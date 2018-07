07-11-2018, 02:00 AM SudaneseOnline News

+ Google Darfur Union in the UK: the Death of our Late Brother Mustafa Dawoud Bakhat in Newport

02:00 AM July, 10 2018 Sudanese Online

SudaneseOnline News-Khartoum Sudan

Date of the incident:- Wednesday 4th July 2018.



It is with great sadness that the Union announced the death of our late brother Mustafa Dawoud Bakhat, a young man of 23 years, who is no longer with us. News surfaced on Friday about the incident on the majority of UK press (ref. 1). The incident goes back on Wednesday the 4th of July, where reports suggested that Mustafa was was chased by immigration officers, and as a result he climbed onto a roof of a nearby factory and then shortly after he was found on the ground with critical injuries. The press mentioned that the officers called an ambulance and CPR, cardiopulmonary resuscitation, was performed by the attended officers until the paramedics were at the place of the incident. At this point the relative of our late brothers and the Zaghawa community in the UK are spearheading the following up efforts and the latter did issue two releases over the past four days stating the latest on the incident, provided the phone numbers of team following up the case closely on behalf of the community, General info about the team meeting with representatives from the IOPC - Independent Office for Police Conduct, formerly the Independent Police Complaints Commission etc.



We thank you all for the understanding at this difficult time. We also do sent our condolences to the family of our late brother Mustafa. The latest phone call between the Zaghawa Community and Darfur Union took place on Monday, 9th July 2018.



For more info please do not hesitate to contact us on the following numbers:-

Mohammed Ishaq - DU Secretary General - 07445973996

Elsadig A. Elnor. Chairman - DU - 07478258243



Elsadig A. Elnor

Chairman, Darfur Union in the UK

Website: http://darfurunionuk.wordpress.comhttp://darfurunionuk.wordpress.com

Email: [email protected]

Twitter handle: @Darfurunionuk





Ref. 1:- Man dies after falling from building during 'needless' immigration raid

https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/sudan-man-di...rt-a8433636.html؟amp



نعي أليم - مصطفى داود بخت



يقول الله تعالى في سورة البقرة : ( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) البقرة/ 155 – 157



بمزيد من الحزن والأسى ينعي إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة المغفور له باذن الله الاخ مصطفى داود بخت والذى وافته المنيه يوم الأربعاء ٠٤ يوليو ٢٠١٨ بمدينة نيوبورت، راجين من الله عز وجل ان يرحمه ويتقبله قبول حسن وان يلزم اهله الصبر والسلوان وحسن العزاء. والتعازي موصولة للاهل بالمملكة المتحدة والسودان وحول العالم. هذا فقد تواصل الاتحاد مع رابطة أبناء الزغاوة بالمملكة المتحدة والتي قد أصدرت عدد ٢ بيان بخصوص متابعة ملابسات الحادث وفصلت فيه اخر التطورات. توجد أيضا ارقام هواتف للوقوف على سير الأمور.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون





بابكر سليمان

أمانة أمانة الشؤون الإجتماعية - إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة



الموقع : http://darfurunionuk.wordpress.comhttp://darfurunionuk.wordpress.com

إيميل: [email protected]



بيان رقم (2)

من رابطة ابناء الزغاوة بالمملكة المتحدة

بخصوص عضو الرابطة المرحوم مصطفى داؤود بخيت من مدينة Newport



الحاقاً ببياننا السابق بهذا الخصوص نفيدكم بآخر التطورات في هذا الأمر، و ذلك على النحو التالي:



1- قام وفد من ﺍﺳﺮة الفقيد بمعاينة الجثمان في مشرحة مستشفى كارديف الجامعي ... و تأكدوا من ان الجثة هي جثة الفقيد مصطفى داؤود.. و أعطوا الموافقة على ادخال الجثمان الى المشرحة بغرض إصدار التقرير الطبي الجنائي عن سبب الوفاة .. و من المتوقع ان ينتهي ذلك في غضون يومين و سوف يتم الاعلان حينها عن مكان الدفن و مراسم العزاء..



2- بعد معاينة الجثة اجتمع وفد الأسرة مع ممثلي الدائرة المستقلة المختصة بالتحقيق في سلوكيات البوليس في العمليات غير الاعتيادية و التابعة لوزارة الداخلية البريطانية IOPC .. حاول ممثل الرابطة ( رئيس المجلس التشريعي ) الإنضمام الى وفد الأسرة في هذا الاجتماع لكن السلطات المعنية لم تسمح له بذلك بحجة ان هذا الاجتماع يكون قاصراً على الأسرة فقط ..



3- من واقع التحقيقات حتى الآن تأكد ان الوفاة حدثت في موقع العمل ( مغسلة سيارات ) واثناء مداهمة تفتيش قامت بها شرطة الهجرة للموقع ، حيث كان يعمل الفقيد.. هذا و ما تزال التحقيقات في هذا الجانب جارية و ربما تأخذ أسابيع ..



4- في ذات الأثناء وصل الى مدينة كارديف قادماً من الولايات المتحدة الامريكية الاخ احمد داؤود بخيت شقيق المرحوم و انعقد اجتماع ضم الاخ احمد نفسه و وفد الأسرة المتابع للملف في موقع الحدث و ممثل الرابطة و تناولوا بعض الأفكار و الترتيبات حيال ما ينبغي فعله ..



هذا ما لزم توضيحه حتى الآن ، و نرجو تعميمه في جميع قروبات ابناء الكيان في المدن البريطانية.





الأمين المكلف - أمانة الإعلام

رابطة ابناء الزغاوة بالمملكة المتحدة

5 يوليو 2018



بيان رقم (١)

بسم الله الرحمن الرحيم.



قال تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ [155 -157]. البقرة



بقلوب حزينة و اعين متحسرة تلقينا ببالغ الحزن و الاسى نبأ وفاة الأخ مصطفى داود بخت في Newport . نسأل الله له الرحمه والمغفرة.

المرحوم شقيق الاخت منيرة داوود بخت تسكن Southampton ابن خالة الاخت سمية سليمان جاموس واحمد سليمان جاموس London وابن أخت تجاني نورين شوقار ب Coventry ومصطفي نورين شوقارLondon

للاستفسار يمكنكم الاتصال بالأخ عبدالرحمن سأم. 07462940625. .

‎الاخ عبدالعزيز جابر

07401 220887

الاخت منيرة.

07450 663998

الاخ محجوب ادم

07848 400295

اسال الله العلي القدير ان يصبرنا و اهله على مصابنا الجلل، و ان يغفر له و يرحمه . Arabic Forum