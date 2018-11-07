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News and Press ReleasesDarfur Union in the UK: Notice of AGM for Darfur Union - 14th July 2018

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Darfur Union in the UK: Notice of AGM for Darfur Union - 14th July 2018

07-11-2018, 02:01 AM
SudaneseOnline News
<aSudaneseOnline News
Registered: 01-13-2014
Total Posts: 2062






Darfur Union in the UK: Notice of AGM for Darfur Union - 14th July 2018

    02:01 AM July, 10 2018

    Sudanese Online
    SudaneseOnline News-Khartoum Sudan
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    NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Annual General Meeting (AGM) of Darfur Union in the UK will be held at 1 pm on the 14th July 2018 at the Sudanese Darfur Association in Leicester - please refer to the address below:

    19 Brunswick Street

    Leicester

    LE1 2LP

    The meeting will be held for the following purposes:

    1. To give an overview of the Darfur Union work, activities and challenges over the course of the last two years.

    2. To elect new legislative council members for the upcoming term (2018-2020).

    Your attendance on time is important to help facilitate a smooth execution of the agenda.

    For more info please do not hesitate to contact us on the following numbers:-

    Mohammed Ishaq - DU Secretary General - 07445973996

    Elsadig A. Elnor. Chairman - DU - 07478258243
    Elsadig A. Elnor

    Chairman, Darfur Union in the UK

    Website: http://darfurunionuk.wordpress.comhttp://darfurunionuk.wordpress.com

    Email: [email protected]

    Twitter handle: @Darfurunionuk

    إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة: إعلان دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية لإتحاد دارفور بالمملكة المتحدة - ١٤ يوليو ٢٠١٨



    يتشرف المكتب التنفيذي والمجلس التشريعي لإتحاد دارفور بالمملكة المتحدة (دورة ٢٠١٦-٢٠١٨) بدعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العمومية ( العادية ) للوقوف على تقرير عمل الاتحاد خلال العامين الماضيين وأيضاً لإنتخاب مجلس تشريعي جديد يتسلم زمام الأمور وِفقاً لنظم ودستور الإتحاد. هذا فقد تم تحديد الزمان والمكان أدناهما لعقد إجتماع الجمعية العمومية للإتحاد.

    الزمان:- يوم السبت، الرابع عشر من شهر يوليو ٢٠١٨، الساعة الواحدة ظهراً

    المكان:- جمعية أبناء دارفور بمدينة ليستر

    19 Brunswick Street

    Leicester

    LE1 2LP



    نرجو من الإخوة والأخوات الحرص على الحضور في الزمان المحدد.

    للاستفسار الرجاء الاتصال على الارقام التالية

    الصادق علي النور – رئيس المكتب التنفيذي لإتحاد دارفور بالمملكة المتحدة – 07478258243

    محمد إسحق – الأمين العام لإتحاد دارفور بالمملكة المتحدة – 07445973996

    ولكم جزيل الشكر،

    مع أطيب المُنى.

    محمد إسحق

    الأمين العام لإتحاد دارفور بالمملكة المتّحدة

    الموقع: http://darfurunionuk.wordpress.comhttp://darfurunionuk.wordpress.com

    إيميل: [email protected]

    تويتر: @darfurunionuk
                  

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Darfur Union in the UK: Notice of AGM for Darfur Union - 14th July 2018
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