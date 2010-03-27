الصديق صفاتك عالي ماك حقير من يومك بدرنا وشلت كل تقدير الحمد لله كل الامور تمام وتسلم اخبارك و أخبار الاولاد ان شاء الله القى وقت كتير عشان عندي ليك من بيت الكلاوي وكل ما لم يكتب عن ود الماذؤن وذلك في سلسله باسم السيره الخفيه
الرشيد المهذب انت ديمه وضيح كلماتك دليلك ونهجك انت صريح رشيد القوم ونجاتنا وامنية مهند سلام كتير والله ماشاء الله عيني بارده على تواصلكم رغم زحمة الامارات كمان سلامي لصاحبك الهندي وقول ليه عليك الله ادينا هزه هزتين من راسك.
أبوبكر ود الماذؤن – بكه أو بكوري كما يحلو لسامره قدر فتشت فكرت ما لقيت لي زمن لسه تاريك كنت ناسينا وناسي هوانا ياانت وقت كنت تلقانا نقابلك نحنا ببسمه وتبعد انت ياقاسي ونفرح نحنا كانت لنت كلامنا كله بالهمسه وكلامك انت زي لمسه يتنسي انت لقيانا ونحلق نحنا وين كنت اسمع اكرب زندك وانتظر الحكي البمهله وماتكب الزوقه وماتدخل الاجاويد و ما تخصمني بالرسول عندي حكاوي من زمن لسه
طارق ود جبرين الزول الحنين والله ياطارق محل مااقبل بلقى سيرتك الحلوه ربنا ييسر طريقك شقيش ماتقبل( اسمع شقيق دي على وين) سلامي لكل حبايبك في كل الشقاقيش
الدهب عصام من قبيل قلنا ياك سيد الحوش اخبارك واخبار اليارات والله لو اي نقطه من اليارات ماركزت فيها الا ود الماذؤن يجيب لينا ناس جنابو, اما حكاوي اولاد الماذؤن والله الا يقول وييي.سلامي لكل الحبايب
ديمه ياذوق والله الان قلت دودي بيطل وماكملت سيرتك هي الكلام. طبعا تداخلت على المدن والصحاب من مدني، الزقازيق، الخرطوم ،الحصاحيصا، امدرمان، صنعاء حجه، دراختن، والان طاب لي المقام في مدينه على بحر الشمال في اقصى الغرب البلجيكي اسمها اوستندا وسوف انزل صور المدينه( لناس الشو والاجازات) وكل أوربا بتجي تصيف هنا وهي في الجانب الاخر من لندن. سلام لكل الحلوين خاصه السني ود السني
منصور سيد الاسم انت لينا الساس تفتح للقليب وتسالم كل الناس عارف متبع محاورتكم الجميله ( منصور ،عيد و رشيد القوم). لقيت الكيبورد في محل مصري ب15 يورو شوف حساباتك مع اولاد بمبا. سلامي لاعضاء الجمعيه 400 خاصه صاحبي حسن حاتقول حسن ياتو اقول ليك يوم الخميس ادخل الجمعيه وقول ياحسن عمر نمله بيسلم عليك وقال لقبك نقزو لازم كل الناس تعرف نزقو دا ولا دي بالدنقلاوي
شو عارف الاجازه اهم حاجه لناس أوربا اكتر من العرس( ديل ماعندهم اعراس) مابعدي يوم الا تلقاهم الاجازه الاجازه بس ليهم حق ناس بتشتغل ومافي لعب. بالنسبه للصور لو عندك حساب في faceboek بعمل ليك اضافه وايميلي amrdrachten live.nl بتلاقي كل صور اوستندا اسمع منصور دا ببنرسل ليه اوربا هناك في الجمعيه اما الهندي لو جاء معاك والله الا تفتش ليه عشان يرجع خاصه انو كل الهنود والباكستان عاملين بزنس وصاحبك بدل يهز راسه حايكون زي مروحة التربيزه
الريس الميسر واسرته الجميله اعتمدونا مراسل لاوربا وضواحيها وشوفوا لينا اسره زقازيقيه نعمل ليها زياره ان شاء الله اسره محمد ادم حلا شايف النقطه خلت الاسم كيف . تحياتي من الهرم الي الحرم.
المهدي ود المهدي عمر تسلم ياذوق ،عارف في مدني عمر نمله في الزقازيق عمر تجاره في الخرطوم عمر مدني في صنعاء عمر الزقازيق في هولندا عمر دراختن وفي سودانيزاون لاين عمر نملة بالتاء يعني اسم عمر محل مايمشي يلصقوا ليه لقب . على العموم سلامي لكل الناس المعاك وفتش لي صاحبي شرف الدين الجعلي ( اكرم واشجع واحمق) وعن كل صفه برجع بحكي حكاوي عن هذا الهمام ابن بربر وبورتسودان والزقازيق الرجل الفريد في طبعه
الصحفي العالمي مجتبى اسمع اتصلت بطارق عوض وأحمد عمر وقلت ليهم أنا الان متواجد في الدوحه وجايب ليكم حاجات من صاحبكم الشفت.... عليك امان الله اصحابك لليوم بضايروا تقول قرصه بس انت ابعد لانه مركز مع ود الماذؤن وماعايز حجاز
عمر نملة يا حبيب حمد الله علي السلامة قربنا نقلع الباسويرد بتاعك لكن الله ستر .... تحياتنا لكل البلجيكاب طرفكم ... احكي ليك قصة لذيذة بمناسبة بلجيكا ... تاني يوم من مباراة برشلونة الجاب فيها ميسي هدف بديع لقيت نفسي فجأة في النشرة الرياضية للفضائية السودانية قلت يا ولد يمكن يجيبوا هدف مسي التاريخي فجأة كده يقوموا يجيبوا ليك أخبار الدوري البلجيكي وبصوت عالي قلت بالله ليك الله شوف الناس ديل ياخي نحن مالنا ومال الدوري البلجيكي ... خالتك إبتهاج جنبي قالت لي طيب نحن مالنا ومال الدوري الإسباني وبرشلونة ... لم أملك إلا وأن أضحك ... بعد ده لومك بي نحضر الدوري البلجيكي ونتابع أخباره ... تحياتنا يا جميل وللأولاد ....
