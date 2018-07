Darfur Union in the UK: Notice of AGM for Darfur Union - 14th July 2018

02:01 AM July, 10 2018 Sudanese Online

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Annual General Meeting (AGM) of Darfur Union in the UK will be held at 1 pm on the 14th July 2018 at the Sudanese Darfur Association in Leicester - please refer to the address below:



19 Brunswick Street



Leicester



LE1 2LP



The meeting will be held for the following purposes:



1. To give an overview of the Darfur Union work, activities and challenges over the course of the last two years.



2. To elect new legislative council members for the upcoming term (2018-2020).



Your attendance on time is important to help facilitate a smooth execution of the agenda.



For more info please do not hesitate to contact us on the following numbers:-



Mohammed Ishaq - DU Secretary General - 07445973996



Elsadig A. Elnor. Chairman - DU - 07478258243

Elsadig A. Elnor



Chairman, Darfur Union in the UK



Website: http://darfurunionuk.wordpress.comhttp://darfurunionuk.wordpress.com



Email: [email protected]



Twitter handle: @Darfurunionuk



إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة: إعلان دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية لإتحاد دارفور بالمملكة المتحدة - ١٤ يوليو ٢٠١٨







يتشرف المكتب التنفيذي والمجلس التشريعي لإتحاد دارفور بالمملكة المتحدة (دورة ٢٠١٦-٢٠١٨) بدعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العمومية ( العادية ) للوقوف على تقرير عمل الاتحاد خلال العامين الماضيين وأيضاً لإنتخاب مجلس تشريعي جديد يتسلم زمام الأمور وِفقاً لنظم ودستور الإتحاد. هذا فقد تم تحديد الزمان والمكان أدناهما لعقد إجتماع الجمعية العمومية للإتحاد.



الزمان:- يوم السبت، الرابع عشر من شهر يوليو ٢٠١٨، الساعة الواحدة ظهراً



المكان:- جمعية أبناء دارفور بمدينة ليستر



19 Brunswick Street



Leicester



LE1 2LP







نرجو من الإخوة والأخوات الحرص على الحضور في الزمان المحدد.



للاستفسار الرجاء الاتصال على الارقام التالية



الصادق علي النور – رئيس المكتب التنفيذي لإتحاد دارفور بالمملكة المتحدة – 07478258243



محمد إسحق – الأمين العام لإتحاد دارفور بالمملكة المتحدة – 07445973996



ولكم جزيل الشكر،



مع أطيب المُنى.



محمد إسحق



الأمين العام لإتحاد دارفور بالمملكة المتّحدة



الموقع: http://darfurunionuk.wordpress.comhttp://darfurunionuk.wordpress.com



إيميل: [email protected]



تويتر: @darfurunionuk