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كيفية الحصول على (الطاعون)
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مربع كاي
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مربع كاي
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مربع كاي هو حوض كبير للزهور محاط بحائط قصير و يقع في وسط كلية الزراعة...هذا الحائط القصير أو حافة الحوض كانت عبارة عن مسطبة كبيرة يجلس فيها طلبة الكلية في أوقات فراغهم في يومهم الأكاديمي المزدحم بالمحاضرات...يمارسون فيه اجتماعياتهم..يتعارفون و يتسامرون...يغنون و يشعرون...و حتى يعظون..يتبادلون المذكرات الكتب و الروايات و دواوين الشعر وحتى أشرطة الكاسيت...يأخذون فيه الصور التذكارية...
كل من مر عبر كلية الزراعة..طالبا كان أو زائرا...يعرف مربع كاي جيدا...سمي مربع كاي بهذا الاسم بواسطة الطلاب السودانيين و قد أخذ الاسم من أحد دروس علم الوراثة...
كان المربع شعلة من النشاط..لا يخلو أبدا من الطلاب...خصوصا السودانيين..فهم رغم تفوقهم في الدراسة الا أنهم الأكثر تواجدا بالمربع...
ماذا أردت بهذا البوست؟
شعرت بالوحدة و الوحشة اليوم و أنا جالس لوحدي مهرولا بين المنبر العام و منبر ناس الزقازيق لعلي أجد من أتسامر معه..فلم أجد...فكتبت على البوست في المنبر العام...ليتنا لم نبلغ المائة...معبرا عن ضيقي من هذه الحالة الغريبة التي يمر بها تجمعنا بعد احتفاليتنا بالمئوية...فقررت أن أن أفتح حوشا تحت مظلة هذا الحوش الكبير ليجتمع فيه الناس ليتسامروا كما كان الحال من قبل...شعرا و قصة و غيرة من المداخلات كما كنا نفعل من قبل...
أرجو أن لا يكون للتسمية أي مغزى غير أنه مكان يجتمع فيه الناس كل الناس وليس ناس زراعة فقط بحكم التسمية...انه حوش ستجدون فيه العناقريب من العصر و الحوش مرشوش بالمحبة...فتعالوا نتسامر كما كنا..ستجدوني كل يوم هنا في انتظاركم...
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Re: مربع كاي (Re: الرشيد بابكر)
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أدعوا محمد عيد وياسر نجيلة...محمد صديق..البرنس...و طارق جبريل...و غيرهم لاصدار أول اصدارة أدبية من خلال هذا البوست...
كلكم مدعوين للحضور...للتسامر...للدردشة...لعقد جمعيات أدبية وجلسات استماع...جلسات ونسة و فكر وفن...جلسات اخوة و محبة...
تعالوا جميعا...و ان اخترتوا تغير الاسم لغيرناه ان كان لا يعجبكم...
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Re: مربع كاي (Re: الرشيد بابكر)
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أدعو أخي و صديقي منصور للاندياح هنا...
أدعو فافي صاحبة التمائم الرائعة...لنثر دررها ها هنا...و معها الحبيب حاج الركز..
أدعوا زوبة لتنداح بتلقائيتها المعتاده...
أدعو أخي و صديقي زهير ليجمل المكان بروحة الجميلة..
و جلا لمباركة المكان بعد عودته سالما...
جلال اللطيف الظريف...صديق الليل...
قدورة الحبيب الشفيف...
عمر بسكو ...الأزرق الدفاق..
عثمان الجدي....الاضافة الجميلة..
وبالقيادة الرشيده للريسين ميسرة و معتصم...و السيده الأولى منى يونس...
مبارك جادين...من دونه لا يحلو السمر...
عبدالحفيظ....ليطل و يجمل كعادته...
سامي الأنيق..
و عصام دهب صاحب الحوش الكبير و الصغير...
حاتم جبارة..بباندات أو من غيرهم...
د. أحمد أمين...
صالح تبلدينا...و أسامة أبتر...دكتور الصادق...جمال السنوسي...
الدي جي...السهيلي...
صلاح الأمين..الذي لم يشاركنا الاحتفالية...حضورك خلف المسرح..
موسى عيسى ...أحمد اسماعيل
مدثر با يزيد...وعبدالدائم النضيف...
سمؤال و حيدر...العود أحمد....
اخلاص محمد أحمد...سناء الصباغ...و حتى ياسمين
بهجة....البهجة...
و كل من لم يستطيع عقلي الذي يحتاج الى الكثير من الكركم و أنا حاولت أن أكتب كل الأسماء من الذاكرة و كدت أن أنسى بنت شيخي من شدة حرصي أن لا أنسى أحدا...
كلكم مدعوين للحضور يوميا و على مدار الساعة للتسامر...
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Re: مربع كاي (Re: Hatim Gubara)
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دون دعوة ستجدنا جلوساً من يرفض رفقة الجمال ...والبهاء ... وناس زراعة الجميلين ... البوست فكرته جميلة ولذيذة .. ومرحب بناس زراعة ومربع كاي ... حضور ومتابعة .. وأكيد إستمتاع ،، التحية لكل أصدقاءنا من ناس زراعة منذ عهد ما قبل صلاح علي صالح ,, يعني ناس الحج منصور إلي إبناءنا البرالمة عفاف ومحمد حسن البرلوم ومن لف لفهم من أهل الزراعة ...
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Re: مربع كاي (Re: زهير الزناتي)
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|Quote: يا رشا متابع والله..
لكن في الشغل.. ما ماخد راحتي..
حاتم يا جميل...عارفين الأمريكان ديل صعبين في الشغل...ما تشغل بالك يا حبيب حتى تتفرغ...
حاتم...حدثنا عن الحياة في أمريكا...على صعيد العمل و الحياة الاجتماعية...و ما الفرق بينها و بين العيش في اي مكان آخر في الدنيا...
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Re: مربع كاي (Re: الرشيد بابكر)
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|Quote: دون دعوة ستجدنا جلوساً من يرفض رفقة الجمال ...والبهاء ... وناس زراعة الجميلين ... البوست فكرته جميلة ولذيذة
دي المحرية فيك دايما يا صديقي...أي مكان تمضي اليه يا أبو الزوز يزداد جمالا و بهاء...بس عليك الله يجب أن تستصحب معك دائما فكرة ان هذا البوست (قومي)...و ليس حكرا على ناس زراعة...
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Re: مربع كاي (Re: سامي عبد الوهاب إدريس)
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|Quote: نحن قعاد المساطب دا بنحبو جدا
من أيام مسطبة الجاويش...
قول تلاتة يا رشيد .. *
عايزين البوست دة يكون ( اندياح صاح ) *
ــ
* مصطبة الجاويش : و هي المصطبة خلف مستشفى الجاويش و قبالة دار الإتحاد و التي لو تكلمت يوما الله يستر ..
* 3 = سامي و أنا و ثالثنا الفي بطنو حرقص .
* اندياح : و تعني فت و مفردها إندياحة و هي مجرد ( فتة ) و شيئ لله يا حسن .
...... فاصل و نواصل ..
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Re: مربع كاي (Re: عصام دهب)
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|Quote: يا زول بنجيك تب
نحن قعاد المساطب دا بنحبو جدا
من أيام مسطبة الجاويش... (ياها الدخّلت فينا حب المساطب والزحزحة)
سامي الأنيق..تعالوا و ما تجيبو معاكم أي حاجة...الشاي و القهوة موجودين...و اللقيمات على محمد صديق حيجيبها معاه....تاني باقي ليكم شنو...