الزتاتي أبوميار الله يسلمك اسمع بمناسبة الله يسلمك ، مره لاقيت لي واحده قايلها من الدومينكان( اسه انا قلت حاتم جباره) وبتعتب ظاهر عليها كانت لاعبه دافوري وبالعربي قلت ليها سلالالالالامتك قالت لي الله يسلللللللمك والله عايز اجري لو مااتذكرت الجري دا ماحقي طلعت سودانيه( اسه انا قلت من ناس كسلا). يازول تقلع شنو نحنا حتلنا وغرزنا واسمع دي الاسد ساكي الحمار والحمار دخل الطين والاسد ورائه المهم الاتنين حتلوا زي حتلتي دا ولا دي وجاء الثعلب ماشي ببره الطبن الاسد قال ليه: شايف ياابو الثعالب الورطه الانا فيها دي. الثعلب قال ليه: انت الورطه لسه ماشفتها بكره الطين بينشف وصاحب الخمار بيجي يفتش حماره. اها يااخوي الطين نشف والهكر حائم احسن من الان ومعاك بكري ابوبكر مانتجارى وندخل الطين. وشنو بلجيكيات وخالتك ابتهاج والله انا لو مابعرفكم من الزقازيق كان من الصور الشفتها دي ولا دا انا بقول ابتهاج دا بتك الصغيره
قلت لي كاب يازول الكاب دا ملخبط السودان من زمن عبود اقول ليك حاجه نعمل هدنه انا الصلح مابنفع معاي. اسمع بفتش لبكري ود الماذؤن دخلت كل الحيشان حتى الميس ( مربع كايا ناو زي ماقال بوب ماري) اقول ليك حتى تحت السرير( قصة نعمات الجبل) فتشت ليهو
عفه الشاربه من الطيبه ديمه كم اسر فنان جمالها خلا قلبو عليها غيمه تسلمي ياغيمه ومتابع جيفارتك وركزهم وكل الكلام المموثق المنمق وسلام كتير لاهلنا في كسلا وكل الشرق . وعندي ليكم قصص ناس الثريا وبيت الطالبات الكنت بدق ليهم كل الاجراس كلما اشوف ود الماذون لافخ توبه وماشي بيت الطالبات
ياسر نجيله... ياخلاصة الناس الطيبين والله ياسر مكتوم في جوف أصداف كنت قايلك زمالة زقازيق( زي حلا) وهي تكفي جيت لقيتك قريب نسابتنا ناس أستاذه بدريه أبراهيم ووالدتها حمامه واخر مفاجاه هي انك قريب جيرانا واهلنا ناس سيد لطفي الخانجي يعني مش عندك حق الفيتو انت الفيتو زاتو) عشان كدا بحكي ليك باسلوب امي وهي بتشربك كل القصص وحتى يومنا دا أمي ماتمت لي قصه. طبعا هي طريقه الزول الحكاي وخلى السودان كله منتظره في قصه الشديده وصبي البناي ربنا بغطي عليه وعلى عياله شقيش ما يقبل( يااربي شقيش دا كل الجهات) ومعاه حاتم وكمال يوسف انتظر بحكي لي عن الثلاثي النموذج في العشره رغم اختلاف التوجهات وياريت لو بنقدر نفكر بطريقتهم كنا من دول لا عدم الاختلاف. في عشية ليله انتخابيه عند الاتحاد اشار الي( واحد ممتلئ الصحه، عامل أفرو، لابس نظاره ومتشيك على( سنجة) عشره ومتعطر أنا قلت: بس رئيسهم) بسبابته وكمان قال: تعال يابرلوم؟! قلت ليه: أنا العايزني يجي عندي( عليك الله شفت القطامه واللائمه) فاتى الي مسرعا وقال:عفوا( قلت في نفسي الزول البقول عفوا دا مارئيسهم ولا الناس ديل فارات) سمعت انك من مدني( نقطة الضعف اللي فيني) من الدباغه، مدني+ الدباغه تاني مافي كلام ، الدباغه مهبط جدي الطيب ابوقنايه وايام شقاوة طفوله لاتنسى، أسمي احمد السني( صاحب أنصع قلب) قلت: بتعرف ناس أبوقنايه؟ قال : مجدي أبوقنايه( خالي) صاحبي.. عاد تاني في قطامه مدني- الدباغه- أبوقنايه. انا اسمي عمر من بانت وهاك ياونسه وضحك قلت ليه: أنا اسف قال : اسف مابتنفع لازم تمشي تتعشي معانا( قلت ياربي البحلني من ناس الاقشي ديل شنو) وكمان تبيت( ياربي دي شبكت شنو دي) قلت اشوف لي سبب قلت ليه: أكلم ناس شقتنا صاحبك ضحك وقال هنا مابتكلم زول عليك امان الله لليوم تاني ماكلمت زول. مشيت مع صاحبك لشقه قريبه من الاتحاد فتح لينا الباب واحد شنبو يربط الفيل( والله ماقاصد الزناتي) وعامل افرو برضو قلت بس دا كمين وديل ناس الخنفس دايرين يسجلوني معاهم(بمناسبة التسجيل عليك امان الله اول ايام في الزقازيق ناس عباس جبر الله وتبيدي لفوا بينا لف يوصل السودان وصلوا بينا صلاه تخليك ولي اما نقة صلاح جلال ومنطقه خلاني لليوم لو لقيت لي صوت مكرفون بغير الطريق) وبتكلم سريع مافهمت من كلامه الا العشا وسلم عليا سلام مودع انا قلت الزول دا عامل تكتيك وزولك مشى سريع قعد في الواطه كان بيصلح ليه في مسجل وفاتحه زي راس النيفه والاسلاك ملخبطه زي كلامه قلت اصلوا الناس الضاربين سلك بفككوا اي حاجه فيها سلوك؟، وصاحبك في نفس الوقت بيصلح ليه في مكوه الغريبه يمشي يصلح في المكوه المسجل براه يشتغل اما احمد السني كلما زولك يمشي على المكوه يرقص قلت ياربي العشا بسويه الرقاص ولا الاميتر، ومن جوه غرفه سامع لي صوت بنات قلت اتخارج باسرع فرصه وخلاص قمت( هو زولك بتاع الكمونيه خلاني قعدت ولا فهمت كلمه من كلامه بقول ليه اااي سمح تمام) بس في اللحظه الماشي على الباب اتفتحت الغرفه اتاريه شريط للبلابل وظهر واحد يرقش واول مره اسمع صوت هادئ وقلت الزول دا ساكن معاهم عشان كدا اطمئن وقال يااخي اسفين عبد الرازق دا كل مانكلموا يصلح حاجاته دي في غرفته عشان الصالون دا للضيوف يعني اسه عمر دا يقول علينا شنو( والله انا قلت ربنا يخارجني بسرعه) زولك بسرعه مشى المطبخ واتاخر شويه وبعد شويتين جاب بيبسي وكبايه فيها تلج والكبايه ترقش زي العروس المنتظره السيره والصينيه تلمع وقال اتفضل قلت يزيد فضلك ياكريم المنزل والله لليوم الليله ماقدرت اعرف البرقش ويلمع اكتر الكبايه والصينيه ولا الراجل النظيف اللطيف الرقاش المابنشاف. وبعد شويه جاء واحد طالع من الحمام اول ما جاء داخل الصاله دنقر انا قلت دا قاعد في الزقازيق مالوا مايمشي يلعب مع منوت( ياسر ماتقول لي دا صديق الصادق) المهم برضو سلامه وصوته هادي وقال لي انا شايفك في مدني بس في بسمه بالجنبه عرفتك عايز تعمل مقلب. دي طبعا كان اول زياره برفقة السني ود السني الي شقتهم التي تضم عبدالرازق (رزقه) والنضيف دودي وولدنا ونسينا واهلنا ياسر نجيله. اسمع بجيك راحع للوست وتنس الطاوله.
