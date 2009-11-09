11-11-2009, 02:30 PM

محمد عيد

محمد عيد

تاريخ التسجيل: 03-05-2009

مجموع المشاركات: 2003 للتواصل معنا FaceBook

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Re: مربع كاي (Re: منصور عبد الرازق)



كان صباحا شتويا باردا فى اواخر كانون الثانى .. والزمهرير الذى تشهده ايام هذا الشهر يعرفها جميع من حباهم الله بالدراسة والحياة فى تلك البلدة الوادعة .. الزقازيق ...

صحوت باكرا لأجهز نفسى للذهاب لكليتنا الجميلة .. نهضت مسرعا نحو الحمام لتشغيل مفتاح السخان الكهربائى .. ولكن سرعان ما اصابنى الحــنق والغيظ ..! فقد وجدت الحمام مشغولا .

جلست على مقعد فى الصالة ملقيا برأسى على كتفى ممنيا النفس بأخذ غفوة صغيرة اتذوق فيها جمال آخر النوم - تماما كما اصطلح عليه فى حلاوة نهاية كل شىء .. سواء كانت آخر شفطة فى كاس الشاى او آخر نفس فى السيجارة . ويبدو ان غفوتى طالت او هكذا خيل الىّ فدلفت مجددا نحو الحمام ولكنى وجدته ما زال موصدا .. طرقت بعنف على الباب وانا اصيح :

- يلا يا أخينا ســاعة فى الحمام ؟ خلصنا ورانا كلية ..

جائنى صوت من الداخل متثاقلا ينبىء بأن المتحدث ما زال امامه وقت لكى يخرج ..

• يعنى انحنا عندنا حفلة سماية ؟ ما كلنا عندنا كلية ..!



عندها أسقط فى يدى وهويت يائسا بجسمى كله على الكرسى مجددا ..! فقد كان المتحدث هو عاطف القوز ..! ولما كانت الثقافة السائدة فى شقتنا الواقعة بشارع المكتبات تتحدث كثيرا عن ارتباط عاطف بالحمام فى انهاء معظم او كل حاجاته الملحة - ولا أقصد بها هنا الحاجة المرتبطة بالمكان - بقدر ما أقصد التفكير العميق لحل معضلة ما تواجهه او لاستذكار درس معين استصعب عليه فهمه او فى أحسن الاحوال مطالعة الجريدة اليومية التى تحضرها معها ام احمد الشغالة كل صباح .. فقد اوقنت بأننى لا محالة قد فقدت فرصة اللحاق بالمحاضرة المستهدفة وطفقت أفكر فى مآلات هذا الغياب القسرى .. خاصة وقد هددنى دكتور المادة بالحرمان من دخول امتحان العملى حال تكرر غيابى ..

ولم اخرج من حالة التوهان التى أدخلنى فيها اخانا عاطفا الا على صوت حاج الركز قادما من غرفته

وهو يلف فوطته حول عنقه وابتسامته الصافية تملأ وجهه فى حين عيناه ما زالتا شبه مقفولتان ..

- عيييييييد صــباحووو ..

- صباح شنو ياخى الليلة شكلها العصرية ما بتحلنا .. بعدين انت ياخ ما عارفنك زميل .. شنو حتى الفوطة لافيها على رقبتك ؟

- هىء .. هىء .. مالك مكربّن من الصباح ؟ منو الجوه الحمام وشاحطك بره ؟

- صاحبك ابو طويلة ..

- ها .. ها .. ها ... الللـ قووووزر ..؟ طيب ما واطاتنا أصبحت . أأأأنا عندى سكشن أمراض نبات مع الزول المرض داك .. وطبعا انت عارفو بيقعد يهزىء فى العالم لمن تتأخر ..

- طيب .. وصاحبك ده مش معاك فى القسم ؟ يعنى برضو لازم يمشى السكشن ؟ أمشى كلمو خلليهو يتخارج ..



وبعد مشوار طويل من الجدل اللفظى الضاحك والمألوف بين الاثنين خرج عاطف بضحكته التى ما تكاد تراها حتى تزداد حبا له وتغفر له كل شىء حتى لو مد أصبعه السبابة وفقأ عينيك ..!



تجاوزا لكثير من التفاصيل الأخرى نزلنا ثلاثتنا من العمارة وتجادلنا حول تجميع أجرة التاكسى للكلية .. حيث كان بامكاننا امتطاء الميكروباص بخمسة قروش لكل واحد اى 15 قرش للجميع بينما يحتاج التاكسى الى ربع جنيه اضافة الى امتعاضة وحنق من السائق باعتبارنا ثلاثة وسنحتل المقعد الخلفى كاملا .. وقفنا امام شارع الجلاء وأعطينا ظهورنا للحبيب الشرقاوى وروائحه الذكية تملأ الآفاق .. وقفنا برهة وكأننا نملأ فشافيشنا بحاجتها من تلك الروائح الى ان يقيض الله لنا وجبة فى هذا البرد القارس .