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Re: مربع كاي (Re: الرشيد بابكر)
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|Quote: قول تلاتة يا رشيد .. *
عايزين البوست دة يكون ( اندياح صاح ) *
عصام دهب...تعال انداح و فت الفتة أم توم حمتنا النوم عند ناس كلتوم...نحضر ليك الشيشة و لا بتجيبه معاك....و جيب لينا معاك أغنية لذيذة كده لعبدالرحمن عبدالله..جدي الريل أبوكزيمة...تعال نتمشى في الغيمة...دي غيمة ريد تصب في الرهيد...
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Re: مربع كاي (Re: عصام دهب)
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رشا يا رشا يا كحيل العين
مربع كاي00 مربع كاي 00
فرق بين مربع كاي لما جينا برالمة
من كتر الضجة الفيهو كنت بشيل الهم اسلم متين واحصل السكشن( الشطارة وكدا)
ولما بقينا خريجين مافي غيري زول بيقعد فيهو (بكا على الاطلال ,وكدا برضو)
ولي عودة لقفشات مربع كاي
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Re: مربع كاي (Re: عفاف علي ميرغني)
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القانون الرياضى البسيط
يا رش يا حبيب
ويا جلساء مربع كاى
والمارين المتاوقين من البياطرة
طارق جبريل وحاتم جبارة
ومن لف لفهم
حتى سناء الصباغ ذاتها
لو متاوقة
برضو معاهم
بطة الطردوها من المحاضرة لمن قبضوها بتضحك مع الود حاتم
كمان معاهم
اها كنت بقول فى شنو ؟؟!!
ايوة , القانون الرياضى
بتاع مساحة المربع , ومحيطه
قال ليك المساحة
الضلع فى نفسه
والمحيط
الضلع فى اربعة
ما دام الشغلة مسألة ضلوع وكده
المربع الوحيد الفى الدنيا دى
الما عنده لا مساحة ولا محيط
هو المربع كاى
لأنو اى زول قرأ زراعة الزقازيق
كاسر ليهو (ضلع) هناك
ناس بيطرة من الخوف و(القحط )
بيكونو كاسرين ضلعين
اها عليك الله مربع الجن ده
ما (خستك ليكم ) قوانين الرياضيات
قال الضلع فى نفسه قال
مش لمن يكون فى (ضلع) اساسا
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Re: مربع كاي (Re: الرشيد بابكر)
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|Quote: ما دام الشغلة مسألة ضلوع وكده
المربع الوحيد الفى الدنيا دى
الما عنده لا مساحة ولا محيط
هو المربع كاى
لأنو اى زول قرأ زراعة الزقازيق
كاسر ليهو (ضلع) هناك
ناس بيطرة من الخوف و(القحط )
بيكونو كاسرين ضلعين
أنا غايتو كسرت ضلوعي في الكافتيريا...بس بحب مربع كاي برضو...أسوأ حاجة في مربع كاي...تكون الدنيا شتاء و المربع مرشوش و المساطب مبلولة و انت ما جايب خبر...و انت جاي قاشر...تقوم تقعد ليك في مسطبة مليانة موية و انت ما جايب خبر...أها اليوم داك حتكون بردان لحدي آخر اليوم...
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Re: مربع كاي (Re: الرشيد بابكر)
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تطلع العناقريب من العصر و ترش الحوش...تجيب ليك تربيزة كبيرة تخت فيها الشاي و القهوة...بتاع اللقيمات أتأخر...الظاهر الخميرة ما كويسة ولليلة العجين ما فار...ترانا قاعدين منتظرين كان جاء اللقيمات خير و بركة و كان ما جاء بنشرب شايينا ساكت...
يا ربي الأغنية دي طفشت الناس..قايلنو ركن نقاش ولا شنو...كدي النقوم نغير الأغنية..نجيب لينا أغنية ناعمة كدة...و لا أغنية بتاعت مكسرين تمرق لينا الناس الحنينين ديل لي برة...
أمشي أغير الأغنية و أجي...امكن يجي زول مارق...
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Re: مربع كاي (Re: الرشيد بابكر)
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سلامات يا ناس
رشيد يا حبيب...موفق
ده..العربون حقنا :
[ 1 ]
ويُحكى فى القديم بأنك
قد حشدت جيوش شوقك
كى تُعانق هلة الذكرى
وتنثر فوق جبهتها الازاهر والطيوب
وتنهل من دنان التوق...
مثنى أو ثلاثآ او رُباعْ
[ 2 ]
فيمْ اصطيارُك ؟
واحمرار الافق يخضُب حُلّة الدنيا
بالوان التشتت والفراق
وفى القريب يجىءُ ليلُك فى أسىَ
كيما يوقّع آخر الالحان فى وتر الضياعْ
[ 3 ]
والآن ليس يُقيدك التذكار
الآن ليس تُغيثك النجوى
ولا حتى التسكّعُ بين أقبية الليالى
حينما كانت بوجهتك الرياحُ تسيرُ طوعآ
بل تحت امرتُك المقاود والشراع
الآن لا .....
كل المحاور لا تقود نحو النّور
كل المراكب لم تعدْ....
تُدركْ تباشير المراسى..
لم تعدْ تُبصر تفلصيل القلاعْ
[ 4 ]
رؤاك الآن يطاردها التعتيم
تُهيم بليل فى عمق الصحراء
تستجدى من ذرات دواخلها قطرات الماء
وتبكى فى حُرقة...
هلمّ الىّ الآن وآوينى ...
هلمّ الىّ الآن وأسقينى ..
هلمّ الىّ وأغسلنى بمياه التسنيمْ
[ 5 ]
آخر الحكاية ....
حدّث من رأى ..
فى ظُلمة المساء
وأشهد الآذان أنْ قد سمعْ
وصوتك المحزون يخرق السماء :
يا من تملك من نفسى ....نفسى
غثنى ....
غثنى يا من تسكنُ فى أعماقى ...
نبضآ...
وحروفآ.....
وشعاعْ
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Re: مربع كاي (Re: الرشيد بابكر)
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أها جيتك يارش ...
ياخوي انت نسيت تدعو أهم زول في مربع كاي ... أسعد المصوراتي ( أب كرنك ) .... ياخي بالغت والله .. هو في جلسة في مربع كاي بتحلى من غير فلاشات أسعد .. كما قال أسلافكم القدام : يا أسعد ياخي نشفت علينا الشجر بي فلاشك ده ...
( الزول ده وين يا جماعة ... حي ولا ميت ... الافادة بواسطة فافي والناس البعدها ... ) لسه عندي باقي صور عندو عايز ألقطهم منو وحقهم مدفوع ....
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Re: مربع كاي (Re: الرشيد بابكر)
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قدورة يا حبيب...و الله أسعد ده نشف الشجر و نشف جيوبنا معاها...تجيب البريزة و تديها لي أسعد و تقعد ساااااكت...
تعال ياخي أنا جبت ليك نانسي عجاج زاته..تقول لي أسعد..عليك الله أسمع انتهينا دي..حسه التاء دي مربوطة ولا مطلوقة في السهلة ساكت...
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Re: مربع كاي (Re: الرشيد بابكر)
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|Quote: رؤاك الآن يطاردها التعتيم
تُهيم بليل فى عمق الصحراء
تستجدى من ذرات دواخلها قطرات الماء
وتبكى فى حُرقة...
هلمّ الىّ الآن وآوينى ...
هلمّ الىّ الآن وأسقينى ..
هلمّ الىّ وأغسلنى بمياه التسنيمْ
يا كوتش أحس بنزعة صوفية في هذه القصيدة...هل صحيح هذا...