يا نملة مطبخنا كان كبير 4 فى 4 ولقينا لينا سرير حديد فى البلكونة شلنا ختيناهو فى المطبخ وفرشناهو ملاياتو هبابة وشباكو فاتح على الطريق المؤدى لاكتوبر ، تعال شوف الونسة ( ونضيف الخدار ) تحلف تقول نسوان بيت العرس ...هههاى
Quote: دي طبعا كان اول زياره برفقة السني ود السني الي شقتهم التي تضم عبدالرازق (رزقه) والنضيف دودي وولدنا ونسينا واهلنا ياسر نجيله
الشقة دى يا نملة أظنها كانت فى منشية السادات ، سلام لى ناس الشقة وسلام مربّع لعبد الرازق الذى اشتهر بحبه لود عمارى ، فالسفة لدى عبدالرازق تتحكر فى الفم ولديمومة بقائها يخيّل إليك أنها جزء أصيل إنضاف لملامح الوجه أو إنضافت إليها تلكم الملامح ، وحذارى أن تشحته سفّة فهو لطيف لأبعد الحدود ما عدا فى الصعوط ، أمّا أحمد السنّى فهو جزّار إبن جزّار يعرف من أين يؤكل الخروف ومواضع المطايب فيه ، أوتى أحمد السنّى بسطة فى الجسم وفى المزاج وحلاوة اللقيا ، يستحيل إستدعاء صورته دون أن تبتدرك إبتسامته التى يشع منها الحب وبياض أسنان يعلو شارب كث وأنيق ونضارات أنيقة وخلفها عينان لا تستقران على حال ويشع منهما ذكّاء وقّاد وطرفة ماكرة وضحكة صادقة وتريانة تنبى عن حسن المنبت ما بين لحم صافى صفاء روحه ورقبة طاعمة يضن بها الطباخ والجزّار فى حان الطعام. سآتى على ذكر دودى ونجيلة ، فقط أردت إستدعاء رزقة والسنى الغائبين عن المنتدى والحاضرين فينا حبّاً وطواعية.
يانضيف دي كانت شقتكم في منشية السادات زي ماقال ودالماذؤن اما سكنك مع حسن بري اصبر شويات بوصف ليك حسن بري الرجل الفريد الذي يحببك في سماع حسن عطيه وخضر بشير( والله لو ماخايف من عمار رحمة الله) بس دي حارقني خضر بشير في حفله قال للشفع القاعدين في البرش يااولاد امشوا اقعدوا بعيد ماتطير فيكم شلوفه تفتح ليكم راسكم( ودا حالتي خايف من عمار)
الصديق مهذب فات صغير وكبير اسمع مره ود الماذؤن ومجدي بهله مسافرين الاسكندريه بالقطر وطبعا بهله ماسك الميزانيه الاكل السجائر بس بكوره بلخبط ليه يعني سجاره كل ساعتين وصاحبك عايز سجاره كل ما تهف ليه طبعا مجدي حاسم ومافي طريقه مجادله المهم القطر مفروض يحول في طنطا واول وصولهم طنطا بكوره عايز سجاره بهله قال اسمع انت قبل عشره دقايق شارب واحده ناني الا بعد اكتر من ساعه وصاحبك خرمان ومافي طريقه مهم طلعوا القطر الراجع القاهره والقطر اتحرك بهله سريع اكتشف دا ماقطرهم وسريع نطه( طبعا زول عارف لكل فعل رد فعل له مساوي له في السرعه ومعاكس له في الاتجاه) وقوم ي يابكوره(كان لابس بنطلون جينز وسويتر جينز تحلف تقول شكيره) نط في عكس سير القطر ( طبعا زول ماذؤن ونظريته خير البر عاجله) طبعا سرعه ومعاكس وزياده على دا وزن الجسم المزاح( تقول لي ارخميدس وجدها) المهم طنطا كلها اتلمت في موقع الحدث واول واحد وصل لميسي كان بهله طبعا اللبسه الجينز تحلف تقول خروف وسلخوه بهله قال لبكوره هاك سجاره وميسي مكوم سب الدين( تقول لي ماذؤن) دا وقت سجاره دا؟., رشيد القوم بعمل ليك في الدراسه والله دي حاتكون اجمل اجازه واحلى شو.
الخير عثمان وينك ياراجل اسمع خليك منتظر حكاوي ناس تربيه( الطبال والعباسي وفيش والماوسخان و....) قبل فتره كنت بشاهد في التلفزيون شفت عمك بينظر في برنامج الاسره( عليك امان الله قلت دا عمك الشايقي بتاع البرامج الدينيه بس الليله لابس بدله) بس بعد شويه يكتبوا د/ معتصم الرشيد غالب( بجيك بمهله لقصصهم هو وابن اختي أمين طه الخواض) اسمع في مره جاني ضيف من القاهره وكانت الدنيا اخر سنه وزحمة امتحانات والايام ديك امين الخواض ساكن مع معتصم والهادي الانصاري حقوق وعادل بابا وصلنا عندهم وكان لي زياده من شهر ماشفت امين المهم وصلنا عندهم ودي كانت اول مره اشوف عادل بابا والناس بتتونس صاحبك عادل بابا قال لي اسمع امين دا عندو خالو اسمو عمر بتعرفه قلت ليه ايوه بعرفوا مالو؟ يااخ دا راجل ثقيل وبايخ كل يوم امين ماشي اشوف خالي ولا كلف نفسو يوم يجي يسال عنه قلت ليه يمكن عندو ظروف والدنيا امتحانات. قال: ظروف شنو طيب امين دا ماعندو امتحانات؟قلت ليه: اسمع انا عمر خال أمين طبعا المطره والكهربه وقال : انا اسف قلت ليه اسف بتاع شنو وماخليت ليه حاجه . اربعه سنوات مافي سلام بينا. بس علاقه الزقازيق ( اكتر من صلة الرحم) تخيل قابلت عادل بابا في صنعاء واتقالدنا واتذكرنا القصه وضحكننا عليكم الله لو في زول زعلان مني نحنا الان اتلاقينا في النت سماح منكم.
Quote: عشان كدا بحكي ليك باسلوب امي وهي بتشربك كل القصص وحتى يومنا دا أمي ماتمت لي قصه ...
ونحنا زاتنا مامستعجلين ... والفورة مليون ... احكي ساي ... وقاعدين ليك ... كان في شقة المساكن الطابق الخامس ... ولا شقة منشية السادات الطابق الارضي ... جيران حسن بري وعبدالدائم ...
ومدني ... هي اهلى وناسي واحبابي ... وكان ماجلت بشوية كان تكون زوجتي منهم ... بس اخوي على نجيلة ماقصر ... وتزوج من ناس عبدة عابدين جلد (معهد تجاري) ... البت عبدو خالا ... خانجية من جهة امها ... وناس جلد من جهه ابوها ...
