انسانة تشتم وتهين ؟ .. بألتاكيد لا , ويجب وضع الحقائق كما هى .
مافيا الاحزاب السياسية هم اصحاب المصلحة الحقيقية فى ترديد عبارة ان الشعب السودانى شعب عظيم .. وطبعا طالما كانوا هم وابائهم واجدادهم قد استفادوا مادياً بعد خروج الاستعمار - واحيانا قبله - ولم نقول لهم (بغم) ومن اين لكم هذا ؟ , فنحن فى نظرهم شعب عظيم .. هؤلاء يطلبون منا الان التضحية من اجل خلق واقع على الارض يسمح لهم (1) اما باسقاط الذين يحكمون الان من اجل ان ينفردوا هم بالثروة والسلطة , (2) او السماح لهم تحت ضغط الغليان الشعبى بالمشاركة فى نهب خيرات الوطن مع الذين يحكمون
وكل ذلك تحت شعار الوطن الغالى ومستقبل الوطن المزهر ورفاهية طبعاً جماهير الوطن الغالية على قلوبهم العاطفية الحساسة
هم كلهم واحد , صدقونى .. هم كلهم واحد , لا فرق بين حكومة ومعارضة .. هناك (بيزنس) مشترك بينهم .. وهناك علاقات مصاهرة وصداقة مدروسة ومحسوبة .
هناك من قال لى
- والله يا دكتورة ننتظر الديمقراطية والشعب بعد ما يجرب كل الاحزاب ح يقتنع انو يدى صوتو لحزب يصلح لينا السودان .
ok .. تجريب المجرب سلفا! .. بعد كم سنة ؟ .. يعنى الناس تجرب حزب (الامة) ثمانى سنوات وبعده (الاتحادى) اربع سنوات الخ الخ الخ .. هذا طريق طويل وسبق ان سرنا فيه والنتيجة عموما معروفة ذاكروا التاريخ جيدا حتى تعرفوا
بالمناسبة ولعشاق انتظار الديمقراطية .. مافيا الاحزاب السياسية السودانية تُجيد اللعب فى بركة مياه الديمقراطية وتعرف الوسائل التى تمنع وصول من يشكل عليها خطورة - تسليم وتسلم عبدالله خليل وابراهيم عبود فى 17 نوفمبر - .. هم من يضع قوانين الانتخاب وتوزيع الدوائر الجغرافية وتسجيل اسماء المقترعين بطريقة تحفظ لهم الاغلبية الميكانيكية .. شراء الاصوات , اللعب بورقة الدين (امة, اتحادى, جبهة اسلامية) ..التزوير .. الاحتماء بالعائلات الكبيرة ذات السطوة والسوط .. حتى لو , اقول حتى لو جاء حزب يستطيع الاصلاح - وانا غير مؤمنة بذلك كما هو واضح - واستطاع الفوز فى الانتخابات فان البيان العسكرى الاول سيكون فى انتظاره من اذاعة امدرمان او اى واحدة من اذاعات ال fm .
لان الاصلاح الحقيقى يعنى ضرب مصالح مافيا الاحزاب السياسية فى الصميم وتقديمهم جميعاً الى محاكم الثراء الحرام
انا اتحدث عن بشر تُعانى الان - فى هذه اللحظة بالذات - .. عن جوع فى البطون .. عن دعارة من اجل دفع ثمن ايجار المنزل .. عن هجرة ونزوح وتجريف عقول .. عن مهانة (كفيل) فى بلاد بترولية .. عن تدنى فى التعليم .. عن تهميش فى ارياف الهامش .. عن ارتفاع مُعدلات الجريمة .. هؤلاء , وهم الاغلبية الساحقة بالمناسبة , ليس لديهم ترف الانتظار خمسون عاماً اخرى فى مظلة ديمقراطية وهمية - هناك ثلاث فترات ديمقراطية فاشلة فلماذا يعنى ستصبح الرابعة ناجحة , لماذا ؟ - .. ليس هناك داعى لانتظار مُخلص من السماء تحت شعار (يمكن فى زول يصلح) .. فكرتى انه ليس هناك (زول يصلح من اساسو) .. لانهم ببساطة شديدة كلهم (بايظين) ديكتاتوريين داخل احزابهم , يرفضون التنحى عن رئاسة الحزب الا بالموت , يعشقون الظهور فى قناة (الجزيرة) كانهم اساتذة ومفكرين عظماء .
لا أمل فى النخبة السودانية .