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Re: مربع كاي (Re: محمد صديق)
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|Quote: فى الغالب تكون الكتابة انعكاسآ او مرآة للدواخل
لقد أصبت كبد الحقيقة يا كوتش...فالكتابة هي انعكاس للدواخل...و نحن السودانيين متصوفة أو غالبيتنا متصوفة...طيبون مسامحون و فوق كل ذلك زاهدون و نسعد كثيرا عندما نسعد الآخرين...
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Re: مربع كاي (Re: طارق جبريل)
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سمح انت يا جبريلا...و الله بندورك و بشتهيك عديل كده...تعال لينا كل يوم أكتب لينا هنا و حتلاقي مسطبتك مليانة معجبين بكلامك السمح اللذيذ..و أنا أول المعجبين..و ده ما كلام مجاملة..ده كلام نابع من القلب...
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Re: مربع كاي (Re: الرشيد بابكر)
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العزيز بلا حدود رشا
اول ما دخلت المنبر ولقيت مربع كاى ختيت شنطتى فى الناحية المواجهة لوقاية
وقدامى مجموعة شايفة حسان ومحاسن وعاطف وصفوت قاعدين فى مسطبة وقاية
عايزة ادخل سكشن لكن ناسية اللب كوت
نانى شايفانى فاكرانى زايقة وجاية تهرشنى
اما قلت ليها ماعندى لاب كوت
اتناولت من امل المصرية الكوت ومسكتنى من ايدى وعلى السكشن
[
]
|Quote: red]أدعوا زوبة لتنداح بتلقائيتها المعتاده...[/red
رايك شنو فى الاندياح دة
يا داك منصور
يا منصور تعال
شنو مالك قاعدة فى المربع براك
نتيجة الانتخابات لسة ماظهرت
ما عارف بس ممكن نسال
طيب بدل نسال مانمشى منشية البكرى نسال
يلا
وكان اجمل احتفال
سلام يا منص وشكرا يا رشا
يلا ناخد صورة عند اسعد
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Re: مربع كاي (Re: زينب التجاني)
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|Quote: العزيز بلا حدود رشا
اول ما دخلت المنبر ولقيت مربع كاى ختيت شنطتى فى الناحية المواجهة لوقاية
وقدامى مجموعة شايفة حسان ومحاسن وعاطف وصفوت قاعدين فى مسطبة وقاية
عايزة ادخل سكشن لكن ناسية اللب كوت
نانى شايفانى فاكرانى زايقة وجاية تهرشنى
اما قلت ليها ماعندى لاب كوت
اتناولت من امل المصرية الكوت ومسكتنى من ايدى وعلى السكشن
رايك شنو فى الاندياح دة
رأي انك بعد كده مافي داعي تدخلي اي سكاشن أو محاضرات...خلاص كفاية الاتعلمتيهو لحدي كده..تعالي طوالي شوفي ليك ركن و أقعدي و جيب معاك بسكويت من الكشك قبل ما تجي....
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Re: مربع كاي (Re: الرشيد بابكر)
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سكشن الحشرات
ولكاشر الوقاية بتاعت احمد زكى
يا حليلو احمد زكى
كان هارشنا هرشة عدوك
لمن تزهج من فوق وتتاوق بالشباك تلقى الجماعة متلمين
وانت غرقان بين الصراصير والعناكب
تتلخبط ليك الدنيا
تشوف احمد زكى صلاح التيجانى
ويجيك صوت المعيد بتاع السكشن يصحيك
انئل
(والمقصود انقل يعنى امشى اتفرج فى الشريحة البعدها )
زمن
زينب التيجانى
يا صديقة احلى زمن
على الله فى احلى من ركوب البيجو فى الكنبة الورا
والست تغنى ليك برااااك
اغدا القاك يا لهف فؤادى من غد
احمد حلمى
الأجرة لو سمحت
مقشطين كالعادة
طلعى جزلانك وادفعى
سندوتشات كبده كيف ؟؟
ليه بنهرب من مصيرنا
ونقضى ايامنا فى عذاب
ليه تقول لى انتهينا
نحن فى عز الشباب
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Re: مربع كاي (Re: منصور عبد الرازق)
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كان صباحا شتويا باردا فى اواخر كانون الثانى .. والزمهرير الذى تشهده ايام هذا الشهر يعرفها جميع من حباهم الله بالدراسة والحياة فى تلك البلدة الوادعة .. الزقازيق ...
صحوت باكرا لأجهز نفسى للذهاب لكليتنا الجميلة .. نهضت مسرعا نحو الحمام لتشغيل مفتاح السخان الكهربائى .. ولكن سرعان ما اصابنى الحــنق والغيظ ..! فقد وجدت الحمام مشغولا .
جلست على مقعد فى الصالة ملقيا برأسى على كتفى ممنيا النفس بأخذ غفوة صغيرة اتذوق فيها جمال آخر النوم - تماما كما اصطلح عليه فى حلاوة نهاية كل شىء .. سواء كانت آخر شفطة فى كاس الشاى او آخر نفس فى السيجارة . ويبدو ان غفوتى طالت او هكذا خيل الىّ فدلفت مجددا نحو الحمام ولكنى وجدته ما زال موصدا .. طرقت بعنف على الباب وانا اصيح :
- يلا يا أخينا ســاعة فى الحمام ؟ خلصنا ورانا كلية ..
جائنى صوت من الداخل متثاقلا ينبىء بأن المتحدث ما زال امامه وقت لكى يخرج ..
• يعنى انحنا عندنا حفلة سماية ؟ ما كلنا عندنا كلية ..!
عندها أسقط فى يدى وهويت يائسا بجسمى كله على الكرسى مجددا ..! فقد كان المتحدث هو عاطف القوز ..! ولما كانت الثقافة السائدة فى شقتنا الواقعة بشارع المكتبات تتحدث كثيرا عن ارتباط عاطف بالحمام فى انهاء معظم او كل حاجاته الملحة - ولا أقصد بها هنا الحاجة المرتبطة بالمكان - بقدر ما أقصد التفكير العميق لحل معضلة ما تواجهه او لاستذكار درس معين استصعب عليه فهمه او فى أحسن الاحوال مطالعة الجريدة اليومية التى تحضرها معها ام احمد الشغالة كل صباح .. فقد اوقنت بأننى لا محالة قد فقدت فرصة اللحاق بالمحاضرة المستهدفة وطفقت أفكر فى مآلات هذا الغياب القسرى .. خاصة وقد هددنى دكتور المادة بالحرمان من دخول امتحان العملى حال تكرر غيابى ..
ولم اخرج من حالة التوهان التى أدخلنى فيها اخانا عاطفا الا على صوت حاج الركز قادما من غرفته
وهو يلف فوطته حول عنقه وابتسامته الصافية تملأ وجهه فى حين عيناه ما زالتا شبه مقفولتان ..
- عيييييييد صــباحووو ..
- صباح شنو ياخى الليلة شكلها العصرية ما بتحلنا .. بعدين انت ياخ ما عارفنك زميل .. شنو حتى الفوطة لافيها على رقبتك ؟
- هىء .. هىء .. مالك مكربّن من الصباح ؟ منو الجوه الحمام وشاحطك بره ؟
- صاحبك ابو طويلة ..
- ها .. ها .. ها ... الللـ قووووزر ..؟ طيب ما واطاتنا أصبحت . أأأأنا عندى سكشن أمراض نبات مع الزول المرض داك .. وطبعا انت عارفو بيقعد يهزىء فى العالم لمن تتأخر ..
- طيب .. وصاحبك ده مش معاك فى القسم ؟ يعنى برضو لازم يمشى السكشن ؟ أمشى كلمو خلليهو يتخارج ..