نرجع لشقة ناس السني نجيله دودي ورزقه الباب يدق وجوا داخلين اتنين واحد اسود ضخم متوسط الطول لابس ليه شبشب( شهر يناير) وما قادر يشيل نفسو وبين كل كلمه والتانيه يقول ياتركي واول مافتح خشموا قال ماعندكم حاجه ناكله؟ قلت في سري الله يستر على العشا المنتظرو والتاني في خلال دقيقه دخل كل الغرف وفتح التلاجه ودخل المطبخ والحمام ومشى عاين بالبلكونه اداني احساس انو بيسابق في الزمن. احمد السني قال لي تعال نعرفك على الناس الحلوين ديل( دي ياها حلاتكم الرماد كال حماد) دا عبد الدائم رابح قلت ليه برضوا عبد الدائم انا كده مابتلخبط ! ودا حسن طبله اسمع ليك حسن يقول لو سمحت الطبال اوكي عليك الله ياأحمد اسمح. قام عبدالدائم رابح قال لي: وانت يا جنا اختك منو؟ قاصد شنو؟ والله ماقاصد حاجه انت جيت الزقازيق تتفسح مع اختك الكبيره؟ السني قال ليه دا عمر من اولادنا برلوم تجاره قلت يعتذر قام قال ومالوا صغيرني كدا ياولدي لو اي زول نضم معاك تعال كلمني( والله انا لو خطيتك انت ما بتجيني عوجه تب) الباب تاني دفه وجوه اتنين واحد لابس نظاره وهادي جدا ولابس ليه شال والتاني بيغني براه والبغني قال لي معاك حسن بري والتاني قال اسمه حسن اكشن( معقوله في خمسه دقائق تلاته حسن واتنين عبد الدائم طيب الورق دا ماقافل عديل لو جاء داخل واحد عبد الدائم بقول خمسين) بعد شويه جوه اتنين( قلت والله الشقه دي دخانها عكر الاول اسمه ابراهيم فيش والتاني عمر كشاح (ايوه برضوا عمر بيفتح) طبعا من الدخان والكوراك ماقادر اتنفس واصحابك شالوا بطانيه زولك البيصلح المسجل وعايزين يلعبوا كوتشينه ناس تقول وست وناس تقول حريق( عرفت ليك ناسك ديل ماناس قرايه شئ لعب وشئ غنا وشئ تصليح مكوه وشبشب وعشا . ما علينا بتلعب يابرلوم قلت احاول ربك وقعني زميل طبله أسف الطبال مهم بعد ساعه وصل العشا من زولك النضيف( من يومه زول اصول ) مرتب ومنظم بس اسمع ليك ود رابح يقول ماعندكم حوواشي قلت بس الناس ديل ناس بنقوا وبستخدموا اسماء رمزيه، النظيف قال ليه حوواشي دا في شارع مولد النبي المهم الناس ديل اتوا علي الاخضر اليابس وانطلقوا الي المطبخ.وبعد داك الشاي. بحيكم راجع واحكي عن بقيه الليله.
ود رابح والعباسي كننا ساكنين معاي انا وشرف الجعلي وامين الخواض لعده شهور اثناء اجراءات استخراج شهاداتهم. وهو رجل يحمل قلب طفل رضيع زي ماقال الطيب عبدالله مهم في يوم صحاني الساع 3 صباحا وقال عندو دوشه قلت ليه وانا بين صاحي ونايم اوعا يحصل ليك زي ما حصل لي صاحبي؟! قال لي: وصاحبك حصل ليه شنو؟ قلت ليه مات! صاحبك واقف اكتر من 15 دقيقه وبعدها واصلت النوم وقمت حوالي الساعه 4 صباحا زي كل يوم القى ليك صاحبك نفسه طالع ونازل والعرق قلت ليه: ايه الحاصل قال: لفيت الزقازيق كلها خفت لو وقفت اموت زي صاحبك . طبعا صاحبك تاني يوم مع شيخ امين علمه الغسل والشهاده والصلاه واوقتها عليك الامان شهر مواظب على المسجد.
بالله اول ماقال مولد النبي اتذكرت كيف تم اختطافنا منذ وصولنا الي مطار القاهره بصحبه أبن اختي امين طه الخواض وبنت اختي اميره علي محمد احمد(جدها الرزم ابن خالة والدي) وعصمت مبارك قسم الله والراجل الداهيه مروان عثمان الخواض برضوا ود اخوي( جدو عوض السيد الخواض ابن خالة والدي) ووصل معنا على نفس الطائره اسامه خضر( الزول بينق حتى سواق الطائره قال بالراديو منور يااسامه يا خضر) ومعنا الرجل الهادئ ماهر شاهين( الغريبه في رجعتوا الاخيره للسودان كنا مع بعض في نفس السفريه بس عن طريق حلفا) بالله التقول عندنا رحله المهم تم اختطافنا من الكيزان (بس والله ماعارف مؤتمر شعبي ولا وطني) بواسطه حافله ميني بص وتقريبا الي منشية البكري الحقيقه الناس ديل مرتبين بس قلتها ليهم انتوا لو البتعملوا دا للسودان ما لي للحزب ربنا يسدد خطاكم بس من الواقع مافي حزب بيعمل للسودان. المهم من هناك الي موقف احمد حلمي واسمع ليك الزقازيق ياباشا ومعانا واحد سابع بس زي ماقال عبد الدائم 2010-1988= 12 يعني ممكن تكون في شوية نسيان وتتداخل معلومات بس على ما اعقتد اسامه ابتر المهم في البيجو اسامه خضر شدا ليك ماهر شاهين وماهر بس بيقول بالله، عليكم الامان اربعه سنين ماهر صامد انا خايف لليوم يكون صامد. مهم وصلنا الزقازيق الي مولد النبي مكان حوواشي الماوسخان. ودخلنا حوالي الساعه بالليل وبرضوا حصلنا رهائين المهم كان التحذير مافي حد يطلع براه لانه قبل كده واحد اسمه الجعلي طلع براه لليوم ماحصلوا( ياربي يكون عادل الجعلي) . برحع تاني اكمل
سامي الوجيه صاحب احلى بوست ( عناوين تاس الزقازيق) تخيل منه تواصلت مع صاحبي الراجل صاحب الظل الخفيف عثمان جاليه وصاحبك ماصدق. أسمع عندي سؤال ولو غلبك ممكن ودالماذؤن يجاوب انت ناس علوم ديل ليه كانوا متسلبطين في عبد الله الزبير؟ سكنت اخر سنه في شقه فوق شقة عبد الله الزبير( ناس علوم ساكنين معاه) المهم جاء عبد الله الزبير قال عندهم حفلة شاي ( يعني الحكايه فيها جكس واحتمال احمد عوض) سريع قلت ليه خلاص انا وعماد لوفا مابنتاخر!!! صاحبك قال لي لا اصلها حاجه خاصه ، طيب انت لو حاجه خاصه جاي تكلمنا ليه؟ والله ما معانا سكر ( قلت تشوف نملة السكر ولايخلو مسكن النمل من السكر) قلت ليه حظك من السماء عندنا 2 كيلو سكر( طبعا كان بكري لخبطهم بالملح، بكري والله انا ماعاوز احكي لاني شايفك في جوار جيراننا) بنقسهم معاك النص بالنص يعني كيلو سكر ملح( صاحبك فهمها مجاني. ودالزبير اخد السكر من هنا وانا اتخارجت من هنا مختفي اسبوع وانت اتخيل باقي المسرحيه.