لا أمل فى النخبة السودانية .
لا أمل فى النخبة السودانية .
اتحدث عن حل واقعى وفعال وسريع .. وضع السودان تحت الانتداب الدولى مدى الحياة .
هذا هو هدفى .. وهذه هى برامج حركتى السياسية الجديدة .
ولهذا وضعتنى مافيا الحكومة والمعارضة فى مصحة للامراض النفسية والعصبية وقالوا اننى مريضة .. وانا اقول لهم انتم المجانين لو اعتقدتم ان نهبكم المنظم لخيرات هذه الارض الذى بداء منذ يناير 1956 سوف يستمر الى الابد .. قدموا لنا مصادر دخلكم , وارقام ثروتكم الحقيقية وتعاملاتكم البنكية , واعداد عقاراتكم فى القاهرة ولندن ودول العالم الاخرى
من اين لكم كل هذا يا عقلاء .. من اين ؟
د/ احلام حسب لرسول عابدين .
.....................................
.....................................
وأكد الاستاذ/ بدرالدين العجب المحامى لمراسل صحيفة (الحياة) ان موكلته التى اثارت مقالاتها ضجة فى الخرطوم فى الاونة الاخيرة تتمتع بصحة ذهنية ممتازة وان قرار احتجازها فى مصحة نفسية هو قرار سياسى فى المقام الاول وليس قراراً طبياً , وناشد جمعيات حقوق الانسان فى العالم بالوقوف خلف موكلته .. محذرا من امكانية تصفيتها جسديا بوسائل طبية غامضة , واواضح ان د/ احلام قد انتابتها نوبات اغماء غريبة منذ دخولها الى المصحة .
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: محمد صديق)
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سلامات يا ناس
وتانى ....عوة على موسى
|Quote: لا من عرفت الشوق والريد البجو
دقيت على وتر الرصانة الفيك دو
رتبت الحاني على نغيمات الفرح جواك بدو
ساسقت بي وتر الحنين ..
فوق مراسي النيل وأمواجو الهدو
ولقيت عيونك حاضنة لي صخب الحواضر وكل روعات البدو
عليكم الله شوفوا الكلام الطاعم ده...
الناس ديل لازم نوثق ليهم
يلا همتكم معانا
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: محمد صديق)
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سلامات يا ناس
مع اصحاب الكتابات الطاعمة :
هذا هو عبد الحميد البرنس...
|Quote:
غادر الرصيف، ومشى ببطء بين الورش ومكاتب المفتشين ذات الطابع الاستعماري القديم، ثم انحدر شرق مساكن عمال السكة الحديد الحمراء الكابية، رويداً رويداً زاد من سرعته، واندفع بُعيد مطاحن الغلال، مخترقاً حقول الرز المغمورة بالمياه وجسر الحديد المقام على نهر صالحين، وما إن توغل داخل عشب السهل الاصفر الحائل ذي الفجوات الحجرية الواسعة، حتى اجهش بالبكاء بين وجوه المسافرين الساهمة وراء الاجمة المتناثرة من اشجار السنط، حيث تشرئب منذ قديم الازل سلسلة جبال العاديات، ملقية في نفس الرائي بذرة الشعور بالضآلة او الفناء، وقد بدا لصمتها الثقيل الموحش على رغم زلزلة القطار الهادر وكأنها لا تزال تصغي لاحلام المهدي بغزو العالم في زمان لن يعود.. البتة. كانت الشوارع الجانبية المُتربة خالية أو تكاد، كان يتقدمه شقيقه الذي يصغره بنحو عامين، دافعاً الدراجة عبر التراب الكثيف الموحل، "هذا ما يدعونه فراق الوطن"، قال في نفسه، ثم واصل السير، مختزناً في ذاكرته ما تبقى من الأماكن الاليفة الآخذة في التراجع عكس ايقاع خطواته، وبينما كان يتأمل اهتزاز شنطته "الهاند باك" المربوطة الى سرج الدراجة الخلفي بحب وعناية كبيرين، ادرك بكثير من الأسى ان سنواتهما القليلة التي عاشاها معاً كشقيقين قد ضاع معظمها في خضم النزاعات اليومية الصغيرة، آنئذ، هرع اليه، ود فقط ان يقول له بكل بساطة لا يمنحها للناس عادة سوى الرحيل او الاحساس الغريزي بدنو الخطر: "لو تدري يا أخي العزيز كم احبك" لكنه كان قد وضع الدراجة بعد مشقة على طرف الشارع الرئيسي المسفلت، واعتلى سرجها الامامي، مشيراً اليه وهو يأخذ وضع الانطلاق، بالركوب، يكاد الآن يحس بدفء انفاسه اللاهثة وراء اذنيه، وهو يردفه امامه صوب محطة القطار القريبة من دون كلمة واحدة.
