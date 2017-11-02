@ خَمِيْرَةُ سَوْدَنَةٍ . بقلم دَفْعُ اللِه ود الأصِيْلِ

22-11-2017, 05:23 AM

دفع الله ود الأصيل

دفع الله ود الأصيل

تاريخ التسجيل: 15-08-2017

مجموع المشاركات: 939 للتواصل معنا FaceBook

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Re: @ خَمِيْرَةُ سَوْدَنَةٍ . بقلم دَفْعُ اللِ (Re: دفع الله ود الأصيل)

فضفضة مع ود العمدة (10/58) فضفضة مع ود العمدة (خميرة سودنة(ديل أهلي) خميرة سودنة// كتب ياسر ود العمدة: أخى عابر سبيل يا ود الأصيل لقد هيجت فينا أشجانا خامدة وأشعلت فينا براكينا هامدة واوقدت جمرات نحسبها رامدة الله يرحم حبوباتنا فهم بقامة أوطان (حبوبة).. زوريني.. أنا داير أحجيك بي قصة الأحفاد.. الخانوا ماضيك صغرت مروءتنا.. وكبرت مآسيك لا سدّ جوعك حن.. لا لهفه ترويك لاهين ورا الدنيا.. ومرات كده نجيك لا بنفهم أحزانك.. لا بندري بالفيك ولو يوم ظلمناكي.. ما عدل الله راجيك!! ********"”**********""""""" ® تسلم حضرة جنابك و صحيح إنو عرفة الرجال دخري.و الله أنا لما فتحت بوست "خميرة السودنة" دا كان عندي تصور ذو اتجاهواحد: هو أن نظهر محاسننا فقط، كأمة شهد لها التاريخ منذ فجره بأنها عظيمة بكل المقاييس و لا غرو.و لكنك بملاقحاتك الرائعة قدحت ذهني بفكرة ولا أروع. © حين أدخلت الحبوبة على الخط وضعتها فيمرمى نيران الكاميرا الخفية كي ترصد فعايلنا و تقيم مآلات أحوالنا بعد غيرنا وبدلنا كثيراً، وجدتك تلمح لي بألمعيتك المعهودة النادرة بأن الإنصاف يقتضينا أن نرسم لأنفسنا "كروكية" بانورامية أشمل ..بمعنى أن نطرح فيها كلما لنا و ما علينا بمنهجية "نقد الذات" ولو لابأس أن يكون بطعم "جلد الذات". خاصة و أن هناك من يصفنا باللامبالاة و يعتبر علم بلادي ماركة مسجلة للخمول و أن زهرة الفول السوداني ملقحة بمادة منومة مشتقة من جناح ذبابة التسي تسي. @ لعل هذه مجرد مزاعم لكنها لا تخلو من مما يثير الحيرة و الدهشة. في حكاية مسمار جحا الشهيرة أنه كان يزعم أن له داراً مغصوبةً لم يبق له منه سوى مسمار ظل محتفظاً به و ينتظردورة الأيام حاملةً إليه ضالته كي يضع مسماره في خرم باب بيته القديم..و أما أنا، إذا مررت بجدار الزمن وطلب مني أن أكتب عليه تعليقاً فسوف أودعه رسائل حمالة أوجه إلى كافة المعنيين:_ - لنفسي أقول: أريد لحظة إنفعال، لحظة حب، لحظة دهشة، لحظة اكتشاف، لحظة معرفة، أريد لحظةً تجعل لحياتى معنى، إذ وجدت أن حياتى من أجل أكل رغيف العيش لا معنى لها، سوى مجرد الاستمرار حياً.( كون من كان همه ما يدخل بطنه فليس قدره بأقيم مما يخرج منها).. - وللآخر أقول: العالم واسع فسيح، وإ مكانيات العمل و السعادة لا حدود لها و فرص التنقيب لكل ما هو جديد و مذهل و مدهش تتجدد كل لحظة بلا توقف، فلماذا تسجن نفسك داخل شق في الحائط تعض على أسنانك من الغيظ أو تحك جلدك بحثاً عن أية لذة أو تطوي ضلوعك على أي ثأر، لماذا نسلم رقابنا عبيداً لآلية الروتين و قد و لدتنا أمهاتنا أحراراً. إن نفوسنا المطمئةو حتى عير المطمئنة و تلك الأمارة بالسوء، لهي المعاقل المُثْلى لفورة الثورة و هَبَّة التغيير ، وترويضها و قيادتهاهي المنطلق لقيادة كل شئ ، لا شقشقةالشعارات و طنطنة الهتافات، فليعطف كل منا على نفسهو ليقاوم ما يحب .. و ليمارس ما يكره.. و تلك قمة الذكاء البشري. فإذا كانت القشة فى البحر يحركها التيار و الغصن على الشجره تحركه الريح ، فإن الإنسان وحده هو الذى تحركه ميكانيكياً إرادته الشخصية ولكن قد يبطئ به خموله الذاتي. and و لأن إرضاء الناس ترف يشتهى ، و ضرب من فنون المستحيل، فلعل في إرضا ء الضمير مندوحة عن السقوط في مستنقع الفشل و من ثم الاستكانة بداخله ، و في اللحظات التي يخيل إليك أن ضميرك رضي عنك ..