ياسر نجيله ود مدني الرائع بمناسبة مدني حبيبنا د/ زهير علي لو بتتذكر طريقة لعبوا في تنس الطاوله( يقطع يقطع وفجأه يشوت من جهة اليسار بعد ان يقلب المضرب) ومع تقارب المستويات يعني القيم بالقيم وممكن يعمل لي حركه يضحكني يشيل القيم. وكنت بعتمد على الاسلوب الدفاعي وطول النفس خاصه مع زهير.ن المهم ياسيدي كنت بصلح في التربيزه صاحبك زهير جاء داخل الصاله ومعاه ضيفات برضو بيرقشوا من الاسكندريه ظاهر، المهم همشني وماعرفني عليهم قلت طيب ياابو الزوز الليله ليلتك. قلت ليه: نبداء نلعب قيم ، قال لي: نسخن. قلت ليه: انا ماعايز اسخن، صاحبك زعل ودا كان المطلوب لتنفيذ الخطه ازعلوا واعمل جادي. المهم بدينا مع اول ضربه قطع على طول شوتها وربنا وفقني. في خلال اقل من 20 دقيقه كان صاحبك ماخد 3 اشواط. وقدر ماحاول يضحكني انا كاتم الضحك وجادي جدا( متخيل الجديه) المهم الكره طارت ومشيت اجيبها صاحبك لحقني وقال لي: اسمع انا معاي ضيوف. قلت ليه: والله الليله لو معاك حجاج مابسيبك. المهم داخلين على القيم السادس وصاحبك ماكسب اي قيم. قام قال لضيفاته: والله الزول دا بيغلبني قيم واغلبوا قيم. قلت ليه: في حياتك ماغلبتني!!! صاحبك ساكيني وصلني مستشفى الجاويش.
العيد حبابك يابسمه يافنان سلامات وكفاره وربنا يسدد خطاك..انا قلت في الزقازيق مابخاف الا من سعد محمد سعد وكمال يوسف زولجي بس يظهر علي كنت خواف كبير . تخيل في كرة القدم ممكن تخاف من لاعب لانه لعبوا خشن بس عمرك سمعت بزول بخاف من لاعب في تنس الطاوله؟ لما اكون لاعب مع فائز حسن التوم اقول يالله القيم دا يعدي والله الكره لما تجي بتقول زووووووو. برجع بحكي ليك قصتي مع برالمة زراعه محمد حسن وعادل وزيري وبفيه شقتهم لما حرشيني ود الماذؤن( يابكري بكون ماعايز اجيب سيرتك بس انت مشاركني كل حياتي).
Quote: أسمع عندي سؤال ولو غلبك ممكن ودالماذؤن يجاوب انت ناس علوم ديل ليه كانوا متسلبطين في عبد الله الزبير؟
يا نملة ياخى ما تجيب لينا مشاكل وتورطنا مع عبدالله الزبير ، أنا متين قلتَ عبدالله الزبير متسلبط فى ناس علوم وبعدين ياخى إمكن تخصصو فيزياء وكيمياء خلاّهو قريب ليهم ، أنا عارف إنّو كان صاحب عمّار رحمة الله وصاحب نادر فاروق وصاحب أرقام قياسية حققها فى سباقات ومهرجانات المدرسة العسكرية ، وقبل هذا وذاك هو صاحب قلب عالى النقاء ، يجعله يضحك من الأعماق فيهتز جسده المتهالك حتى نخشى عليه من السقوط لولا ارتكازه على (حَنَك سَنين) ، لك التحيّة يا عبدالله أينما وكيفما تكون.
انت ناس علوم ديل ليه كانوا متسلبطين في عبد الله الزبير؟ يابكوره ركز معاي انا قلت هم متسلبطين فيه بس انت ظاهر متخيل العكس يعني عشان عبدالله الزبير استلم منك رئاسة رابطه مدني( بس الرائع اسامه السماني قال: عبد الله الزبير دا من 24 القرشي) بالله شوف الايام لفت كيف اوباما الكيني ريس امريكا. بداية معرفتي باولاد علوم سكننا في اول سنه( عصمت مبارك، امين الخواض، محمدعبدالكريم رباح ونمله) في شقة تحت شقة اولاد علوم( مبارك جادين، مصطفى محمدالحسن، محمد الفاتح، حاتم صديق، محمود الحوري ،عبدالله ود سنار ويوسف نور الجليل والمرحوم منير اظنه كان ساكن في السكن الجامعي وكان معاهم الرجل الهمسه عثمان علي ادم خريج تريبه على مااعتقد رياضيات) سلام تعظيم لاولاد وبنات علوم كل الدفعات. اذكر ايام الامتحانات جاء صاحب الشقه وطلب مئة جنيه حق الكهرباء لمدة شهرين( نظام عايز شقتي) مهم خلانا بدون شقه فما كان من اولاد علوم فتح شقتهم لنا وقبلها قلوبهم فلهم دين اتمنى من الايام ان تتيح لنا سداده.
اسمح لى اقول المديدة حرقتنى ...ودالماذون ده ما ياكل راسك
قبل كده انا قلت ليك ركز لينا عليه.
ياجورج والله بكوره بيحاول يشتت اللعب وخايف يزعل عشان كده بوقف ضرب بس اسمع دي واحد قريبنا بشاغل في بكري وبكري ساكت بعد الراجل وقف مشاغلته بكري ساله: اسمع انت من وين؟ قال ليه: انا من الكرده بسرعه بكري قال ليه: و الله لو ما الاتراك كان تنططوا من شجره لشجره.
عبدالهادي عبدالله الرجل القلم ، دفق من الاحاسيس فكرا وسلوكا ،يغض الطرف ويسكنه الحياء لايتكلم الا همسا ولايمشي الا حفيفا ، تستشعر عند حضوره باستبصاره عوالم لاترى فلاعجب ان استطاع ابان رفقتنا الجامعيه ان يحصد كل جوائز الشعر والنثر والقصه القصيره ، لم يجاهر احدا بالعداء ويذكر ويذكره الجميع بالخير، اذا امعنت النظر اليه لايخفى عليك اثر السجود وقيام الليل ، ليس بالمتعصب لراي او دين يجيد الاستماع بل قل الانصات ويتخير من الكلم ما قل ودل وطاب ، تتميز لغته بالبساطه لكن سحرها لايقاوم. ارداني صمتا حين قال اعشقه كفنان وامقته كانسان.. صمتي تقديرا لعشقه لهذا الاسطوره.. وذهولي لتاسفه على منيا نابعه من اعماقه لاكمال اللوحه التي لم تكتمل والكمال لله.