كانت تشير الساعة الى السادسة وخمس وعشرين دقيقة وثوان، عندما اطلق صافرته الحزينة الممطوطة، وغادر الرصيف، مُفتتحاً فصول رحلة لا يعلم إلا الله متى وكيف تنتهي؟!.
في قادم الايام... الشهور... او السنوات، سيفكر في ذات الاماكن الاليفة، سيحكي عنها، وسيزورها اثناء النوم، يتردد اليها، يتلمسها بحنو يكلم في داخلها الوجوه التي احب، يستمع الى رنين ضحكته المفقودة، ثم يركض... ويركض... ويركض كعهد طفولته في الشارع ذي التراب الكثيف الموحل الذي يشهد خطواته الاخيرة الآن، قبل ان يصحو من نومه متوحداً أو فزعاً او ظامئاً او مجهداً بين جدران غرفة السطح المؤجرة في بناية قديمة تطل على احد شوارع القاهرة في كآبة، سيلازمه هذا الحلم كظله، وسيتكرر حتى خلال نومه النهاري القصير المتباعد الى أن يشرع أمام سيل الخيبات الذي لا يرحم في التأكد داخل الحلم نفسه ان ما يراه ليس حلماً، بل الحقيقة.
هناك، أمام باب الحوش، قبل دقائق قليلة، ودع والده "وداع رجل لرجل". السائل المائي الحارق، أخذ يتصاعد الى عينيه فور ان انفلت من حضن امه، وكثيرة هي الدموع التي ذرفنها شقيقاته في اعقابه، كذلك بدأ السير، مقتفياً آثار شقيقه الى الشارع الرئىسي المُسفلت حيث انطلقا بالدراجة صوب محطة القطار القريبة من دون كلمة واحدة.
لقد كن ذات الشقيقات، اللائي سيغرقنه في سنوات غربته الاولى بالرسائل، راسمات على حوافها الزهور الذابلة والقلوب التي حطمها البعد، ذاكرات من سطر لآخر ان بهن من الاشواق اليه ما يكفي لهدم جبال العاديات وتجفيف نهر صالحين وحرق غابات السنط النضيرة، وقتها كان ولا يزال منغمساً في سعيه الحثيث خلف طموح ظل مطموراً في اعماقه السحيقة، فكشف عنه الرحيل مثلما يكشف عن نفسه على حين غرة البركان الخامد أو الزلزال المدمر.
يا إلهي... لماذا لماذا... لماذا تبقى اللحظات الاخيرة من علاقاتنا نحن البشر محفورة في تلافيف الذاكرة الى هذه الدرجة من العمق او الثبات"، تساءل ذات نهار قائظ بعيد اسفل تمثال رمسيس، وإذا احس في ما يشبه الكشف المتأخر بوجود اشياء في العالم مثل حضن الأم لا يعوض عن غيابها الزمن، ادرك للمرة الاولى حجم الفراغ الذي احدثه في نفسه رحيل والده قبل سنوات من غير أن يتاح له حتى عزاء ان يحمل النعش الى مثواه الاخير؟.
عند منحنى الشارع ذي التراب الكثيف الموحل، توقف دفعة واحدة واستدار، بالكاد رفع يده اليمنى، لوح مودعاً، كان المشهد العائلي قد بدأ بالفعل في التشتت مرة وإلى الابد.
آنذاك، رأى والده، ومسبحته الحجازية، ناظراً الى وجه الارض في شرود، والشقيقات الثلاث، اللائي سينقطعن تباعاً عن كتابة الرسائل من طرف واحد ظل يبث طويلاً لواعجه الاخوية بلا جدوى، مازلن ملتفات حول ابتسامة امه، يلوحن له بأيديهن الست، وقد بدون كأغصان شجرة.. هزتها رياح ذلك الصباح التي بدأت تنشط شيئاً فشيئاً... والتي ستمحو بعد قليل آثار اقدامه على ظهر الشارع المترب... لا محالة.
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: محمد صديق)
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العزيز محمد صديق
وضويفك الزينين المحكرين في عناقريب السمر ..
