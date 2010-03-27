31-03-2010, 06:39 PM

عمر نملة

عمر نملة

تاريخ التسجيل: 07-11-2009

مجموع المشاركات: 1503 للتواصل معنا FaceBook

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Re: عمر نملوز (Re: عمر نملة)

ياسر نجيله... ياخلاصة الناس الطيبين

والله ياسر مكتوم في جوف أصداف كنت قايلك زمالة زقازيق( زي حلا) وهي تكفي جيت لقيتك قريب نسابتنا ناس أستاذه بدريه أبراهيم ووالدتها حمامه واخر مفاجاه هي انك قريب جيرانا واهلنا ناس سيد لطفي الخانجي يعني مش عندك حق الفيتو انت الفيتو زاتو) عشان كدا بحكي ليك باسلوب امي وهي بتشربك كل القصص وحتى يومنا دا أمي ماتمت لي قصه. طبعا هي طريقه الزول الحكاي وخلى السودان كله منتظره في قصه الشديده وصبي البناي ربنا بغطي عليه وعلى عياله شقيش ما يقبل( يااربي شقيش دا كل الجهات) ومعاه حاتم وكمال يوسف انتظر بحكي لي عن الثلاثي النموذج في العشره رغم اختلاف التوجهات وياريت لو بنقدر نفكر بطريقتهم كنا من دول لا عدم الاختلاف.

في عشية ليله انتخابيه عند الاتحاد اشار الي( واحد ممتلئ الصحه، عامل أفرو، لابس نظاره ومتشيك على( سنجة) عشره ومتعطر أنا قلت: بس رئيسهم) بسبابته وكمان قال: تعال يابرلوم؟! قلت ليه: أنا العايزني يجي عندي( عليك الله شفت القطامه واللائمه) فاتى الي مسرعا وقال:عفوا( قلت في نفسي الزول البقول عفوا دا مارئيسهم ولا الناس ديل فارات) سمعت انك من مدني( نقطة الضعف اللي فيني) من الدباغه، مدني+ الدباغه تاني مافي كلام ، الدباغه مهبط جدي الطيب ابوقنايه وايام شقاوة طفوله لاتنسى، أسمي احمد السني( صاحب أنصع قلب) قلت: بتعرف ناس أبوقنايه؟ قال : مجدي أبوقنايه( خالي) صاحبي.. عاد تاني في قطامه مدني- الدباغه- أبوقنايه. انا اسمي عمر من بانت وهاك ياونسه وضحك قلت ليه: أنا اسف قال : اسف مابتنفع لازم تمشي تتعشي معانا( قلت ياربي البحلني من ناس الاقشي ديل شنو) وكمان تبيت( ياربي دي شبكت شنو دي) قلت اشوف لي سبب قلت ليه: أكلم ناس شقتنا صاحبك ضحك وقال هنا مابتكلم زول عليك امان الله لليوم تاني ماكلمت زول. مشيت مع صاحبك لشقه قريبه من الاتحاد فتح لينا الباب واحد شنبو يربط الفيل( والله ماقاصد الزناتي) وعامل افرو برضو قلت بس دا كمين وديل ناس الخنفس دايرين يسجلوني معاهم(بمناسبة التسجيل عليك امان الله اول ايام في الزقازيق ناس عباس جبر الله وتبيدي لفوا بينا لف يوصل السودان وصلوا بينا صلاه تخليك ولي اما نقة صلاح جلال ومنطقه خلاني لليوم لو لقيت لي صوت مكرفون بغير الطريق) وبتكلم سريع مافهمت من كلامه الا العشا وسلم عليا سلام مودع انا قلت الزول دا عامل تكتيك وزولك مشى سريع قعد في الواطه كان بيصلح ليه في مسجل وفاتحه زي راس النيفه والاسلاك ملخبطه زي كلامه قلت اصلوا الناس الضاربين سلك بفككوا اي حاجه فيها سلوك؟، وصاحبك في نفس الوقت بيصلح ليه في مكوه الغريبه يمشي يصلح في المكوه المسجل براه يشتغل اما احمد السني كلما زولك يمشي على المكوه يرقص قلت ياربي العشا بسويه الرقاص ولا الاميتر، ومن جوه غرفه سامع لي صوت بنات قلت اتخارج باسرع فرصه وخلاص قمت( هو زولك بتاع الكمونيه خلاني قعدت ولا فهمت كلمه من كلامه بقول ليه اااي سمح تمام) بس في اللحظه الماشي على الباب اتفتحت الغرفه اتاريه شريط للبلابل وظهر واحد يرقش واول مره اسمع صوت هادئ وقلت الزول دا ساكن معاهم عشان كدا اطمئن وقال يااخي اسفين عبد الرازق دا كل مانكلموا يصلح حاجاته دي في غرفته عشان الصالون دا للضيوف يعني اسه عمر دا يقول علينا شنو( والله انا قلت ربنا يخارجني بسرعه) زولك بسرعه مشى المطبخ واتاخر شويه وبعد شويتين جاب بيبسي وكبايه فيها تلج والكبايه ترقش زي العروس المنتظره السيره والصينيه تلمع وقال اتفضل قلت يزيد فضلك ياكريم المنزل والله لليوم الليله ماقدرت اعرف البرقش ويلمع اكتر الكبايه والصينيه ولا الراجل النظيف اللطيف الرقاش المابنشاف. وبعد شويه جاء واحد طالع من الحمام اول ما جاء داخل الصاله دنقر انا قلت دا قاعد في الزقازيق مالوا مايمشي يلعب مع منوت( ياسر ماتقول لي دا صديق الصادق) المهم برضو سلامه وصوته هادي وقال لي انا شايفك في مدني بس في بسمه بالجنبه عرفتك عايز تعمل مقلب. دي طبعا كان اول زياره برفقة السني ود السني الي شقتهم التي تضم عبدالرازق (رزقه) والنضيف دودي وولدنا ونسينا واهلنا ياسر نجيله. اسمع بجيك راحع للوست وتنس الطاوله. (عدل بواسطة عمر نملة on 31-03-2010, 06:42 PM) |Articles |News |مقالات |بيانات