وبعد مشوار طويل من الجدل اللفظى الضاحك والمألوف بين الاثنين خرج عاطف بضحكته التى ما تكاد تراها حتى تزداد حبا له وتغفر له كل شىء حتى لو مد أصبعه السبابة وفقأ عينيك ..!
تجاوزا لكثير من التفاصيل الأخرى نزلنا ثلاثتنا من العمارة وتجادلنا حول تجميع أجرة التاكسى للكلية .. حيث كان بامكاننا امتطاء الميكروباص بخمسة قروش لكل واحد اى 15 قرش للجميع بينما يحتاج التاكسى الى ربع جنيه اضافة الى امتعاضة وحنق من السائق باعتبارنا ثلاثة وسنحتل المقعد الخلفى كاملا .. وقفنا امام شارع الجلاء وأعطينا ظهورنا للحبيب الشرقاوى وروائحه الذكية تملأ الآفاق .. وقفنا برهة وكأننا نملأ فشافيشنا بحاجتها من تلك الروائح الى ان يقيض الله لنا وجبة فى هذا البرد القارس .
وصلنا الكلية واتجه كل منا الى مدرجه .. ولكن فى خلال ثلاث دقائق كنا مجتمعين مرة أخرى فى مربع كاى وقد بدا خاليا الا من بعض الاخوة المصريين ..! كان الطرد من المحاضرة مصير كل منا وبالتالى كان امامنا اكثر من ساعتين للمحاضرة التى تليها .. و لم يكن امامنا سوى الانتظار بالمربع الجميل .. وكان رأى عاطف القوز ان معدته خالية وبطاريته نازلة وطالما ليس معنا نقودا للأكل فلا مناص من شحن البطارية معنويا بخلطة او خلطتين حتى يحين موعد المحاضرة
صحت فيه :
هســه انتو قاعدين كده وقرش واحد ما معانا .. الخلطة الكايسنها دى لو قالت ليكم دايرة بس كباية شاى من عم فكرى حتخشوا فى حيص بيص ..طيب لو قالت جيعانة وعايزة تمشى الكافتيريا كيف يكون الوضع ؟
هنا هتف عاطف وقد لمعت عيناه وأوشك ان يصيح بأعلى صوته كما صاح اخونا نيوتن فى زمانه
خلاص يا شباب انا لقيت الحل بس انتو اتصرفوا وجيبوا لينا الخلطة وبعد داك انا بأحلها ليكم .
والتزم حاج الركز بالقيام بمهمة استجلاب الخلطة وذلك لقناعاته الكاملة فى دهاء ومكر عاطف القوز ..
انتظنرنا قليلا ثم ظهرت مجموعات من الطلاب الخارجين من قسم وقاية النبات ، وطفقنا نتفرس فى الوجوه لنرى من من زملاءنا السودانيين فيها ... وكان ان ظهر عادل عبد العظيم بأناقته المعروفة واضعا سيجارته فى فمه وفى معيته زميلاتنا قند اليمن وهالة وانعام .. فقام اليهم حاج الركز هاشا باشا واستقبلهم من على سلالم قسم الوقاية يستفسر منهم فى خبث عن المحاضرة التى فاتته .. وسرعان ما قادهم ليجلسوا جوارنا بمساطب مربع كاى ثم أطلق عاطف القوز قنبلته حين اعتتدل فى وقفته نافخا ريشه ومتحدثا بعبارات تنبى عن الثقة والفشخرة ..
- الجو بارد خالص يا جماعة وانا بصراحة ماسكانى جوعة شديدة يلا يا جماعة نمشى على الكافتيريا ..
اصابتنى دهشــه كبيرة حاولت مسرعا اخفاءها وتوجهت بنظرى ناحية أسعد المصوراتى كى لا يلاحظ احد الضحايا هذا الارتباك .. وتحركنا جميعا نحو الكافتيريا وانضم الينا فى الطريق كل من مجدى عبد الله وامانى حسن الهادى وحنان القطينة .. وحرصت الا أمشى بجوار عاطف حتى لا أؤخذ بجريرته المرتقبة ولكن لفت انتباهى انه امسك بيد مجدى وتقدما الجمع وكانا يتهامسان ويضحكان وكأنهما يرتبان الامر سويا ..
جلسنا الى طاولتين فى الكافيتيريا وطلبنا عدد مقدرا من سندوتشات السجك والبسطرمة بالبيض واللانشون والمربى ... والجميع يتسامرون فى مرح .. وقبل ان اكمل نصيبى من الساندويتشات سألنى مجدى عبد الله ان كان لدى سجائر ( واستعجبت لسؤاله فقد أخذ منى علبتى قبل دخولنا للكافتيريا ) واجبته بالنفى ، فصاح فىّ
يلا نمشى نجيب سجاير من الكشك ..
وسحبنى من يدى وبقية الساندويتش فى اليد الأخرى ... وعندما خرجت فهمت منه بأننا سنزوغ تماما من الكلية وسيلحق بنا عاطف وحاج الركز وبالتالى يتدبس عادل عبد العظيم فى الموضوع .. وبالفعل مررنا بالكشك وذكر له مجدى بأنه اذا سأل منه أحد ان يقول له بأنه غادر الكلية لأنه مسافر للقاهرة الآن ..
وكان مكان انتظار بقية عصبة التحايل خلف قسمى الاقتصاد والانتاج الحيوانى .. وسريعا ما التأم شملنا وغادرنا الكلية من البوابة المواجهة لكلية بيطرة .
بقية القصة كما رويت لنا فيما بعد كان ان استبد القلق بعادل واستأذن من البنات وذهب للكشك ووجد الاجابة المفجعة وثارت ثائرته .. وطفق يفتل الكلية جيئة وذهابا لتجميع مبلغ الكافتريا من الزملاء والذى وصل الى ما يقارب الاربعة جنيهات ... ونجح فى ذلك ولكنه فى ذات الوقت كان قد أسهم فى نشــر الطــرفة على اوسع نطاق وفى اضيق وقت .. وصارت ملحـــة تحاكوا بها كثيرا !
• كيف كان انتقام عادل عبد العظيم ؟ ومن هم الضحايا الذين طالتهم سياط الدفتردار فى حملته ؟
• ما هو المقلب الذى صنعه مجدى عبد الله فى اخونا يزيد العركى وما هى قصة السكاكين التى كادت ان تسيل الدماء فى لكوظ ؟
• ما قصة ذلك المقلب الذى اقتضى بسفر احد الزملاء الى القاهرة للبحث عن هدف مزعوم ؟
• وما هى قصة الفتاة التى حضرت من السودان وادعت انها ابنة عم احد الزملاء وجعلته يطوف طوال الليل يبحث عنها فى بيوت الطالبات وشقق الزميلات ؟
• ما هى قصة العفريت او الجنى الذى هاجمنا فى جوف الليل بحضور عادل الجعلى ومنتصر حقوق وحاج الركز ؟
تلك رؤوس لحكاوى أخرى - اعلم تماما انها لا تحتاج الى سمكرة .. ولكن ربما الى التشليح - ولكنى سأوردها متى ما اتاح لنا الزمان والمزاج ذلك .. ( بوســـت موفق يا رشـــا )
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Re: مربع كاي (Re: محمد عيد)
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يا سلام يا محمد عيد...شعرت بالراحة و أنا اقرأ الجريد في الحمام عندما وضعت نفسي مكان عاطف القوز...و تخيلت وجوه ناس وقاية و هم خارجون من مبنى القسم...و عاطف القوز و هو يحيك مؤامرته..تلذذت بسندوتشات السجق و البسطرمة...و شعرت بالحنق و ارتفع ضغطي و أنا أضع نفسي مكان عادل عبد العظيم...