وصلنا الكلية واتجه كل منا الى مدرجه .. ولكن فى خلال ثلاث دقائق كنا مجتمعين مرة أخرى فى مربع كاى وقد بدا خاليا الا من بعض الاخوة المصريين ..! كان الطرد من المحاضرة مصير كل منا وبالتالى كان امامنا اكثر من ساعتين للمحاضرة التى تليها .. و لم يكن امامنا سوى الانتظار بالمربع الجميل .. وكان رأى عاطف القوز ان معدته خالية وبطاريته نازلة وطالما ليس معنا نقودا للأكل فلا مناص من شحن البطارية معنويا بخلطة او خلطتين حتى يحين موعد المحاضرة

صحت فيه :

هســه انتو قاعدين كده وقرش واحد ما معانا .. الخلطة الكايسنها دى لو قالت ليكم دايرة بس كباية شاى من عم فكرى حتخشوا فى حيص بيص ..طيب لو قالت جيعانة وعايزة تمشى الكافتيريا كيف يكون الوضع ؟



هنا هتف عاطف وقد لمعت عيناه وأوشك ان يصيح بأعلى صوته كما صاح اخونا نيوتن فى زمانه

خلاص يا شباب انا لقيت الحل بس انتو اتصرفوا وجيبوا لينا الخلطة وبعد داك انا بأحلها ليكم .



والتزم حاج الركز بالقيام بمهمة استجلاب الخلطة وذلك لقناعاته الكاملة فى دهاء ومكر عاطف القوز ..

انتظنرنا قليلا ثم ظهرت مجموعات من الطلاب الخارجين من قسم وقاية النبات ، وطفقنا نتفرس فى الوجوه لنرى من من زملاءنا السودانيين فيها ... وكان ان ظهر عادل عبد العظيم بأناقته المعروفة واضعا سيجارته فى فمه وفى معيته زميلاتنا قند اليمن وهالة وانعام .. فقام اليهم حاج الركز هاشا باشا واستقبلهم من على سلالم قسم الوقاية يستفسر منهم فى خبث عن المحاضرة التى فاتته .. وسرعان ما قادهم ليجلسوا جوارنا بمساطب مربع كاى ثم أطلق عاطف القوز قنبلته حين اعتتدل فى وقفته نافخا ريشه ومتحدثا بعبارات تنبى عن الثقة والفشخرة ..

- الجو بارد خالص يا جماعة وانا بصراحة ماسكانى جوعة شديدة يلا يا جماعة نمشى على الكافتيريا ..

اصابتنى دهشــه كبيرة حاولت مسرعا اخفاءها وتوجهت بنظرى ناحية أسعد المصوراتى كى لا يلاحظ احد الضحايا هذا الارتباك .. وتحركنا جميعا نحو الكافتيريا وانضم الينا فى الطريق كل من مجدى عبد الله وامانى حسن الهادى وحنان القطينة .. وحرصت الا أمشى بجوار عاطف حتى لا أؤخذ بجريرته المرتقبة ولكن لفت انتباهى انه امسك بيد مجدى وتقدما الجمع وكانا يتهامسان ويضحكان وكأنهما يرتبان الامر سويا ..

جلسنا الى طاولتين فى الكافيتيريا وطلبنا عدد مقدرا من سندوتشات السجك والبسطرمة بالبيض واللانشون والمربى ... والجميع يتسامرون فى مرح .. وقبل ان اكمل نصيبى من الساندويتشات سألنى مجدى عبد الله ان كان لدى سجائر ( واستعجبت لسؤاله فقد أخذ منى علبتى قبل دخولنا للكافتيريا ) واجبته بالنفى ، فصاح فىّ

يلا نمشى نجيب سجاير من الكشك ..



وسحبنى من يدى وبقية الساندويتش فى اليد الأخرى ... وعندما خرجت فهمت منه بأننا سنزوغ تماما من الكلية وسيلحق بنا عاطف وحاج الركز وبالتالى يتدبس عادل عبد العظيم فى الموضوع .. وبالفعل مررنا بالكشك وذكر له مجدى بأنه اذا سأل منه أحد ان يقول له بأنه غادر الكلية لأنه مسافر للقاهرة الآن ..

وكان مكان انتظار بقية عصبة التحايل خلف قسمى الاقتصاد والانتاج الحيوانى .. وسريعا ما التأم شملنا وغادرنا الكلية من البوابة المواجهة لكلية بيطرة .

بقية القصة كما رويت لنا فيما بعد كان ان استبد القلق بعادل واستأذن من البنات وذهب للكشك ووجد الاجابة المفجعة وثارت ثائرته .. وطفق يفتل الكلية جيئة وذهابا لتجميع مبلغ الكافتريا من الزملاء والذى وصل الى ما يقارب الاربعة جنيهات ... ونجح فى ذلك ولكنه فى ذات الوقت كان قد أسهم فى نشــر الطــرفة على اوسع نطاق وفى اضيق وقت .. وصارت ملحـــة تحاكوا بها كثيرا !





• كيف كان انتقام عادل عبد العظيم ؟ ومن هم الضحايا الذين طالتهم سياط الدفتردار فى حملته ؟

• ما هو المقلب الذى صنعه مجدى عبد الله فى اخونا يزيد العركى وما هى قصة السكاكين التى كادت ان تسيل الدماء فى لكوظ ؟

• ما قصة ذلك المقلب الذى اقتضى بسفر احد الزملاء الى القاهرة للبحث عن هدف مزعوم ؟

• وما هى قصة الفتاة التى حضرت من السودان وادعت انها ابنة عم احد الزملاء وجعلته يطوف طوال الليل يبحث عنها فى بيوت الطالبات وشقق الزميلات ؟

• ما هى قصة العفريت او الجنى الذى هاجمنا فى جوف الليل بحضور عادل الجعلى ومنتصر حقوق وحاج الركز ؟

تلك رؤوس لحكاوى أخرى - اعلم تماما انها لا تحتاج الى سمكرة .. ولكن ربما الى التشليح - ولكنى سأوردها متى ما اتاح لنا الزمان والمزاج ذلك .. ( بوســـت موفق يا رشـــا ) |Articles |News |مقالات |بيانات