عبد الهادي اسم على مسمى، عند حضوره تنتابني حالة الزين عند رؤية نعمه اذا كنت في حالة هرج ومعاكسه لاحد ظرفاء الزقازيق(........) لايمكنني المواصله، اشهد له بالتواضع وحسن الخلق والانفه، ويجيد اتخاذ المواقف بدون تردد بعد ان يتاكد من صدقها. والله احبه لله
ياديمه شنو انت جليت جيتو( ثلاثه في واحد) (سوبتر جلد و كبسوله و ثلاثه شعرات) اولا الصوره من ديسمبر 2009 ثانيا بنت الناس في اجازه مع اهلها حتى ارتب الامور هنا في بلجيكا يعني حتى الان ماشافت بلجيكا( على عليك الله في مواطن اوربي بيسكن في كبسوله)، اما الشعرات الثلاثه لو رجعتهم وراء الا اجيب لي ثلاثه دبابيس. واسمع شنو مابتقول مبروك للطيب وايسانور تقول ماسمعت( عرفنا شوفك ضعف وعايز يكبروا ليك الخط لكن لو كبرنا الصور بتفتل البوست) اقول ليك حاجه فتش كويس قبل ما اتراجع عن كلامي السمح القلتوا فيك. اسمع رسل لي من الاحمر بدون اكمام زي بتاع الامورات لانو نحنا في الربيع انتو في السعوديه في اي فصل من فصول السنه؟ ماتقول لي كل فصولكم ساكوبيس ( 45 درجه عايزين تقفلوا المجموع).
من منا لم يمازحه ويصادقه اكاد اجزم صادقا انه داخل الجميع وسكن قلوبهم واسكنهم حبه بل لابسهم واستلبسهم.. حسن علي حسين أشهد باني لم اسمع منه ولو على سبيل المزاح كلمة لا ياتيك كانه صاحب حاجه ولو صبرت وتتبعت خطاه لوجدته يسعى لقضاء حاجة من لاتعرف، احب الجميع حسن بسرعة بديهته وخفة دمه وروحه يلقى الكلمه ويتلقاها بكل عفويه وتشعر حين تلقاه بانه يستبصر شئ لاتراه ... يتواجد في كل الامكنه وفي نفس الزمان حاله حال المريد وسره كان ومازال يسري وكان يدري، سالته في احد المرات ليه ياحسن؟ فصمت برهة ظننت انه لايحب ان يرد السؤال القصير الطويل واجاب بصوت غير الذي تلبسه: كل شئ بوقته وجرعه وبتكمل، أحسست لحظتها بصدقه وكيف لا ولم اسمعه يوما ناقلا للكذب اوشاتما وشامتا للغير. كان ومازال يحب الجميع. تواصلت بالامس القريب مع الطبال واتاني صوته الذي تتخلله ضحكته بين كل جمله والاخرى وتيقنت انه جرعته الاوله قد اكملها وينهل الان من توتيل سيدي الحسن. .. استطاع ابان حياتنا الزقازيقيه ان يتداخل مع الكل ولكن يتملكك احساس بانه وحيد ويبحث عن شئ ، لاحظت كثيرا عليه انه كان يسير في احد زقاقات الزقازيق فيتوقف بدون مقدمات ويلف حول نفسه ربما مره واثنان واكثر فيواصل المسير حسب توقفه من اللفه. كم كانت تعجبني حركه يقوم بها عندما يدندن بالعود وهي عض شاربه وعند انتهاء الامسيه يكون قد قطع نصفه. كان دائم الحديث والكلام عن والدته عليها رحمة الله (كانت لاتسمع) لذا كان عند الكلام يستخدم الاشارات. مازلت متواصل مع الطبال وكمان امتد التواصل مع ابنته نسيبه التي تدرس علوم الحاسوب في الخرطوم ووصاني ان اكلم اهلها ناس الزقازيق بان يستوصوا بها خير وتلفون نسيبه 0122386612
بعد كم يوم من زيارتي للسني وصحبه الجميل كنت راجع من الكليه وعند الشارع الموازي لشارع القوميه صادفت حسن الطبال ينقز وسالمني سلام معرفه ومسك فيني وقال عليك الله تمشي تتغدى معاي اصلي مابعرف اكل براي(هكذا الحسن يحب الناس ويحببهم فيه) والله ساكن هناك واشار على بعد امتار. مهم كنت متوقع انه ساكن في شقه واذا به ساكن في بيدروم صغير( لي فيه كثير من الحكاوي) عباره عن صاله ثم غرفه صغيره تكاد تسع سريرين ومطبخ وحمام بباب واحد !! الغرفه بها كميه من الاوراق مبعثره لرابطه ابناء كردفان( راشك) وجيتار وعود ومسجل اول ما دخلنا شغل لي شريط لعثمان حسين وقال لي اسمع في سهره في التلفزيون كانت لطلاب في المغرب سنه 79في واحد غني لعثمان حسين شفته ؟عارف دا سيف اخوي درس في المغرب والان موجود في انجمينا مع عمي حسن حسين. اسمع عمك دا مش اعدموه؟ لا دا اسم على اسم، ما انا زاتوا مسميني على عمي حسن( ياربي دي شبكه شنو البنقز في مشيته وبنقز في كلامه وماقادر يستقر) لكن محمد اخوي هو و اخوي احمد الصغير ماسكين الدكان في شارع الطبالي، سريع قلت ليه: شنو الحكايه طبال وطبالي صاحبك يضحك وفجاه يصفر مع الشريط. مهم اتغدينا مع بعض وفجأه صوت واحد بيدق الباب بالشلوت قلت ياساتر وجاء داخل واحد لونه قمحي طويل وبدون مايسلم علي قال اسمع ياحسن ناس شئؤن الطلاب عايزين البطاقه وقدر مافتشت ليها مالقيتها سريع قلت ليه بطاقه فيها صوره؟ قال لي: ايوه. قلت ليه: فتش عليها كويس ربنا يوفقك وسريع قلت لحسن اسمع دا شنو دا متمرد مابسلم ؟ ضحك حسن وقال دا ابوبكر الرضي( من اعز واصدق الناس امتدت صلتي معه طوال تواجدي بالسودان) وبعد قليل برضو الباب يخبط بالشلوت ، قلت ليه : مالو بابكم دا حاقرين بيه كده؟ وكانت المفاجأه ظهور بنت وكمان بتتكلم بلهجه مصريه وبرضوا ماسلمت وكان صوتها رايح. قلت لحسن : اسمع البت دي مااكله فطيسه حسن ضحك وقال ياوئام البرلوم قال ليك مااكله فطيسه وكانت المفأجاه انها سالت وقالت: فطيسه يعني ايه؟ سريع قلت ليها يعني ايسكريم بالفراوله، حسن وابوبكر ماقادرين يمسكوا نفسهم من الضحك. برجع بواصل
تجربه منذ انتقالي الي اوستندا المدينه الساحليه في شهر نوفمبر المنصرم دخلت في تمارين للجري على الشاطئ ببداية كيلو متر واحد ثم اثنين ثم اربع الي عشره كم ثم التركيز على زيادة السرعه حيث كانت في الايام الاولى 100 دقيقه اي 10 دقائق لكل كم ثم الي 80 دقيقه ثم 70 دقيقه، ويوم الاحد 11/04/2010 كنت على موعد مع سباق مدينة اوستندا لمختلف المسافات وقررت المشاركه في سباق 10 كم وكانت بداية السباق حوالي الساعه 15.30 عصرا وبلغ عدد المشاركين زياده عن 2000 مشارك ومشاركه من الجنسين ومختلف الاعمار تقريبا من سن 7 سنوات( ممكن واحد ولااثنين) الي عمر تقريبا 75 سنه حيث تحدثت مع احدهم وقال انه 74 سنه اولا الحمد تمكنت من الوصول الي خط النهايه في زمن قدره 57.43 دقيقه وحصلت على المركز 789 بينما حقق صاحب المركز الاول 30 دقيقه. والان مواصل تمارين حيث وصلت الي مسافة 15كم وسوف اشارك في سباق مدينة كونكا يوم 01/05/2010 لمسافة 10 كم و200 متر ثم يوم 09/05/2010 في سباق 15 كم في مدينة بروخا. واتمنى ان احقق رقم افضل. لمشاهدة صوري ادخل الموق التالي: http://www.firstfotofactory.com/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi ثم اضغط run oostende 11/04/2010 ثم ادخل الرقم 1870 مع ضغط enter