تسلم يا حبيب...
مافي سمكرة هنا...ده مكان بوح ساكت...
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Re: مربع كاي (Re: محمد صديق)
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ليل الشجن والشوق
فى ليل الشجن والشوق ... سألت عليك وناديتك
لقيتك فى السماء نجمة ... لقيتك فى الصفاء نسمة
لقيتك فى الصباء كلمة ... وناجيتك وما رديت
* * *
شكيت لى طيفك الايام ... وحدثتك حديث الروح
سالتك وين .. وين وكيف .. هواك اوهام .. ووعدك زيف
وطول ايامى بلقاك طيف ... وناجيتك وما رديت
* * *
سهرت مع ملاحم شوق ... وفى احضانى نام الليل .. صحيتو
صحيت نجمة ترعى حبيب
وصحيت شمعة تشقى لهيب
تمنيت وانت طيف ما تغيب
وناجيتك وانت ما رديت
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Re: مربع كاي (Re: محمد صديق)
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والله يا رشا قصة محمد عيد ضحكتني لمن بكيت
عليك الله ياعيد تعال واحكي تاني
|Quote: .. ما قصة ذلك المقلب الذى اقتضى بسفر احد الزملاء الى القاهرة للبحث عن هدف مزعوم ؟
يلا ياعيد بدون تشليح 00 القصة كاملة
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Re: مربع كاي (Re: الرشيد بابكر)
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يا رشا باقي نحن الحرسين البورد الليلة(حراس سنار)
ونجاة شايفاها حايمةفي الحوش التاني
اكيد بتبحث عنك 000
دا الانا خايفة منو00لو حاج الركز ادوهو الباسوورد
اقعد احوم الحيشان 00مشى مشى وين (بفرضيات عامل السن00 والحوجة الماسة للكركم)
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Re: مربع كاي (Re: عفاف علي ميرغني)
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|Quote: ونجاة شايفاها حايمةفي الحوش التاني
اكيد بتبحث عنك 000
كلمتها في التلفون و قلت ليها تصبحي على خير...قالت لي أنا نعسااااانه ماشة أنوم...أجي القاها ليك لافة بي هناك...قلت الظاهر الباسورد ده حيجيب اللوم...
مشيت بي هناك شوية مرقت ليك طارق جبريل...و جاء الزناتي سلم علينا و مشى...عليك الله البياخة الحاصلة دي من شنو يا فافي...
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Re: مربع كاي (Re: ياسر نجيلة)
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|Quote: نخاف على البوست الاساسي من " الانيميا "
ياسر نجيلة....بيتنا نور ...شرفتنا ياخي...
لا تخشى على البوست الأساسي فعدد الأعضاء اصبح كبير و لو تداخل كل الناس لوصلنا الصفحة مائة في أيام معدودات...لذلك وجود البوستات الجانبية تخفف على البوست الأساسي....
أتحفنا بالله بأشعارك الجميلة هنا...
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Re: مربع كاي (Re: الرشيد بابكر)
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صباح الخير في مربع كاي
في اول سنة وفي اول ايام انتظامنا بالكلية
جينا انا وهناء دفعتي من الصباح وكالعادة المربع يضج ضجيجا وبدينا السلام
ونحن لافين نسلم اذا باحد الزملاء يقول لينا عهدت على عدم مصافحة النساء
ونحن لسه مادين ادينا ونقول ليهو (اها00أها) وهو خايف يرجع مننا لوراء
ويردد عهدت على عدم مصافحة النساءولوما جاتنا النجدة من انتصار وداعة في لحظتها وفهمتنا
انه ما بيسلم 00 كان لهسه نكون فاتحين خشمنا ومنتظرينو يمد ايده00
هناء تلون وشها 00 وانا لمحت محمدالمرتضى بشناتو ميت من الضحك00
تعرف يا الرشيد كانت اول مرة في حياتي اعرف انو في ناس ما بيصافحو
حسب اعتقادي انو لما يجئ الصباح وتتفتح دنيا جديدة المفروض الناس تلاقي بعض بالاحضان
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Re: مربع كاي (Re: منصور عبد الرازق)
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استقليتنا من موقف احمد حلمي بيجو
كانت اول مرة اركب ليك البيجو واعرف بعد زمن طويل ان هذا المكان يسمى احمد حلمي في القاهرة .البيجو تحرك بعد ان ركبنا طوالي كنت فيهو انا وصيقي محي الدين اسحاق الحسن راجل اجتماعي وزعيم من الدرجة الاولى يعني من اتلاقينا في المطار وبحثنا عن ناس الاتحاد الكانوا منتظرين فيالمطار حتى وصلنا الاستقبال بتاع الطلاب الجدد كان محي الدين هو قائد الركب يعني ناس مدني المفتحين ديلك ممكن يتكلم ويتونس معاك ويصاحبك في دقائق اولاد مدن وكدة( فيما بعد عرفت بعد ان سكنا سويا ومعنا السنابر عبد الحميد احمد المصطفى ود.سعيد ابرهيم هارون عرفت انه حفيد للاميرالاي شنان صاحب الانقلاب الشهير على نظام عبود) . ومعانا مولانا اسامة جادالله وابن عمه الشاعر الزقازيقي الفحل عبد الهادي وهم طبعا من ام سنط كما عرفت بعد داك اثناء التعارف .الاثنين يبدوا عليهم الطيبة الاتية من الريف .ومعنا صديقي امجد المرضي من الدويم طبعا راجل من الزمن داك بتاع امن غموض وحديث بسيط ولكن ابتسامة دائمة .هؤلاء هم من اتيت معهم من القاهرة وانحنا برالمة في مساء قاهري شتوي من العام 84 من القرن الماضي
دي بداية وصولي الزقازيق
ويا صاحب المربع شكرا على الدعوة ونواصل
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Re: مربع كاي (Re: مبارك جادين)
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|Quote: وانا لمحت محمدالمرتضى بشناتو ميت من الضحك00
الليلة يا فافي شيلي شيلتك...و لا محمد المرتضى ده يختك في قائمة الاغتيالات مع منصور...قال لي في التلفون من كم يوم كده والله أنا يدوني باسورد أبهدل ليك منصور بهدلة في البوست...منصور ده شال حسي ...
مره أنا ومحمد المرتضى و المرحوم ياسر الزين كنا بايتين عند ناس خالتي الله يرحمها في بري...صحينا الصباح أنا و ياسر و محمد المرتضى نايم...ياسر قام كشف وش محمد كان متغطي بي بطانية و قال أجري تعال شوف ده...جيت جاري..قلت ليهو في شنو....
قال لي عليك الله الزول ده أمه قبلته لمن ولدته...و الله أشك في كده...
