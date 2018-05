وليد عبد المنعم دفع الله محمد الحاج‎ Help Us Finding Waleed

Waleed left their home in Om Durman Sudan in 1997 during the campaigns of the compulsory military recruitments conducted in Sudan. He was student at the Faculty of Economics at Omdurman Islamic University, he is born in 1973. He had no issues or problems with any person.

His family living in Omdurman in El Omda square (Hai El Omda). Recently, somebody told his sister that he was seen in USA, working at an airport either Chicago or Houston, he was described as wearing staff uniform.

His family has not lost the hope in finding him and appeals to the Sudanese communities in the diaspora to assist. the contact number of his sister Nada at this number +249 9 173 16915.





Thank you!



ساعدونا في العثور على وليد عبدالمنعم دفع الله محمد الحاج



ترك وليد عبدالمنعم دفع الله محمد الحاج منزله في أم درمان السودان في عام 1997 خلال حملات الخدمة العسكرية الإجبارية التي أجريت في السودان. كان طالباً في كلية الاقتصاد بجامعة أم درمان الإسلامية ، وهو من مواليد عام 1973. ولم يكن لديه خلافات أو مشاكل مع أي شخص.

عائلته تعيش في ام درمان في حي العمدة. في الآونة الأخيرة ، أخبر شخص أخته أنه شوهد في الولايات المتحدة الأمريكية ، يعمل في مطار إما في شيكاغو أو هيوستن ، ووصف بأنه كان يرتدي الزي الرسمي للموظفين.

لم تفقد أسرته الأمل في العثور عليه وتناشد السودانيين في الشتات المساعدة. رقم الاتصال لأخته ندى على هذا الرقم +249 9 173 16915.





شكرا لكم.