يادودي والله الحكايه ماساهله وفي اكتر من مئة جلكين ونسوان وصلوا قبالي ديل من عمرهم 4 سنوات شغالين رياضه والدوله متكفله بكل شئ مش زينا منتظرين التمر كل تلاته شهور بس متوقع في تجربة يوم 1/5/2010 انه احقق رقم افضل من 53 دقيقه خاصه امس اشتريت كل الملابس الخاصه بالجري( كنت فاكر ممكن البس اي جزمه واي ملابس بس الحكايه منظمه ومدروسه)
المهدي عمر تسلم على التشجيع وحسب برنامجي سوف اشارك في مارثون روتردام 2011 لانه الان وصلت 17 كم تقريبا وكل اسبوع بزيد كم يعني بعد 25 اسبوع بصل الي 42 كم ربنا يدي العافيه والوقت. طبعا دي دعوه لكل الناس انها تمارس الرياضه ان شاء الله البدايه تكون 500 متر لانه كمية الدهون والويكه والصلصله والكرسترول الفي اجسامنا ممكن ببساطه توقف نشاطنا.
الصديق ابوالزوز حير ليك الخواجه صاحب الموقع. اسمع ماتدخل في برنامج الجري دا( ولا الجري دا ماحقي) ولا دخل الشباب ابوبكر وعمر. تخيل السباق 10 كم يعني من الصحافه الي امدرمان والله صعب قربت انسحب بس كل مااشوف العجائز اقول: اركز يانملوز وماصدقت لما وصلت خط النهايه. بجي راجع بس مزنوق شديد وغالبا السبت والاحد بلقى وقت اكتر
حبينا ابو الزوز اسمع الخواجه عامل للصور بلوك عشان مافي زول ياخدها ومرسل لي حتى الان ثلاثه رسائل ومحدد سعر الصور يعني ضربت ليه السوق. طبعا لاحظت في الموقع مع الصور بتلقى سعر كل صوره. اسمع عمك العجوز الوراي انسى في اكتر من عجوز وعجوزه وصلوا قبالي. دا السباق الاول وهدفي كان اكمل السباق. والله يازهره(عجبتني زهره دي) كل الاسر بتكون منتظره وتشجع يعني اتخيل ناس ابتهاج وميار ومجد وباقي الحلوين منتظرنك عند نهاية السباق مهم انتظر يوم 1/5 في سباق تاني وصوره بتظهر يوم 2/5
ياسر ....يارياضه البدايه صعبه بس اذا اصريت بتغير ليك حياتك وانا كنت قايل الحكايه بس تجري ، لازم جزمه معينه، في البدايه وحتى مشاركتي في السباق كنت بجري بجزمه مسطحه بس اكتشفت انه لازم الجزمه تكون فارغه من الوسط حتى تمتص كل الوزن مع الارض الصلبه. اما الملابس لازم ملابس معينه حتى لاتتقلص العضلات . في المسابقه الجايه بطبق كل الحاجات العرفتها وبحاول اكسر رقمي( 57.43 د).
يس محمد احمد الدومه اتى الي اليمن معلما معارا من وزارة التربيه والتعليم ووزع في مدينة حجه شمال اليمن، اول ماالتقيته قال : عمر محمد احمد عباس كانت مفاجاه ان يعرف اسمي بالكامل واكتشفت ان يحفظ اسماء كل ناس الزقازيق عن ظهر قلب وذلك ابان تسلمه السكرتاريه الماليه لاتحاد الزقازيق. لم احتك به كثيرا في الزقازيق ولم تتعدى العلاقه البريزه والسلام( وكم اسفت على ذلك) سكننا في شقه مع بعض الاساتذه واستعدنا ذكريات الزقازيق واكتشفت فيه انسان نادر في اخلاصه ودفاعه المستميت عن ايمانياته من انتماء سياسي واجتماعي وغيره. يعتمد عليه عند نوائب الدهر ولايتردد في نصرة المظلوم هو من النوع الذي يفديك بالنفس والمال والولد. وفي نفس الوقت رغم قوته الا ان الدمعه اقرب اليه من حبل الوريد. ورغم ذكائه الوقاد الا انه مرح وسريع البديهه وحاضر النكته. تعرفت من خلال حكاياته على جميع افراد اسرته وعلى ناس الجزيره ابا. كم كان يدهشني بصبره وامتصاصه للمواقف التي لامناص فيها الا الانفجار. له رؤيه بعيده المدى لاصلاح وتقدم التعليم في السودان. وعند يس تهرب الكلمات ولكن حتما ولابد ان اسطر فيه ولو يسير من مالمسته في شخصه القوي الامين. ومن البعد اهدي سلامي له ولكل اسرته. وين موسى عيسي يمدنا باي وسيلة اتصال( مايكون زي واحد اتشهد وغانج بمعلومات عبدالهادي عبدالله عدلان)
تاني يوم وزعونا بين تبيدي وعباس جبر الله ، اقول ليهم باناس عايزين نمشي الكليه، بيقولو: الجامعه ملحوقه. يعني واصلين نهاية السنه والجامعه ملحوقه؟! مهم لفو بينا السبع لفات ويوم لافين وفي الكبري الصغير بتاع الشبان المسلمين الاقي ليك ودالماذؤن وهاك ياكواريك واشوف ليك ناسي وشوشهم اتغيرت عرفت في مشكله تسجيلات والحكايه دي ماجديده علي من ايام الروابط صوري مع فريق وشهاده الميلاد مع فريق وبتمرن مع فريق وبتعشى مع فريق وفي الاخير وقعت مع فريق الدافوري( تقوم وتنوم على كيفك) ومن يومي بكره زول يملئ علي برنامج او يقيدني. المهم جاءت لحظه المشي عباس جبرالله قال لي نمشي قلت ليه وين؟ وبسرعة بديهة بكري المعهوده قال عمر الليله ضيفي( عليك الله يابكري لو خليتني معاهم مش كان بقيت وزير ان شاء الله لتنس الطاوله) مهم مشيت مع بكري وكان ساكن مقاصد الكيمولاند ومع الراجل الخلوق محمد الفاتح حقوق ومقاصده شقتهم شقة الريس ميسره وكمال الشادي كريم الوعد. ومن التعب والله ماقادر اتحرك وخاصه البرد وقلت لبكوره عايز انوم قال لي: تمام انا عندي مشوار ، قلت ليه: خلاص شيل مفتاحك معاك لانه ماظن اقدر ارفع راسي عشان افتح بابكم دا. قوم يابكوره انسى المفتاح على الباب من الداخل وبابهم من النوع البقفل اذا سحبت الباب من الخارج بدون مفتاح يعني الحكايه مافي زول يقدر يدخل الشقه الا افتح ليه من الداخل . والكلام دا تقريبا الساعه 6 مساء، وانا غرقان في سابع نومه اسمع كواريك شئ سوداني وشئ مصري وشئ حجار وشئ صفافير مهم واحد ذكي سلط نور قوي على الغرفه النايم فيها ودي الحاجه الوحيده البتخليني اصحا من النوم . بسرعه مشيت على البلكونه القي ليك كل الزقازيق تحت الشقه ومعاهم ناس الكيمولاند واسمع ليك التعليقات حمد الله على السلامه ياباشا، اسمع انت كنت بتحفر في بيئر، سنه يالحيطه... برضو برجع اكمل.