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Re: مربع كاي (Re: الرشيد بابكر)
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يا مفتونه بصدق الوعد
يا مسكونه بحلم الغد
انا خيرتك بين الشهد
وبين البّن الفطره
وانتي اخترتي سواد البّن
وطعم القهوة البكره
انا خيرتك
وانتي اخترتي
هل قدرتي الرقعه الواقعه
بين الليله واحلام بكره
وكيف حتملي الحته الواسعه
بين الواقع وبين الفكره؟
وين حتلقي المويه الناقعه
يوم نصطاد في المويه العكره
انا بديك موانع الصاقعه
انتي اديني الموت والستره
انا خيرتك
وانتي اخترتي
واقف جنبك لو احترتي
بايع نفسي وشاريكي
دافنك بيني مواريكي
واصلك مني اتاريكي
لو تعرفي يوم شاهدتك
من روحي بتدخلي في نفسي
باريتك خلسه وغازلتك
سمعتك وما سامع همسي
كضبت عيوني وصدقتك
غيبت احساسك في حسي
وناديتك
يا مطمنه في قلبي الخوف
بتونسي روحي وبتحجي
بترجعّي لعيوني الشوف
اتلوّمي دايما واحتجي
مشتاقلك جدا وملهوف
واقف في دربك مترجي
وحجيجك بي قلبي يطوف
جواي بتعمري وبتحجي
وانا جيتك
مكسور الخاطر
جيتك مجروح
ولقيتك مفضوح الصمت
الفي عيونك بالبوح
ممحوق الزمن البين ضحكك والنوح
سكنتك كل الانفاس الحيه
وسلمتك مفتاح الروح
لو تعرفي يوم هدهتك
في ليل بستجدي الغمضه
اقدامك كانت في الصحرا
وايديك في البحر بتتوضا
كم حائط ينهض بيناتنا
كم حائط من بينا اتهدّ
قاومت الرهبة وناديتك
والصوت من عندك ما ردّ
طاوعت الرغبه وغنيتك
غنيت للمراءه الورد
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Re: مربع كاي (Re: الرشيد بابكر)
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انتو عارفني بحب النكد آخر الليل و أقعد أتذكر الذين رحلوا عننا و تسيل دموعي و تصبح حالتي حاله...لكن هذه المره سوف أحكي لكم عن رجل كان له الدور الكبير في استقراري في السنة الأولى و تعلمت منة كرم الأخلاق قبل أن أتعلم منه كيف أعيش في مجتمع طلابي متعدد التوجهات الحزبية...أنه قريب الله حسن عشم الله...قريب يعرفة الناس من جيل قدورة و ربما منصور..و هو شخص يتفق عليه الكل..تربطني أيضا صلة قرابة به وهذا السبب وراء سكني معه في السنة الأولى لي و الأخيرة بالنسبة له...كان قريب الله لا يسكن مع أحد كان يسكن لوحدة دائما..و شقته قمة في النظافة والنظام...في السنة الأخيرة بدأ يشعر بأعراض غريبة فعرض نفسة على أطباء في القاهرة و طال التشخيص و البحث...و لكن شخص المرض أخيرا بأنه أحد أمراض الدم أو سرطان الدم ولكن في مراحلة الأولى ولا يحتاج الى أي نوع من أنواع المعالجة الكيميائية أو الأشعاغية...فأخذ يتناول أدوية باستمرار ويعرض نفسة بصورة دورية على طبيبه في القاهرة...تخرج قريب الله و سافر الى الامارات مباشرة و عمل بها...رغم ان أسرته كانت ميسورة الحال الا أنه فضل الذهاب حتى يلقى العناية الطبية التي تناسب حالته...عمل ببلدية دبي في قسم رقابة الآغذية و هو قسم يعمل على رقابة الجودة لكل المنتجات الغذلئية التي تصنع و تستورد الى دبي وكذلك كل المحلات التي تتعامل في المنتجات الغذائية...و العاملون في هذا القسم اذا لم يتحلوا بالأمانة و الأخلاق فانهم يكونون كابوسا على المتعاملون في المنتجات الغذائية....
توفي قريب الله بعد ذلك في الامارات بعد أن قضى فيها فترة ليست بالطويلة...
بعد عدة سنوات أتيت الى الامارات وجاء قريبي معاوية و عمل معاوية ببلدية دبي و في مجال قريب من المجال الذي كان يعمل به قريب الله و له دور رقابي أيضا على الصحة العامة للمحلات التجارية...كان معاوية يمر على سوق معين في دبي ويعرفة معظم الناس هناك باخلاقة العالية..في أحدى المرات سأله أحد التجار...يا أخ معاوية من أي مكان انت...قال له أليس واضحا من السودان طبعا..قال بل قصدت أي مدينة اي قرية..قال معاوية وهل تعرف قرى و مدن السودان...قال نعم هنالك أخ سوداني عرفني بهم...قال له معاوية أنا من الكوة وهي............و قبل أن يكمل معاوية احتضنه الرجل بقوة و أخذ يبكي و يقول له لقد عرفت ذلك...لقد عرفت ذلك...و معاوية يحاول أن يتخلص منه...و بعد أن هدأ الرجل قال لمعاوية...أنا سألتك لكرم أخلاقك و أحسيت أنك لا بد تكون علاقة برجل عظيم عمل هنا ببلدية دبي و كان لنا نعم الأخ والصديق و حمانا من المفسدين....
انه قريب الله حسن عشم الله...
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Re: مربع كاي (Re: الرشيد بابكر)
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من حاج الركز
يللا ياعيد واصل ،، مربع كاى غنى بالاحداث ،المواقف الطريفة
أنا ح أبدأ ليك من آخر شهور لينا فى المربع عندما حضرت لدور نوفمبر بمادة امراض نبات كنا مجموعة
شايلين المادة دى وكان عاطف القوز بيضخك علينا لانه جاء من السودان وقال عندهدور نوفمبر بمادة
الوراثةوهى مادة خفيفة ولما طلع جدول موعد الجلوس للامتحان لقى عنده مادتين امراض نبات ووراثة
انا ومجدى عبدالله قلنا ليهو يالقوز من يضحك اخيرا يضحك كثيرا.
بعد الانتهاء من الامتحانات بقينا نسجل حضور يومى فى مربع كاى لغاية ماوصلوا البرالمة
وصلت اول برلومة ومعاها زهرة ابوعلى وعرفتنا عليها وكان معاى صلاح على صالح ومحمد حسان وزاهد
وبدأنا التعارف المعهود ، بعدها اخدناها فى جولة بالكلية .
فى اليوم التانى وفى نفس المكان وصلت مجموعة اخرى وبرضوا تعرفنا عليهم ، ثم جاءت البرلومة بتاعة
امبارح وبعد الحديث قامت عزمتنى فى الكافتريا أنا ومحمد حسان وزاهد وبعد ماانتهينا وقضينا على كل
الاخضر واليابس همس محمد حسان فى أذنى وقال لى (الوصول لقلب الرجل عن طريق معدته)
(ولى عودة)
حاج الركز
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Re: مربع كاي (Re: عفاف علي ميرغني)
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حاج الركز يا حلو...لابس النضارة ولا لابس عيونك...
عليك الله أحكي ليناكيف كانت جرسة القوز لما اكتشف انه عنده مادة الأمراض و الوراثة بدل الوراثة بس...
أنا بجيكم لي قصة الناموسية مع عاطف القوز ودي على فكرة ما في الزقازيق دي بعد ما اتخرجنا من الزقازيق في ابوزمام..
طبعا وجهت الدعوة من قبل لكل الأخوان ويبدوا ناس زراعة عجبهم الاسم وسيطروا على الوضع...لكن و كما قلت من قبل انما هي مجرد تمسية و الغرض هو ركن للذكريات أينما كانت ركن للدردشة ..ركن للثقافة للفن و الرياضة...للشعر والقصة...ركن لكل شخص و لكل شئ...
سامي ...عصام دهب وعدتونا و ما جيتو راجعين...
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Re: مربع كاي (Re: الرشيد بابكر)
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|Quote: الليلة يا فافي شيلي شيلتك...و لا محمد المرتضى ده يختك في قائمة الاغتيالات مع منصور
اقر واعترف ان محمد المرتضى سممممممح يشبه هاني سلامة
تخريمة000
عنده مقدرة عجيبة على اضحاك قلبك مهما كان الموود بتاعك
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Re: مربع كاي (Re: عفاف علي ميرغني)
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|Quote: عنده مقدرة عجيبة على اضحاك قلبك مهما كان الموود بتاعك
فافي...