لا يكون في الحقيقة قد رضي و إنما يكون قد مات. ابك ما شئت من البكاء فلا شئ يستحق أن تبكيه سوى خطيئتك. لا فقرك و لا فشلك ولا تخلفك ولا مرضك ..فكل هذا يمكن تداركه. âˆ† أما الخطيئة التي تستحق أن تبكيها فهي خطيئة البعد عن أهلك و عشيرتك الأقربين و عن ربك الديان الذي لا ينسى . صدر تحت توقيعي بكامل قواي العقلية المعتبرة شرعاً و قانوناً. ود الأصيل/ Aabersabeel ***************(((and)))*************** خلاس، يا فردة ما تزعل خلاس.. كان قصدي ما أخليك تقرأ ظنوني، داير أهيج فيك دمنة شجوني، خليني أفرح بيك و بالمرة أشمت فيك يا مدني يا خاتف من بعض لوني.. فلله درك يا حضرة جناب العمدة و أنت تشملني بدوائر ضوئك الغامرة و تثقلني بكلفة باهظة دونها العرق حين تضعني بين شاخصين وتجلسني القرفصاء طوعاً أو كرهاً لأمارس حسن الا ستماع لمثل هذه الدرر وأنت تنثرها ناصعة كما الطل على وجنات الورود. سيما وأنني لا زلت جندياً غراً و تعلمجياً غض الإهاب، جئت أتعلم منك الآن بأنني ربما أنطوي على أشياء قيمة كثيرة أجهلها كثيراً ؛ و ما أحوجني كل يوم لأن أتعرف منك شخصياً من أكون!! و طالما أنك قررت فأثرت مجادعتي في هذا المسدار، فدعني أحدثك عن منجمين كثر، و لعلك تكون أصدقهم، بعد حبوبتي، تلك التي شربتني بيديها حفنة من كذباتها الثمانية، بحيث لن أظمأ بعدها أبداً ، إذ ظلت تشجعني لرسم ملامح العطاء.. و تزرع في حقول معرفتي البذور لتبزغ أزاهير الأقحوان!! لكنها نسيت تعليمي كيف أتعاهدها بالرعاية والحفاظ.. بينما تقول لي دقات قلبي إن الحياة دقائق وثوان. وأغلى لحظاتها مشاركة و تفان.. وإن علينا أن نعيشها دونما فقدان لأي اتزان! تسوقني قدمي إلى عثرات الكرام على الطريق إلى بحر النسيان؛ و لا تحذرني من إبحار فيه دون أمان!!! عرفت جيداً كيف أرسم الابتسامات على ملامح البشر. لكنني عاجز تماماً عن مسح دموعي كي أبتسم ! عرفت كيف أنكؤ جراحي، و جهلت كيف أداويها لتلتئم! ولا كيف أرش الملح عليها لتقاوم بكتريا العفن! تماماً مثلما أرضعتني أمي خمس رضعات مشبعات فقط قبيل رحيلها. لكنها شبعتني رغبة ظلت تساورني لرفض الكوابل والقيود..لكن المنية عاجلتها قبل إرشادي لأنى لي بقوة لكسر الكوابل لأنطلق حراً. أباحت لي أمي كل شيء ما أمكن ..و نسيت تعليمي أنه ليس كل ما يفهم يجب أن يقال علناً!! كما علمتني كيف أتنفس الحروف جميعاً!!و لم تتنبه لأن ثمانية وعشرين حرفاً فقط قد تُرهق يراعي وتسقط أسنانه في قعر لهاته..أمام عنفوانٍ صاخب. لجنوني العنيد! علموني أنني طالما أفكر، إذاً فأنا كائن و حي مرزوق و لكني غير معتوق. و لم يعلمني أحد أنه علي أحياناً ألا أكون لكون لكل شيء حدود و للكون حدود! تعلمت بفطرتي السمحة..أن قلبي زهرة بيضاء من قطن قصير التيلة. لكنها منعتني أن أهوده أو أمجسه بالكتابة عليه بسواد الفحم. فبقي فؤادي كما أم موسى فارغاً على سجيته من كل حقد! نبهتني أمي لأن فرساً جامحاً يسكنني!! لكنها ضنت علي بكيف تكون دروس الترويض صعبةً على أيد الأيام!! ثم دارت الأيام و جاء دور الأيام لتلقنني درساً قاسياً بأن ثمة بغلة تطل برأسها من رقراق الأبريق. لكنها خوفتني من مجرد إشارة لوجودها هناك لكونها حقيقة عصية على التصديق، و كون رأس البغلة أكبر من عنق إبريق.. يتأهب حدسي و حواسي الست لمتى يستأذن فجري للرحيل..لكنها لم تهيأني بعد لمفاجآت يومي الطويل و لا حين يحل مسائي الجنائزي المحزون، و لا متى يئين لليلي أن أن يلملم أجفانه و ينجلي، بصبح، و إن كان إصباحي ليس منه بأمثل!! ثم توالت سقطاتي لتعودني على معانقة الأحزانرغم أني ظللت أرفض دوماً التهاون في بيع أوطاني في أسواق النخاسة بزهيـــد الأثمــــان. ودمت أخي هيناً ليناً على قلبي. (عدل بواسطة دفع الله ود الأصيل on 22-11-2017, 06:59 PM) |Articles |News |مقالات |بيانات