على الطلاق الزول الاسمو عمر نملة ده حكاي حكي ونضام نضمي اتقول منصور عبد الرازق بس كمل يا أخوي شعراتك التلاثة ديل عندك مطلق الحرية توديهم قدام ترجعهم ورا تشقهم إنت حر في ناس معانا في المنبر ده ( روح زور عرفة وبوستيها بي هناك ) عشان تآمن زاتو على الطلاق مدرج مطار بس
يامنصورنا سعيد بتشريفك عندي ليك حكاوي كتيره عن نملوز من الحاضر والماضي بس مركز على زمن الزقازيق وكل يوم بتذكر في شخصيه وفي بالي الان الراجل المهذب صلاح التجاني من ابناء زراعه ومدني يحب مدني حتى الثماله، ومره كنا لاعبين( منتخب مدني) ضد منتخب امدرمان في الزقازيق وماشاء الله منتخب امدرمان مكتمل بقياده الرائعين هاني برعي ومحمود الحوري ومبارك زروق ورضا حمزه( عندي في مساكن النمل كتير من الحب والحب لهذا الجميل) وبتذكر هاني قال لينا جيبو قفه معاكم المهم ياسيدي ضربة البدايه كانت معانا اتلعبت لياسر لورد اتقدم خطوتين وشات من قريب النص الكره في التمنيات وناس الحوري مامصدقين مشو جابو الكوره وبسرعه لعبوها مره تانيه خطفها اللورد و كرر نفس الهدف . واتلفت اللورد وقال لينا والله يجيبو قون واحد بنحركم يعني مادبح. بعد داك جماعتك محاصرينا داخل خط 18 وتعبونا شديد المهم الشوط الاول انتهى 2/0 وبين الشوطين ماقادرين نشيل نفسنا وقف معانا صلاح التجاني وبيشحعنا وقال برافو ياشباب بس حاولوا استفيدوا من الكورنات.
سلام تحيه صديقنا صديقنا تسلم على رقم تلفون رضا ابو رداء وحاولت الاتصال لكن بسمع(عفوا هذا الرقم لايمكن الوصول اليه حاليا الرجاء محاولة الاتصال لاحقا). طبعا من اجمل الحكاوي ايام سكن رضا مع ود الماذؤن وكان ضيفهم الدائم حسن الطبال. بس صاحبك ودالماذؤن هرب عليك امان الله اتصلت عليه وقلت ليه : يابكوره ماتكون زعلان ارجع وليك الامان واوعدك انو مااتعدى الخطوط الحمراء يعني مااقدر احكي ولا حكايه ولا كلها اتركها لفطنه القارئ او ارسلها لجهة الرقابه والله ودالماذؤن دا شطه اسمع دي: مره بنلعب دافوري واحد واقف لط اسمه شطه جاء ماري ود الماذؤن قال ليه : ياشطه تعال اللعب معانا ، واحد تاني ( دا شفته التحت نازله بسيط ودايما خاتي سفه) قال: والله شطه لو جاء يلعب تقع منو عشرين قزازه يااخي خليه اول يقدر يمشي. صاحبك شطه وقف زي 10 دقائق وقال: اسمع انا السكر بخليه بس انت شلوفتك دي الا تعمل ليها زراره.
السباق الثاني بمشاركه 3800 عداء وعداءه وذلك بمناسبة عيد العمال شارك العداء نملوز في سباق 10 كم في مدينة كنوكا البلجيكيه الشاطئيه، ففي المره الاولى في سباق اوستندا كان هدفي اكمال السباق اما هذه المره كان هدفي اكمال السباق وكسر رقمي السابق(57.43 د) ومحاولة اكمال السباق في اقل من 50 د ، والحمد لله اكملت السباق في زمن قدره 49.37 دقيقه. ولمشاهدة صورالسباق اضغط الرابط التالي: http://www.sport.be/runningtour/2010/fotospecial/?fotos...rder=1&language_id=1 ويوم الاتنين سوف انزل رابط صوري عند خط النهايه اما التجربه المثيره سوف تكون يوم الاحد 9/5/2010 في سباق 15 كم وهدفي الاول ان اكمل السباق واحقق رقم اقل من 90 دقيقه ان شاء الله
ياديمه العزيمه بتعمل المستحيل واصل رياضه مع تنظيم الاكل يعني كتر من الفواكه والخضروات وقلل من الدهون والزيوت والدسم والكرسترول وحسب الخطه بشترك في سباق نص المارثون في شهر 10/2010 في بروكسل وسباق المارثون في روتردام ابريل 2011 ان شاء الله
يازهره ياابوالزوز كلامك صحيح 100% تصدق مواظب على المنتجات البحريه خاصه الحاجات البتخوف الناس زي الجمبري ولوب ستار ومختلف انواع السمك مع الفواكه و الخضروات وهديه ليك رابط وصول العداء نملوز مع الملابس الجديده وان شاء الله الموعد القادم 9/5/2010 مع سباق 15 كم الرابط http://www.firstfotofactory.com/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi اكتب الرقم 1545
ياكريم الوعد والاصل والله بهناك بممزح وكريم الوعد والله زي ماقلت كاميرتي بتصور من ايام الطفوله ومازلت محتفظ بحفله في الذاكره في مدرج تجاره اتحفتنا بيها وجات كملت الصور صورة عيالك ربنا يحفظهم ويغطيهم من كل شر وقلت والله كمال الشادي وزولن شادن حرام يسمى ضنين والراجل اكرمنا وزدنا عليها اليوم كريم الوعد والاصل اسمع اعترف بكيت مع ود الامين ولا البصل كان كتير غايتو جنس بصل وهاك الهديه دي
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