ظرفاء و ظريفات زراعة كثر...و لكن أظرفهم على الاطلاق...محمد المرتضى و عاطف القوز...فحيما تواجدوا فان الضحك مضمون...تتمنى أن تجتمع بهم كل يوم....و لهم طرائف كثيرة يحفظها ناس الزراعة عن ظهر قلب...و لا يحكي لك أي واحد من كلية الزراعة موقف طريف الا و كان بطله محمد أو عاطف...
عندما تخرجنا عملنا أنا و القوز...مالك..خالد..حنان...صفاء...أحمد صالح..هالة...و صفوت..بجمعية أبو زمام الزراعية..
كنا بالليل نركب الناموسيات لنفي أنفسنا شر الباعوض...قبل أن تغرب الشمس حتى لا يتسلل الباعوض الى داخل الناموسية اذا تم تركيب الناموسية بعد الغروب..في تلك الليلة و بعد صلاة العشاء أوينا الى أسرتنا و احتمينا بناموسياتنا و أخذنا نتجاذب الحديث حتى استسلمنا للنوم العميق بعد يوم متعب...ثم صحينا فجأة على أصوات غريبة حولنا و أجسام ضخمة تضرب في الأسرة و أعتقدنا أننا لا محالة هالكون...و لم يجرؤ أحد على فتح ناموسيتة الا أن الأخوان فتح الناموسية وقال بفر يا جماعة...فتحنا الناموسيات بعد ذلك ووجدنا عدد كبير من الأبقار و العجول تحيط بنابعد أن كسرت الزريبة القريبة مننا و هامت بالليل...
كلنا كنا منزعجين و قلقين...حتى أطلق عاطف القوز تعليقة الظريف كالعادة.........و قال..
و الله البلد دي دايرة ليها عاجولية..مش ناموسية..
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Re: مربع كاي (Re: زهير الزناتي)
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رشا يا رشا جمعتك طيبة مع ام امنيتك وهنودي وامنيتك
مرة ايام محمد المرتضى كان في الرياض
كانو مجتمعين عندنا محمد المرتضى وفايز حسن التوم وعاطف القوز
ومجدي عبد الله
قمت قلت اتجدع واظبط اللحمة الما خمج 00
اللحمة في النار ساعة حلفت ما تستوي
جاني عاطف في المطبخ قالي بطريقته الساخرة
جيبي لينا لحمة الاسد دي كفانا
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Re: مربع كاي (Re: عفاف علي ميرغني)
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|Quote: جيبي لينا لحمة الاسد دي كفانا
فافي...ضحكتينا أنا و أم أمنية حتى بانت نواجذنا...و اهتزت كرشي براي...أضحكك الله و أسعد أيامك...
أختنا الفاضلة ابتسام مرغني تسكن في الخرطوم اتنين في بيوت الحكومة... بالقرب من شارع بيويو كوان ويعرف بشارع الخور...كان عاطف يسكن هناك مع أحد أقرباءه عندما يذهب الى الخرطوم وذلك عندما كنا نعمل معا في ابو زمام...فاتفقنا معه أن نقله من المنزل عند عودتنا الى المشروع ...فسألناه عن نقطة الالتقاء فقال لنا...تلقوني واقف عند تقاطع بيو يو كوان مع ابتسام ميرغني...
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Re: مربع كاي (Re: الرشيد بابكر)
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أود أن ارحب ترحيبا خاصا بالأخت و الصديقة الصدوقة اخلاص محمد أحمد...و اخلاص لمن لا يعرفونها من أجدع السودانيات اللاتي مررن على كلية الزراعة ان لم تكن على رأسهم لما تملكه من صفات تؤهلها لذلك..جمعنا سكشن واحد بالسنة الأولى و الثانية...فوجدت نفسي أتعامل معها بسهولة ويسر و شفافية وصدق...و هي التي تجبرك بأدبها و ذوقها على ذلك...
سعدت كثيرا بانضمام اخلاص للمنبر...فهي لا شك اضافة متميزة و علامة فارقة و سوف تثري البوست بثقافتها العالية ان شاء الله...بس تصلح طباعتها العربي بعد عاشت أمدا طويلا في بلاد الخواجات...
مرحبا اخلاص...
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Re: مربع كاي (Re: Elsuhaili Magzoub)
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مرور سريع وسلام عابر زي أيام زمان جارين نحصل السكشن..
تحياتي عبركم للأخ مجدي عبدالله..
تزاملنا في العمارات المتوسطه..
وأكيد لايذكرني لأني زميل محمد أخوه..
ولطالما انتشرنا في منزلهم العامر في العمارات بحجه الأستذكار..
التحيه عبره لمحمد وكل الأهل..
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Re: مربع كاي (Re: الرشيد بابكر)
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تورتة الحفل ...واضح من شكلها و لونها منو القام باختيارة...أمنية و أم أمنية...
سألني مهند مغيوظا يا بابا انت التورتة دي عجبتك...و لا كنت عايز واحدة تانية...قلت ليهو كنت واحدة تانية...قال لي تكون شنو...و حتى ينبسط قلت ليهو تكون تورتة BEN 10 فانشرحت أساريره...
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Re: مربع كاي (Re: عفاف علي ميرغني)
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|Quote: كل سنة وقلبك اخضر
وعمر طويل يارب
ويخلي ليك افراحك الحلوة(مهند وامنية)
والرقيقة ام امنيتك
تسلمي يا باسقة...ربنا يخليك و يخلي ليك الزول الحبيب الجميل و الجيفارات ويحفظكم بحفظه..
|Quote: وجيه.. والله.. (بعين بارده)
تسلم يا حاتم...ما قلنا 24 ما صدقت..نزلنا ليك الصور عشان تآمن..
|Quote: الرشيد يا رائع ,,, تستحق أن يحتفل بك كل الكون ... كل الناس .. تفرح ليك وتبارك ليك .. عيد ميلاد سعيد , وكل سنة وإنت طيب .. عمر مديد .... صحة حديد ... حب شديد ... ومال عديد ,,, ...
أبو الزوز يا صديقي..عندما تحتفلون أنتم بي فكأنما احتفل بي كل الكون...
|Quote: ما عندك عوجة يا وجيه .. (( أنا صدقت والله .. ))
عيد ميلاد سعيد وعمر مديد .. ربنا يخلي ليك العيال وأمهم ويبارك ليك فيهم
ويخليك ليهم ..
عقبال تطفي الشمعة المية ...
قدورة الحبيب...شكرا يا وجية...ربنا يخليك و يخلي ليك عيالك ان شاء الله...
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Re: مربع كاي (Re: الرشيد بابكر)
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|Quote: اخلاص انا جيت قبالك جارية
فرشت ليك مربع كاي ورد
بس جيبي الزميلات الجميلات المعاك ديل
وابداوا اتصفحوا في كتاب اجمل الازمنة
يا سلام عليك يا فافي...أصغرنا و أكبرنا في نفس الوقت...دائما سباقة...
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Re: مربع كاي (Re: عفاف علي ميرغني)
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فافي...لو تعرفي شنو البحصلي لما الليل يفلل...بردد آهة و أعقب آهة...خصوصا لما أكون بعيد عن أمنية و مهند و أمهم...
الصورة عرفت فيها...التي انسربت الى مسارب الروح عندما وجدت باب الروح مشرعا...ياسمين...الراحلة رابعة..مامون مهاجر وهو معنا هنا بالامارات...عبدالرحمن...و قيس..و الذي يشع نوره من الصف الأخير هو حاج الركز..