كلامكو طااااعم ...
والحكي منسوج بي خيوط النور الكابي من جبين القمرة
في عز ليلا لفاهو الجمال وطيب المشاعر والمحبة ...
سنة حلوة عليكم
وانشاء الله يارب تدوم محبتكم
ويزدان تواصلكم بنبل الأخوة
وصدق المودة ...
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: محمد صديق)
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سلامات يا ناس
|Quote: برلومتكم فاتت خلتكم
ما شان بيّاعة وما شان سحنتكم
في شان القسمة الرسمت وقسمت
قالت قولا وامرت وحسمت
في آداب ختْينا الطوبه
وبرلومتكم جات يا دوبه
جات سرعة تخلص سنوات المنحه
شبكوها ده مدني دي جناية وجنحة
وشافتلا ناس احوالم واقفه
ضيّعوا سنوات وقلوبهم راجفة
شايلين الهم وحلوقهم ناشفة
قالت دة مكان ما بأمن غدرو
ومجال صبورين وانا جد ما قدرو
هذه الابيات الطاعمة ....قطع اخدر
بكرى حامد عمل مداخلة قطع اخدر طاعم خاطب به عرفة
ولم تخيب عرفة ظنّى وظنّه وردت عليه بهذه الابيات .
بالابيات دى اجزم ان عرفة دخلت قائمة المبدعين من اوسع
باب.وقطعآ هى اصيلة فى القائمة غير انى [ ما كنت عارف]
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: محمد صديق)
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سلامات يا ناس
وصباحات التفاؤل
اجتهدت فى حصر مبدعين من الزقازيق
والحصر ده حسب معرفتى المتواضعة ....وربما او مؤكد
ان هناك مبدعين كثر يعلمهم بعضكم ولا اعلمهم...لذلك احتاج الى عونكم
فى تدعيم القائمة.....
اول المساهمين كان بكرى حامد من حيث لا يدرى...عندما خاطب عرفة شعرآ
فردت عليه من جنس ما كتب...فتربع بكرى على صدر القائمة وجلست عرفة الى جانبه
وكسبت انا وناس الزقازيق مبدعين .
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: محمد صديق)
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سلامات يا ناس
وصباحات التفاؤل
|Quote: أنا بقترح السهرة بكرة انشاء الله في حوش محمد صديق رايكم شنو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
على أن يقوم المالك بتوفير صحن الفول وفتة الكوارع ....
مافي داعي للسمك هسه خليهو لامن نجيك بالدرب عدييييييل ....
الدعوة موجهة للجميع ....
كل المطلوبات ستكون جاهزة وعلى رأسها : الكلام الطاااااااااااااعم .
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: محمد صديق)
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الليلة المقيل و السهرة صباحية
عند زولنا الكريم القدحو بكفي المية
ما بنجيب كوارع و لا بنجيب طعمية
بس طاعم الكلام العرضة و الصقرية
قدورة السمح كلم معاك ود عيد
و الداير يجينا مرحب حبابو أكيد
بكرو بالحضور و اضبطو المواعيد
شان يحلي السهر و نملأ المكان بالريد
اليلة القليب فرحان يدق بالحيل
موعود بالأحبة و جملة الاكليل
يا قمر السماء رحب بأهل الليل
الناس العزاز ناسا بقامة النيل
محمد صديق...ده قطع أخدااااااااار عشانك بس...
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Re: ولمن فاتهم الاستماع ..... (Re: محمد صديق)
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|Quote: الليلة المقيل و السهرة صباحية
عند زولنا الكريم القدحو بكفي المية
ما بنجيب كوارع و لا بنجيب طعمية
بس طاعم الكلام العرضة و الصقرية
قدورة السمح كلم معاك ود عيد
و الداير يجينا مرحب حبابو أكيد
بكرو بالحضور و اضبطو المواعيد
شان يحلي السهر و نملأ المكان بالريد
اليلة القليب فرحان يدق بالحيل
موعود بالأحبة و جملة الاكليل
يا قمر السماء رحب بأهل الليل
الناس العزاز ناسا بقامة النيل
هععععع أبشر يارش ..
أتاريك نمّام ودوبااااي ونحن ما جايبين خبر
البركة المرق نمك مع نسايم الليل الجميل ده
والهمبريب الضارب في حوش الكوتش الوسيع يهبهب أطراف الملايات ..
مساكم عسل ..
ياسيد البيت سلام ..
جيناك معانا الحكي زكايب زكايب ..
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