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Re: مربع كاي (Re: الرشيد بابكر)
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|Quote: الصورة عرفت فيها...التي انسربت الى مسارب الروح عندما وجدت باب الروح مشرعا...ياسمين...الراحلة رابعة..مامون مهاجر وهو معنا هنا بالامارات...عبدالرحمن...و قيس..و الذي يشع نوره من الصف الأخير هو حاج الركز..
صحي الليل يخليك ططشش
ننتظرك للصباح
وكلك نظر
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Re: مربع كاي (Re: محمد عيد)
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حمادة يا جميل لقد حركت فينا كامنا وأثرت شجونا...
قلت يا ربي القصيدة دي حقت منو لحدي ما لقيت اسمي تحت...استغربت قلت دي أنا كتبتها بتين ووين...يا سلام يا محمد عيد حاجة عجيبة ياخي...أتاري زمن طويل ياخي قد مر علينا لدرجة ان الواحد لم يتعرف على عيالة ويتغابى فيهم العرفة...القصيدة دي بالذات قدر ما حاولت ما قدرت أتذكر...سبحان الله...
شكرا يا حمادة على التوثيق الجميل...طبعا زوبة تلح علينا باصدار اطلالة جديدة و برؤى جديدة من كتاباتنا الجديدة...فما رأيك...
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Re: مربع كاي (Re: الرشيد بابكر)
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كنت من ضمن فريق للانذار المبكر التابع لمفوضية الاغاثة و اعادة التعمير بالسودان...و كنا نغطي ما يعرف بالاقليم الأوسط وقتها..وكان اقليما واسعا شاسعا ممتدا الأمر الذي أضفى متعة حقيقة لعملنا...فتجولنا في أرجاء الاقليم و غطينا معظم المناطق المتأثرة بمشاكل نقص الغذاء و الخدمات الصحية...
انتقلنا بعد جولة طويلة الى سنار لتغطية المجالس الريفية التابعة لها...و سنار مدينة لذيذة تشبة غالب مدن السودان الأوسط في شكل بيوتها و شوارعها وطيبة أهلها...سوقها و مطاعمها الشعبية...
تم وضعنا بمعسكر تابع للقوات المسلحة...سلاح المدفعية على ما أذكر...كان السكن آمن جدا و هادئ جدا خاصة بالليل..لكن به مشكلة واحدة ألا وهي امكانية الخروج ليلا..للذهاب للسوق أو لزيارة اي معارف في سنار..فانه من الضروري أن تكون ملما بكلمة السر للدخول الى المعسكر عبر الحرس الذي يحرس بوابة المعسكر...
كنت ولا زلت مرضان كورة...و كان الهلال يلعب وقتها في مجموعة مدني...كنت أركب الحافلة من سنار أحضر المباراة في مدني و أعود في نفس الحافلة مرة أخرى الى سنار...
كانت هنالك مباراة مهمة بين الهلال و أحد فرق المجموعة...بعد نهاية العمل أخبرت الزملاء بأنني ذاهب الى مدني لحضور المباراة...ذهبت الى موقف الحافلات ووجدت مناديا ينادي...مدني ...مدني...الماشي الكورة و جاي راجع...يالله...يالله...باقي مقعدين بس...جريت نحو الحافلة وأخذت مكاني..ثم دفعت الأجرة كاملة ذهابا و ايابا..وصلنا الى مدني و حدد لنا سائق الحافلة أين نلتقي بعد المباراة..ثم الى داخل استاد مدني...حدثت أحداث كثيرة في المباراة ولكني لست بصددها الآن...لكن أهم حدث..ان الهلال لم يخذلني كعادته في تلك الفترة و فاز بتلك المباراة ...و رجعت منتشيا الى مكان الحافلة و ركبت الحافلة عائدا الى سنار...
وصلنا الى سنار ونزلني سائق الحافلة مشكورا قريبا من معسكر الجيش...مشيت في ليل مظلم تكاد لا ترى يدك من شدة ظلمته...و لكن رغم ذلك مشيت واثق الخطوة أمشي ملكا وتقدمت بثقة نحو البوابة لأنطق بكلمة السر التي حفظتهاعن ظهر قلب قبل توجهي الى مدني...
مشيت بتؤدة و تروي أتحسس الأشياء حولي حتى وصلت تماما أمام البوابة...فاذا به أرى العساكر الموجودين بالبوابة يوجهون بنادقهم نحوي مع أصوات تعمير للبنادق...و صرخ في أحدهم...ثـــــــــــــابت
ارتعدت فرائصي و تجمد الدم في عروقي و اشرأب شعر رأسي و أصبحت أسمع صوت دقات قلبي و هي تدق بعنف في أذني...و بحثت عن كلمة السر فلم أجدها...ساري الليل...لا..لا...ما ساري الليل...كاب الجداد...لا...لا...
زادت دقات قلبي عنفا و أصابني مغص في بطني...و لا أستطيع أن أجزم بأنني لم أفعل شيئا آخر...مثل خروج أي سوائل من أي مكان...
فطن العساكر لربكتي فنادوني بضحكة أراحتني قليلا...انت يا زول بتاع الاغاثة...وقعت لي في جرح...ايوة...ايوة ...ايوة أنا...نسيت كلمة السر ولا شنو...نسيت اسمي ذاتو مش كلمة السر...يالله ...يالله..اتفضل...
أرتحت وتفقدت بنطالي.....
ناشف يا شمشارين....
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Re: مربع كاي (Re: الرشيد بابكر)
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|Quote: طبعا زوبة تلح علينا باصدار اطلالة جديدة و برؤى جديدة من كتاباتنا الجديدة...فما رأيك...
بالفعل اطلعت على دعوة زوبة ( رئيس رابطة مشجعى الاطلاله ) فى الزمن الجميل .. واقوم
بالتنسيق مع حسان وصدر الدين .. وارجو ان تتولى انت - باعتبارك كبيرنا الذى علمنا - دعوة
واقناع الكوتش ونجيلة ومن لف لفهم من مبدعى البوست .
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Re: مربع كاي (Re: محمد عيد)
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|Quote: واقناع الكوتش ونجيلة ومن لف لفهم من مبدعى البوست .
حاضرين يا محمد...ديل اقناعهم ساهل.... المهم هل هنالك أفكار معينة عن شكل الاصدراة و هل ستكون شهرية اسبوعية أو نصف شهرية...و هكذا أمور..
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Re: مربع كاي (Re: الرشيد بابكر)
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|Quote: المهم هل هنالك أفكار معينة عن شكل الاصدراة و هل ستكون شهرية اسبوعية أو نصف شهرية...و هكذا أمور..
انا شايف نسمع أراء الكل ..
وخذ رأيى ..
ارى ان تكون مبدئيا نصف شهرية .. على ان ترسل المواد بالبريد الالكترونى
يوم الخميس مثلا .. ليتم تنظيمها فنيا فى عطلة نهاية الاسبوع
وتصدر يوم السبت مثلا فى ثوب جديد .. يكون متلائم مع القاعدة الاسفيرية
يعنى مثلا ممكن تكون على شكل ملف power point بس الواحد محتاج لتأكيد
من بكرى بامكانية تنزيله .. وحأشوف الموضوع ده مع زهير
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Re: مربع كاي (Re: محمد عيد)
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كلام جميل و كلام معقول مقدرش اقول حاجه عنه...طيب أنا سأقوم بالتحدث مع ياسر نجيلة و الكوتش و نشوف رأيهم ان شاء الله...
انت البوست في المنبر العام نايم مالو...و عدد المتداخلين و المتاوقين كذلك قليل جدا...
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